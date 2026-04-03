Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và JICA chia sẻ kinh nghiệm giám sát rủi ro thị trường chứng khoán

Chương trình làm việc được tổ chức vào thời điểm phù hợp, khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang triển khai Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 và vừa được FTSE Russell công bố quyết định nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 10/2025.

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường năng lực giám sát, đẩy mạnh áp dụng phương pháp giám sát dựa trên rủi ro, cùng với nâng cao hiệu quả bảo vệ nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán và các quỹ đầu tư đang tiếp tục mở rộng, được xác định là những ưu tiên trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng thị trường và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Ông Nguyễn Hoàng An - Phó Trưởng Ban Pháp chế đối ngoại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại sự kiện.

Chương trình làm việc nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm quản lý và các phương pháp thực tiễn của Nhật Bản trong giám sát dựa trên rủi ro đối với các công ty chứng khoán, điều tiết thanh khoản cho các quỹ đầu tư và phối hợp giám sát giữa các cơ quan chức năng và các hiệp hội ngành nghề.

Trong khuôn khổ các phiên làm việc, nội dung tham luận tập trung vào Hướng dẫn toàn diện của Nhật Bản về giám sát các doanh nghiệp kinh doanh công cụ tài chính, trong đó nhấn mạnh phương pháp giám sát dựa trên rủi ro.

Ông Norichika Ikeda - chuyên gia dài hạn của Dự án JICA/Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm về giám sát dựa trên rủi ro của Nhật Bản.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã trao đổi, phân tích các nghiên cứu tình huống liên quan đến việc tăng cường quản lý thanh khoản đối với các quỹ đầu tư, thông qua sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tự quản, hiệp hội nghề nghiệp.

Các trường hợp điển hình về hoàn thiện quy định thanh khoản cho quỹ đầu tư cũng được giới thiệu và thảo luận, qua đó làm rõ vai trò của cơ chế hợp tác đa bên trong nâng cao hiệu quả giám sát thị trường.

Đại biểu tham dự hội nghị đặt câu hỏi cho chuyên gia JICA.

Trên cơ sở các nội dung trình bày, các bên đã cùng trao đổi về thực tiễn giám sát hiện nay và định hướng phát triển trong thời gian tới của Việt Nam. Chương trình khép lại với phiên đối thoại chính sách giữa các bên, góp phần tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quản lý, giám sát thị trường tài chính.

Trên nền tảng quan hệ hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực tài chính, thông qua các chương trình làm việc và sáng kiến hợp tác, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và JICA tiếp tục khẳng định cam kết chung trong việc xây dựng thị trường chứng khoán công bằng, minh bạch và hiệu quả. Qua đó đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn với thị trường vốn khu vực và quốc tế./.