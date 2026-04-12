Bất động sản

Phát triển đô thị đúng đắn từ bài học của Phú Mỹ Hưng và Ecopark

Kỳ Phương

Kỳ Phương

[email protected]
14:55 | 12/04/2026
(TBTCO) - Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc - Giám đốc cấp cao tại Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định, nếu Phú Mỹ Hưng (TP. Hồ Chí Minh) cho thấy sức mạnh của một quy hoạch có kỷ luật và khả năng tạo dựng niềm tin vững chắc cho thị trường, thì Ecopark (Hưng Yên) lại khẳng định giá trị của chất lượng sống, bản sắc và những trải nghiệm nhân văn hàng ngày.
aa
Phát triển đô thị đúng đắn từ bài học của Phú Mỹ Hưng và Ecopark
Một góc Hồ Bán Nguyệt tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

Yếu tố thành công ở các đại đô thị

Nếu lấy mốc từ Luật Đất đai 1993, thị trường bất động sản Việt Nam mới chỉ phát triển được hơn 3 thập kỷ. Từ giai đoạn hình thành nền tảng đến giai đoạn biến động và tái thiết lập, thị trường đang bước vào một chu kỳ mới, trong đó hạ tầng, thể chế và quy hoạch sẽ quyết định ngày càng nhiều đến giá trị dài hạn.

Điều đó cũng đặt ra một yêu cầu mới cho quy hoạch đô thị Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Câu chuyện của tương lai không còn chỉ là phát triển thêm dự án, mà là hình thành những cực tăng trưởng mới – những khu đô thị đủ sức hấp dẫn để người dân thực sự muốn chuyển đến sống, làm việc, học tập và gắn bó lâu dài.

Ở quy mô hàng trăm hecta, đô thị không còn là phép cộng của các dự án đơn lẻ, mà là một cấu trúc sống, nơi nhà ở, việc làm, hạ tầng, tiện ích và bản sắc phải được thiết kế đồng thời.

Theo bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, những mô hình đô thị thành công hiếm khi hình thành chỉ nhờ nhà ở. Qua các điển cứu như Tùng Giang tại vùng ven Thượng Hải, Phú Mỹ Hưng tại TP. Hồ Chí Minh và Ecopark tại Hưng Yên, có thể nhận định, tăng trưởng giá trị không phải là điểm khởi đầu mà là kết quả của một logic đô thị đúng đắn.

Tùng Giang cho thấy hạ tầng kết nối chỉ thực sự bền vững khi đi cùng việc làm, các cụm đại học, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và dịch vụ công cộng. Phú Mỹ Hưng cho thấy sức mạnh của quy hoạch có kỷ luật và niềm tin thị trường. Ecopark cho thấy giá trị của chất lượng sống, bản sắc và trải nghiệm hàng ngày. Điểm chung là giá trị tăng lên về sau, nhưng nguyên nhân sâu xa nằm ở cách tổ chức đô thị ngay từ đầu.

Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc cho rằng, từ các bài học thực tiễn, có thể rút ra năm nguyên tắc cho quy hoạch tương lai của hai đô thị lớn nhất cả nước. Trước hết là tầm nhìn chiến lược: mỗi khu vực phát triển mới cần được xác định rõ vai trò trong cấu trúc đô thị tổng thể. Tiếp theo là kết nối: hạ tầng giao thông phải được nhìn như điều kiện tiên quyết của dịch chuyển dân cư và dòng vốn.

Bên cạnh đó là cấu trúc cộng đồng cân bằng, bởi một khu đô thị chỉ có một nhóm cư dân hoặc một loại sản phẩm sẽ khó bền vững. Kế đến là hệ sinh thái đời sống hàng ngày, nơi trường học, bệnh viện, công viên, bán lẻ và không gian công cộng phải được quy hoạch như bộ khung thiết yếu.

Cuối cùng là phân khu, phân kỳ phát triển có kỷ luật, bởi một khu đô thị lớn không thể thành công nếu chỉ tăng tốc mở bán mà thiếu trình tự phát triển hợp lý.

