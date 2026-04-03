Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn 2075

Theo nội dung quyết định, phạm vi quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh với 54 đơn vị cấp xã, bao gồm 22 xã, 30 phường cùng hai đặc khu Vân Đồn và Cô Tô. Quy hoạch được triển khai theo các giai đoạn: đến năm 2040, năm 2050 và tầm nhìn dài hạn đến năm 2075.

Mục tiêu cốt lõi là đưa Quảng Ninh trở thành đô thị trực thuộc Trung ương hiện đại, phát triển theo hướng xanh, thông minh và bền vững, đồng thời giữ vai trò cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Tỉnh được định hướng phát triển dựa trên lợi thế đặc thù “biển – đảo – biên giới – di sản”, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Một trong những điểm nhấn của quy hoạch là tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng đa cực, tích hợp và liên kết vùng.

Quy hoạch cũng nhấn mạnh việc tổ chức không gian phát triển theo mô hình đa cực, tăng cường liên kết vùng và phát huy tiềm năng từng khu vực. Trong đó, phía Đông được định hướng trở thành động lực tăng trưởng mới với kinh tế cửa khẩu, logistics và kinh tế biển; phía Tây tập trung phát triển đô thị di sản gắn với các giá trị văn hóa - lịch sử.

Song song, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội sẽ được đầu tư đồng bộ, hiện đại, với trọng tâm là giao thông đa phương thức, hạ tầng số, năng lượng sạch cùng các dịch vụ chất lượng cao như y tế, giáo dục và du lịch.

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch là cơ sở pháp lý quan trọng để Quảng Ninh tổ chức lập quy hoạch chung, đồng thời làm nền tảng triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các chương trình phát triển đô thị trong thời gian tới. UBND tỉnh Quảng Ninh được giao chủ trì thực hiện, bảo đảm tiến độ lập quy hoạch không quá 15 tháng theo quy định./.