Nhiều lý do khiến xung đột tại Trung Đông sẽ hạ nhiệt trong vòng 2 - 3 tuần tới?

Thanh Thủy

19:33 | 02/04/2026
(TBTCO) - Chuyên gia từ có VinaCapital kỳ vọng có nhiều yếu tố ủng hộ khả năng hạ nhiệt của chiến sự tại Trung Đông, nhất là khi chỉ còn khoảng 3 - 4 tuần trước khi nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trở nên nghiêm trọng.
Theo nhận định từ các chuyên gia của VinaCapital, khả năng xung đột tại Trung Đông hạ nhiệt trong vòng 2 - 3 tuần tới lên tới 80%, với việc tàu hàng tiếp tục lưu thông qua Eo biển Hormuz. Sau đó, sẽ cần thêm 4 - 5 tháng nữa để thị trường năng lượng toàn cầu bình thường hóa trở lại.

Trong báo cáo mới đây, ông Michael Kokalari - Giám đốc phòng Phân tích kinh tê vĩ mô và Nghiên cứu thị trường VinaCapital cho rằng, có nhiều yếu tố ủng hộ khả năng hạ nhiệt của chiến sự. Đầu tiên, thế giới chỉ còn khoảng 3 - 4 tuần trước khi nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trở nên nghiêm trọng, có thể gây ra cú sốc lớn đối với tăng trưởng kinh tế và thị trường tài chính. Không chỉ dầu mỏ, nguồn cung LNG từ Vùng Vịnh, khoảng 1/3 nguồn cung heli toàn cầu và gần 1/3 lượng phân bón thế giới cũng đứng trước nguy cơ gián đoạn.

Thế giới chỉ còn khoảng 3-4 tuần trước khi nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trở nên nghiêm trọng. Ảnh: TTXVN

Một yếu tố đáng chú ý khác là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang tiến sát mốc 4,5%, ngưỡng được cho là tạo áp lực lớn lên chính quyền Donald Trump.

Dù vậy, VinaCapital cũng cảnh báo vẫn có những kịch bản xấu có thể xảy ra. Tại kịch bản xấu nhất, nếu chiến tranh kéo dài quá 3 - 4 tuần tới với mức độ căng thẳng hiện nay, kinh tế toàn cầu có thể chịu tác động còn nghiêm trọng hơn giai đoạn COVID-19. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vào khả năng có được một giải pháp “TACO” - viết tắt của Trump Always Chickens Out, thể hiện kỳ vọng ông Trump sẽ lùi bước trước khi căng thẳng leo thang quá mức.

Việc phong tỏa Eo biển Hormuz của Iran làm ảnh hưởng khoảng 17% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, tương đương 20 triệu thùng/ngày (trên tổng mức tiêu thụ 104 triệu thùng/ngày của toàn thế giới trước khi nổ ra xung đột). Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển này đã sụt giảm tới 97%, từ khoảng 140 chuyến/ngày xuống chỉ còn xấp xỉ 10 chuyến/ngày như hiện nay. Bên cạnh đó, có khoảng 10 triệu thùng/ngày sản lượng khai thác đang trong tình trạng "đóng băng" và không thể tái khởi động ngay lập tức. Theo chuyên gia từ Vinacapital, cú sốc đứt gãy nguồn cung lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với hai cuộc khủng hoảng địa chính trị thập niên 1970, chỉ làm gián đoạn chưa tới 10% nguồn cung toàn cầu. Tuy nhiên, nghịch lý là đà tăng giá của thập niên 70 lại cao hơn rất nhiều. Hiện tại giá dầu Brent mới tăng khoảng 70% từ đầu năm, trong khi năm 1973 giá đã tăng gấp 4 lần.

Có ý kiến cho rằng, diễn biến giá dầu hiện tại chính là minh chứng cho nghịch lý "TACO". Tuy nhiên, một yếu tố thực tế hơn giúp kìm hãm đà tăng giá là mặc dù có tới 20 triệu thùng/ngày bị mắc kẹt tại Eo biển Hormuz, vẫn có các phương án thay thế khác nhau có thể giúp thu hẹp mức thâm hụt xuống chỉ còn khoảng 10 triệu thùng/ngày.

Các giải pháp thay thế này bao gồm việc Tổng thống Trump nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu Nga và một cách kỳ lạ với dầu Iran. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út có một đường ống xuyên quốc gia có khả năng vận chuyển khoảng 5 triệu thùng mỗi ngày, cho phép vận chuyển ra Biển Đỏ để xuất khẩu. Tổng hợp lại, những biện pháp này có thể giảm khối lượng bị ảnh hưởng từ 20 triệu xuống 10 triệu thùng mỗi ngày./.

xung đột tại trung đông chuỗi cung ứng Chiến sự toàn cầu

Vật liệu xây dựng đồng loạt tăng giá

Giá cao su thế giới hôm nay (6/4) biến động trái chiều khi đi ngang trên sàn TOCOM và sàn SGX, sàn SHFE biến động nhẹ, sàn OSE leo lên mức cao nhất trong 14 tháng qua. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục “án binh” bất động.
Giá bạc hôm nay (6/4) ổn định, chờ tín hiệu mới từ lãi suất. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 72,96 USD/ounce.
Giá lúa gạo hôm nay (6/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.700 - 5.750 đồng/kg…. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg…
Giá lúa gạo hôm nay (5/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 30 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 13 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 5 USD/tấn.
Giá bạc hôm nay (5/4) giằng co quanh mốc quan trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu kinh tế và lãi suất rõ ràng hơn. Theo đó, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc đi ngang ở mức 72,96 USD/ounce.
Giá cao su tại hầu hết các thị trường chủ chốt hôm nay (5/4) đồng loạt tăng tốc, trong đó nổi bật là thị trường Nhật Bản khi giá cao su kỳ hạn vươn lên mức cao nhất trong vòng 14 tháng. Trong khi đó, thị trường trong nước vẫn đi ngang, giá thu mua tại doanh nghiệp lớn chưa có điều chỉnh mới.
(TBTCO) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa cho biết, hơn 1 tháng xung đột Trung Đông diễn ra, trong khi nhiều nước thế giới và khu vực lâm vào khủng hoảng, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, doanh nghiệp, Việt Nam vẫn giữ vững an ninh năng lượng.
Giá bạc thế giới hôm nay (4/4) giảm xuống 73 USD/ounce sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ leo thang các cuộc tấn công vào Iran. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra).