Giải bài toán cho quy hoạch

Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc đánh giá, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều đang đối mặt với áp lực ở khu vực lõi, trong khi nhiều khu vực mới vẫn chưa thực sự trở thành lựa chọn thay thế hoàn chỉnh. Nếu chỉ tiếp tục mở rộng theo mô hình tăng thêm nguồn cung nhà ở mà không song hành với chiến lược việc làm, kết nối và hệ sinh thái sống, các đô thị vệ tinh hay khu đô thị quy mô lớn sẽ khó phát triển thành những trung tâm thực thụ.

Đối với Hà Nội, thách thức không nằm ở việc thiếu quỹ đất, mà ở chỗ làm sao để những khu vực ngoài trung tâm trở thành nơi đáng sống chứ không chỉ là nơi ở. Người dân không dịch chuyển đơn thuần vì giá nhà thấp hơn, mà vì một trải nghiệm sống tốt hơn: môi trường xanh hơn, mật độ dễ chịu hơn, dịch vụ giáo dục và y tế thuận tiện hơn, và cảm giác mỗi ngày sống đều chất lượng hơn.

Nói cách khác, những yếu tố từng bị xem là “mềm” như cảnh quan, cây xanh, không gian mở hay bản sắc cộng đồng, trên thực tế lại là những động lực rất “cứng” của nhu cầu thị trường.

Vì vậy, định hướng quy hoạch tương lai của Hà Nội không nên chỉ dừng ở mục tiêu giãn dân. Thành phố cần tạo ra những cực đô thị mới có bản sắc rõ ràng và một hệ sinh thái sống đủ đầy. Trường học, y tế, công viên, không gian công cộng, thương mại và các tiện ích thường nhật không nên là phần bổ sung về sau. Chúng phải là cấu phần lõi ngay từ đầu. Hà Nội, vì thế, không chỉ cần thêm khu đô thị mới. Hà Nội cần thêm những nơi người dân thực sự muốn sống.

Nếu Hà Nội là bài toán về chất lượng sống, thì TP. Hồ Chí Minh là bài toán về niềm tin vào các trung tâm mới tại các cực tăng trưởng mới. Thành phố đang tiếp tục mở rộng ra ngoài khu lõi, với các cụm phát triển mới ngày càng rõ hơn, đi cùng vai trò dẫn dắt của Metro số 1, Vành đai 3 và sân bay Long Thành.

Thế nhưng, mở rộng không đồng nghĩa với trưởng thành. Một khu vực chỉ có nhà ở sẽ vẫn phụ thuộc vào trung tâm cũ. Chỉ khi có thêm việc làm, thương mại, giáo dục, tiện ích đô thị và kết nối hiệu quả, nơi đó mới có thể vận hành như một cực tăng trưởng thực sự.

Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc cho hay, quy hoạch có kỷ luật, phân khu rõ ràng, kết nối mạnh và một trình tự phát triển nhất quán là những điều kiện tiên quyết để các trung tâm mới có thể vận hành hoàn chỉnh, có logic phát triển rõ ràng và có khả năng giữ giá trị dài hạn. Khi thị trường nhìn thấy sự chắc chắn đó, khu vực mới mới có thể trở thành một trung tâm đúng nghĩa, thay vì chỉ là phần kéo dài của khu lõi hiện hữu.

Việt Nam đang bước vào thời điểm mà những quỹ đất lớn hơn đòi hỏi tư duy lớn hơn. Với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tương lai đô thị sẽ không còn được quyết định bởi số lượng dự án được triển khai, mà bởi chất lượng của những cấu trúc đô thị mới được hình thành.

“Thành công sẽ thuộc về những nơi không chỉ giải quyết nhu cầu ở, mà còn tạo ra một hệ sinh thái phát triển đủ mạnh để hút dân cư, hút doanh nghiệp, hút đầu tư và hình thành giá trị bền vững qua thời gian”, bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc nói.
Kỳ Phương
Doanh nghiệp địa ốc đẩy mạnh ưu đãi kích cầu

Doanh nghiệp địa ốc đẩy mạnh ưu đãi kích cầu

(TBTCO) - Trong bối cảnh giá căn hộ tiếp tục neo cao và lãi suất có xu hướng gia tăng, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự điều chỉnh từ phía doanh nghiệp. Nhiều chủ đầu tư triển khai các chính sách ưu đãi tài chính nhằm hỗ trợ người mua ở thực, góp phần duy trì thanh khoản và ổn định thị trường.
Chất lượng trải nghiệm sống: Chuẩn tham chiếu mới của bất động sản cao cấp

