Doanh nghiệp

Lào là nước nhận vốn đầu tư nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Hà My

Hà My

[email protected]
16:05 | 18/05/2026
(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, có 32 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, nước thu hút nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam là Lào với số vốn đạt trên 198 triệu USD.
aa

Thông tin về tình hình đầu tư ra nước ngoài, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2026, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 74 dự án mới và thực hiện 4 lượt điều chỉnh vốn đầu tư. Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt trên 713,8 triệu USD.

Theo ngành, trong 4 tháng đầu năm 2026, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 16 ngành.

Trong đó, vốn đầu tư tập trung nhiều nhất vào ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 163,7 triệu USD (chiếm 22,9% tổng vốn). Ngành xây dựng đứng thứ hai với trên 153 triệu USD (chiếm 21,4% tổng vốn). Ngành vận tải kho bãi đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 149,1 triệu USD (chiếm 20,9% tổng vốn).

Lào là nước nhận vốn đầu tư nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm
Nhà máy điện gió Savan 1 của T&T Group tại Lào. Ảnh: T&T Group

Theo đối tác, có 32 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026. Các nước thu hút nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam là Lào với số vốn đạt trên 198 triệu USD (chiếm 27,7% tổng vốn); Kyrgyzstan với số vốn trên 149,9 triệu USD (chiếm 21% tổng vốn); Vương quốc Anh với số vốn trên 82,7 triệu USD (chiếm 11,6% tổng vốn).

Tính lũy kế đến hết tháng 4/2026, Việt Nam đã có 2.065 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài trên 24,6 tỷ USD.

Trong đó, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 18/22 ngành, tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (trên 7 tỷ USD, chiếm 28,8% tổng vốn); nông, lâm nghiệp, thủy sản (hơn 3,4 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn) và thông tin truyền thông (hơn 2,9 tỷ USD, chiếm 11,8% tổng vốn).

Theo đối tác nhận đầu tư, tính đến tháng 4/2026 Việt Nam đã đầu tư ra 88 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (trên 6,6 tỷ USD, chiếm 26,8% tổng vốn); Campuchia (hơn 2,9 tỷ USD, chiếm 12% tổng vốn); Venezuela (trên 1,8 tỷ USD, chiếm 7,4% tổng vốn),…

Hà My
Từ khóa:
đầu tư đầu tư ra nước ngoài vốn đầu tư nước ngoài đầu tư nước ngoài Nhà đầu tư Việt Nam Vốn đầu tư đăng ký

Bài liên quan

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Việt Nam tiếp tục giữ sức hút với nhà đầu tư ngoại trong dịch chuyển chuỗi cung ứng

Việt Nam tiếp tục giữ sức hút với nhà đầu tư ngoại trong dịch chuyển chuỗi cung ứng

Hà Nội phê duyệt đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết đô thị

Hà Nội phê duyệt đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết đô thị

Dành cho bạn

Cải cách niêm yết và cổ phần hóa tạo dư địa hút vốn quốc tế

Cải cách niêm yết và cổ phần hóa tạo dư địa hút vốn quốc tế

Quảng Trị kêu gọi đầu tư các dự án xử lý rác thải công nghệ cao

Quảng Trị kêu gọi đầu tư các dự án xử lý rác thải công nghệ cao

Quảng Ninh triển khai Nhà máy điện gió 50MW tại đặc khu Cô Tô

Quảng Ninh triển khai Nhà máy điện gió 50MW tại đặc khu Cô Tô

Thị trường hàng hóa nguyên liệu rung lắc, giá dầu đảo chiều tăng mạnh

Thị trường hàng hóa nguyên liệu rung lắc, giá dầu đảo chiều tăng mạnh

Hà Nội tăng hỗ trợ đổi xe điện, thị trường phương tiện xanh sôi động

Hà Nội tăng hỗ trợ đổi xe điện, thị trường phương tiện xanh sôi động

Sai một chi tiết nhỏ, doanh nghiệp có thể bị từ chối thông quan

Sai một chi tiết nhỏ, doanh nghiệp có thể bị từ chối thông quan

Đọc thêm

Hải quan lên tiếng về thủ tục khai báo thành phần hóa chất khi xuất khẩu

Hải quan lên tiếng về thủ tục khai báo thành phần hóa chất khi xuất khẩu

(TBTCO) - Trước những băn khoăn của cộng đồng doanh nghiệp về yêu cầu khai báo chi tiết thành phần hóa chất khi làm thủ tục xuất khẩu, Cục Hải quan đã chính thức lên tiếng làm rõ, không phát sinh quy định mới, không yêu cầu thêm thủ tục ngoài khung pháp luật hiện hành.
Vinachem chuẩn bị ra mắt nền tảng tri thức số “Vinachem Nông nghiệp”

Vinachem chuẩn bị ra mắt nền tảng tri thức số “Vinachem Nông nghiệp”

