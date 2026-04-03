Novaland đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục lên đến 22.715 tỷ đồng trong năm 2026

Novaland đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng trong năm 2026

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã Ck: NVL) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026. Nội dung xoay quanh việc kinh doanh và quá trình tái cấu trúc.

Cụ thể, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 2026 đạt 22.715 tỷ đồng, tăng 3,26 lần so với kết quả thực hiện năm 2025. Đây là mức doanh thu kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay mà công ty này đặt ra. Novaland nhắm đến đích lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng và không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2026.

Trong năm 2026, Novaland tăng tốc xây dựng hoàn thiện và bàn giao tại các cụm dự án: Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, The Grand Manhattan, Victoria Village, Palm City…

Về công tác cấp sổ, Novaland dự kiến sẽ bàn giao giấy chứng nhận tại các dự án: Sunrise Riverside, Kingston Residence, The Sun Avenue, Lucky Palace, Sunrise City, Orchard Garden, Palm City, Tresor, Golden Mansion, Garden Gate…

Song song đó, Novaland đặt mục tiêu 2026 là năm cuối triển khai tái cấu trúc, từng bước thực hiện cam kết với khách hàng, nhà đầu tư, bước vào giai đoạn tăng trưởng trở lại và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Đối với phương án phát hành 350 triệu cổ phiếu riêng lẻ chưa thực hiện trong năm 2025, Novaland cho biết hiện đang và sẽ tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư có định hướng hợp tác lâu dài và phù hợp với các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để tiếp tục triển khai trong năm 2026. Công ty cũng dự kiến trình đại hội thông qua việc tăng số lượng cổ phiếu và điều chỉnh giá nhằm tối ưu hóa giá trị phát hành và lợi ích của cổ đông.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu, Novaland đã lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu, tuy nhiên chưa đạt được sự đồng thuận, do đó chưa thể triển khai trong năm 2025, dự kiến tiếp tục triển khai trong năm 2026.

Về các khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần, trong năm 2025, Novaland đã triển khai khoản huy động vốn 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Công ty đang tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư phù hợp để tiếp tục thực hiện các phương án đã được thông qua trong năm 2026.

Với gói trái phiếu quốc tế trị giá hơn 300 triệu USD (lãi suất 5,25%/năm) đã được các bên đồng thuận sửa đổi nhiều lần từ năm 2024 đến nay, Novaland dự kiến trình đại hội thông qua phương án tái cấu trúc mới như gia hạn thanh toán lãi, gia hạn ngày đáo hạn thêm 1 năm.

Theo phía Novaland, thời gian qua, một số trái chủ quốc tế đã chuyển đổi dư nợ trái phiếu thành cổ phiếu. Gần nhất, HĐQT Novaland đã thông qua phương án phát hành gần 2,48 triệu cổ phiếu cho 1 nhà đầu tư nước ngoài để chuyển đổi 15 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 84,2 tỷ đồng, ngày chuyển đổi là 31/3/2026.

Trước đó, trong đợt chuyển đổi ngày 31/12/2025, có 4 nhà đầu tư nước ngoài đã được phát hành tổng cộng 20,75 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 133 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 747 tỷ đồng.

Đại hội năm nay, HĐQT Novaland cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua cơ cấu HĐQT bao gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập HĐQT. Để thay thế 3 vị trí hiện tại trong HĐQT sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026, NVL chuẩn bị bầu 2 Thành viên HĐQT và 1 Thành viên Độc lập HĐQT (nhiệm kỳ 5 năm)./.