Chất lượng trải nghiệm sống: Chuẩn tham chiếu mới của bất động sản cao cấp

(TBTCO) - Khi các tiêu chí lựa chọn nơi sống ngày càng thay đổi, bất động sản cao cấp không còn được nhìn nhận đơn thuần như một tài sản tích lũy, mà trở thành một môi trường sống gắn bó lâu dài. Trong bối cảnh đó, những yếu tố hữu hình như vị trí hay tiện ích không còn là thước đo duy nhất; thay vào đó, chất lượng trải nghiệm sống được cảm nhận mỗi ngày đang dần trở thành tiêu chí tham chiếu mới cho phân khúc này.
Bất động sản nhà ở lập đỉnh về giá nhưng thanh khoản chậm trong quý I/2026

Bất động sản nhà ở lập đỉnh về giá nhưng thanh khoản chậm trong quý I/2026

(TBTCO) - Kết thúc quý I/2026, mặt bằng giá căn hộ tại các đô thị lớn liên tục thiết lập những cột mốc mới, tuy nhiên tâm lý thận trọng lại đang bao trùm thị trường bất động sản khiến dòng tiền vận động chậm lại.
Chủ đầu tư dự án Empire City nợ thuế gần 7.000 tỷ đồng, CEO đối diện nguy cơ cấm xuất cảnh

Chủ đầu tư dự án Empire City nợ thuế gần 7.000 tỷ đồng, CEO đối diện nguy cơ cấm xuất cảnh

(TBTCO) - Cơ quan Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, nếu Công ty Thành phố Đế Vương (chủ dự án Empire City) không hoàn thành nghĩa vụ thuế trong vòng 30 ngày thì Tổng giám đốc công ty này là ông Võ Sỹ Nhân sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.
“Cuộc đua ngầm” giữa vốn nội và vốn ngoại trên thị trường địa ốc

“Cuộc đua ngầm” giữa vốn nội và vốn ngoại trên thị trường địa ốc

(TBTCO) - Thị trường bất động sản Việt Nam đang ghi nhận sự vận động đáng chú ý của cả dòng vốn trong nước và quốc tế, với xu hướng cạnh tranh ngày càng rõ nét trong việc tiếp cận các tài sản có chất lượng, pháp lý minh bạch và khả năng khai thác thực.
Nguồn cung căn hộ dịch chuyển ra vùng ven, thị trường bất động sản Hà Nội phân hóa rõ nét

Nguồn cung căn hộ dịch chuyển ra vùng ven, thị trường bất động sản Hà Nội phân hóa rõ nét

(TBTCO) - Chia sẻ về diễn biến thị trường bất động sản Hà Nội trong quý I/2026, bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội cho biết, các phân khúc đang ghi nhận sự phân hóa rõ rệt, trong đó ở phân khúc căn hộ nguồn cung tương lai đang ngày càng dịch chuyển ra các khu vực vùng ven, nơi mức giá duy trì phù hợp hơn với người mua để ở và được hỗ trợ bởi sự phát triển liên tục của hạ tầng.
Lãi suất tăng kéo giảm thanh khoản căn hộ TP.Hồ Chí Minh, thị trường vào nhịp điều chỉnh

Lãi suất tăng kéo giảm thanh khoản căn hộ TP.Hồ Chí Minh, thị trường vào nhịp điều chỉnh

(TBTCO) - Lãi suất vay mua nhà leo thang, tín dụng bị kiểm soát và cơ cấu nguồn cung lệch về phân khúc giá cao đang khiến thị trường căn hộ TP.Hồ Chí Minh giảm nhiệt rõ rệt trong quý I/2026. Thanh khoản suy yếu không chỉ phản ánh tâm lý thận trọng của người mua, mà còn cho thấy thị trường đang bước vào một giai đoạn điều chỉnh cần thiết sau thời gian dài tăng trưởng nóng.
TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung hạn chế giúp thị trường bán lẻ - văn phòng duy trì ổn định

(TBTCO) - Trong khi nguồn cung mới gần như không tăng, nhu cầu thuê đang dần phục hồi giúp thị trường bán lẻ và văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh giữ được trạng thái ổn định. Diễn biến này cho thấy thị trường đang được nâng đỡ bởi lực cầu thực, thay vì tăng trưởng nóng từ nguồn cung.
