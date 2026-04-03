Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn 2075

Tiến Dũng

07:36 | 03/04/2026
(TBTCO) - Ngày 2/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 606/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Theo nội dung quyết định, phạm vi quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh với 54 đơn vị cấp xã, bao gồm 22 xã, 30 phường cùng hai đặc khu Vân Đồn và Cô Tô. Quy hoạch được triển khai theo các giai đoạn: đến năm 2040, năm 2050 và tầm nhìn dài hạn đến năm 2075.

Mục tiêu cốt lõi là đưa Quảng Ninh trở thành đô thị trực thuộc Trung ương hiện đại, phát triển theo hướng xanh, thông minh và bền vững, đồng thời giữ vai trò cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Tỉnh được định hướng phát triển dựa trên lợi thế đặc thù “biển – đảo – biên giới – di sản”, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Một trong những điểm nhấn của quy hoạch là tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng đa cực, tích hợp và liên kết vùng. Ảnh CTV

Quy hoạch cũng nhấn mạnh việc tổ chức không gian phát triển theo mô hình đa cực, tăng cường liên kết vùng và phát huy tiềm năng từng khu vực. Trong đó, phía Đông được định hướng trở thành động lực tăng trưởng mới với kinh tế cửa khẩu, logistics và kinh tế biển; phía Tây tập trung phát triển đô thị di sản gắn với các giá trị văn hóa - lịch sử.

Song song, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội sẽ được đầu tư đồng bộ, hiện đại, với trọng tâm là giao thông đa phương thức, hạ tầng số, năng lượng sạch cùng các dịch vụ chất lượng cao như y tế, giáo dục và du lịch.

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch là cơ sở pháp lý quan trọng để Quảng Ninh tổ chức lập quy hoạch chung, đồng thời làm nền tảng triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các chương trình phát triển đô thị trong thời gian tới. UBND tỉnh Quảng Ninh được giao chủ trì thực hiện, bảo đảm tiến độ lập quy hoạch không quá 15 tháng theo quy định./.

Quy hoạch cũng đưa ra dự báo phát triển Quảng Ninh với quy mô dân số khoảng 2 triệu người vào năm 2030, tăng lên 2,4 - 2,5 triệu người vào năm 2040 và đạt khoảng 2,8 - 3 triệu người vào năm 2050. Song song với đó, lượng khách du lịch dự kiến đạt 25 - 26 triệu lượt vào năm 2030 và khoảng 30 - 31 triệu lượt vào năm 2050, trong đó khách quốc tế chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Nhu cầu đất xây dựng đô thị dự kiến tăng lên khoảng 90.000 - 100.000 ha vào năm 2050.
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh dự kiến đấu giá 50 khu, lô đất trong năm 2026, trong đó có 8 lô tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu khác.
(TBTCO) - Phòng xử lý nợ - Khối Quản trị rủi ro thuộc ngân hàng Sacombank vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Bamboo Airways. Tài sản bảo đảm là 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại dự án ở Gia Lai, thuộc sở hữu Tập đoàn FLC. Ngân hàng sẽ tiến hành thu giữ từ 22/4 đến 22/6/2026.
(TBTCO) - Việc từng bước trở thành đầu mối giao thông quan trọng và trung tâm công nghiệp hàng không quy mô lớn sẽ giúp Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) phát huy trọn vẹn tiềm năng của một sân bay lớn được đầu tư hiện đại, bài bản.
(TBTCO) - BIM Land (Thành viên Tập đoàn BIM) vừa chính thức khởi công dự án Thanh Phú Centre Point tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Sự kiện này đánh dấu hiện diện của BIM Group trong bản đồ thị trường bất động sản phía Nam. Ngoài bất động sản, hệ sinh thái của BIM Group còn dựa thêm trên 3 trụ cột chính.
(TBTCO) - Trong năm 2026, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 2026 đạt 22.715 tỷ đồng, tăng 3,26 lần so với kết quả thực hiện năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng và không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2026.
Bước vào năm 2026 với nền tảng kinh tế vững chắc hơn và cơ cấu công nghiệp ngày càng đa dạng, Việt Nam đang chuyển dịch từ mô hình sản xuất dựa trên chi phí sang mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị.
(TBTCO) - Ngày 1/4/2026, UBND tỉnh Tây Ninh đã chính thức ban hành Quyết định số 5568/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho dự án Khu công nghiệp (KCN) Trần Anh - Tân Phú giai đoạn 2. Đây là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy hạ tầng công nghiệp và thu hút đầu tư tại địa phương.
(TBTCO) - Khoảng 45 triệu thửa đất trên cả nước vẫn chưa được đưa vào hệ thống dữ liệu, trong khi gần 37 triệu thửa khác cần tiếp tục làm sạch, cập nhật. Đây đang là “nút thắt” lớn nhất trong tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai - nền tảng quan trọng cho quản lý nhà nước và chuyển đổi số.