(TBTCO) - Ngày 18/5/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) sẽ chính thức ra mắt nền tảng “Vinachem Nông nghiệp” trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động sàn thương mại điện tử VinachemMart. Đây không chỉ là một sự kiện chuyển đổi số của doanh nghiệp, mà còn được xem như một bước đi mới của Vinachem trong hành trình đồng hành cùng nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng minh bạch, hiện đại và phát triển bền vững.
Mở rộng cánh cửa hút vốn khi chung "ngôn ngữ" tài chính toàn cầu

Mở rộng cánh cửa hút vốn khi chung "ngôn ngữ" tài chính toàn cầu

(TBTCO) - Việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS không phải là “đích đến”. Hành trình sử dụng chung ngôn ngữ tài chính toàn cầu sẽ gia tăng thêm lợi thế cho doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận dòng vốn quốc tế.
PCI 2025: 5 địa phương dẫn đầu, Bắc Ninh nổi bật “chính quyền kiến tạo”

PCI 2025: 5 địa phương dẫn đầu, Bắc Ninh nổi bật “chính quyền kiến tạo”

(TBTCO) - Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025) thay đổi cách xếp hạng, lần đầu chuyển sang xếp hạng theo nhóm, vinh danh 5 địa phương dẫn đầu gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Cách tiếp cận mới này phản ánh sự thay đổi trong tư duy đánh giá, tập trung đo chất lượng điều hành và hiệu quả cải cách thực chất.
VinFast thúc đẩy chiến lược hậu mãi toàn cầu, mở rộng mạng lưới dịch vụ và đối tác quốc tế

VinFast thúc đẩy chiến lược hậu mãi toàn cầu, mở rộng mạng lưới dịch vụ và đối tác quốc tế

(TBTCO) - Trong khuôn khổ Hội nghị Chủ đầu tư VinFast Toàn cầu tổ chức từ 4/5 - 10/5/2026, VinFast đã ký mới Biên bản ghi nhớ (MOU) với 29 đối tác hậu mãi tại các thị trường quốc tế. Sự kiện do VinFast tổ chức, lần đầu tiên quy tụ hơn 200 chủ đầu tư và đối tác đã, đang, và sẽ đồng hành với VinFast tại thị trường Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Kazakhstan, đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp trong chiến lược mở rộng mạng lưới dịch vụ trên toàn cầu.
Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Việt Nam kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Việt Nam khẳng định kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về lỗ lũy kế đến hết năm 2025 còn 5.611 tỷ đồng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về lỗ lũy kế đến hết năm 2025 còn 5.611 tỷ đồng

(TBTCO) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản thông tin về lỗ lũy kế được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
Hải quan đối thoại tháo gỡ 21 nhóm vướng mắc của doanh nghiệp FDI

Hải quan đối thoại tháo gỡ 21 nhóm vướng mắc của doanh nghiệp FDI

(TBTCO) - Ngày 14/5/2026, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị đối thoại với Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VAFIE), tập trung giải đáp 21 nhóm vấn đề doanh nghiệp FDI quan tâm, từ thủ tục hải quan, chính sách thuế đến kiểm tra chuyên ngành, qua đó thúc đẩy cải cách, giảm chi phí tuân thủ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán ngày 18/5: Ngân hàng, dầu khí tỏa sáng, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

Chứng khoán ngày 18/5: Ngân hàng, dầu khí tỏa sáng, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

Bộ Tài chính và WB thảo luận về chiến lược hợp tác trong giai đoạn mới

Bộ Tài chính và WB thảo luận về chiến lược hợp tác trong giai đoạn mới

Chênh lệch tín dụng - huy động lên 1,4 triệu tỷ đồng, áp lực LDR bớt căng khi tính 20% tiền gửi Kho bạc

Chênh lệch tín dụng - huy động lên 1,4 triệu tỷ đồng, áp lực LDR bớt căng khi tính 20% tiền gửi Kho bạc

Lào là nước nhận vốn đầu tư nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Lào là nước nhận vốn đầu tư nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Lạng Sơn

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Lạng Sơn

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo, khám chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo, khám chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền

BAC A BANK ra mắt tiết kiệm bậc thang: Từ “ Giữ tiền an toàn” đến tối ưu dòng tiền nhàn rỗi

BAC A BANK ra mắt tiết kiệm bậc thang: Từ “ Giữ tiền an toàn” đến tối ưu dòng tiền nhàn rỗi

Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng kéo 300 tỷ USD giao dịch về Việt Nam

Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng kéo 300 tỷ USD giao dịch về Việt Nam

Mở rộng sản xuất phát thải thấp trên các cây trồng chủ lực

Mở rộng sản xuất phát thải thấp trên các cây trồng chủ lực

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 17/5: Giá heo hơi tại miền Nam neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 16/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, ít giao dịch

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/5: Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/5: Giá vàng trong nước giảm về vùng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Ngày 16/5: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu tiếp tục neo cao

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Từ 1/6, xăng E10 sẽ phủ sóng toàn quốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (16/5): USD mạnh lên đẩy DXY lên đỉnh 5 tuần, EUR và GBP đồng loạt lao dốc