Novaland đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục lên đến 22.715 tỷ đồng trong năm 2026

Kỳ Phương

07:13 | 03/04/2026
(TBTCO) - Trong năm 2026, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 2026 đạt 22.715 tỷ đồng, tăng 3,26 lần so với kết quả thực hiện năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng và không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2026.
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã Ck: NVL) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026. Nội dung xoay quanh việc kinh doanh và quá trình tái cấu trúc.

Cụ thể, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 2026 đạt 22.715 tỷ đồng, tăng 3,26 lần so với kết quả thực hiện năm 2025. Đây là mức doanh thu kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay mà công ty này đặt ra. Novaland nhắm đến đích lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng và không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2026.

Trong năm 2026, Novaland tăng tốc xây dựng hoàn thiện và bàn giao tại các cụm dự án: Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, The Grand Manhattan, Victoria Village, Palm City…

Về công tác cấp sổ, Novaland dự kiến sẽ bàn giao giấy chứng nhận tại các dự án: Sunrise Riverside, Kingston Residence, The Sun Avenue, Lucky Palace, Sunrise City, Orchard Garden, Palm City, Tresor, Golden Mansion, Garden Gate…

Song song đó, Novaland đặt mục tiêu 2026 là năm cuối triển khai tái cấu trúc, từng bước thực hiện cam kết với khách hàng, nhà đầu tư, bước vào giai đoạn tăng trưởng trở lại và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Đối với phương án phát hành 350 triệu cổ phiếu riêng lẻ chưa thực hiện trong năm 2025, Novaland cho biết hiện đang và sẽ tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư có định hướng hợp tác lâu dài và phù hợp với các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để tiếp tục triển khai trong năm 2026. Công ty cũng dự kiến trình đại hội thông qua việc tăng số lượng cổ phiếu và điều chỉnh giá nhằm tối ưu hóa giá trị phát hành và lợi ích của cổ đông.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu, Novaland đã lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu, tuy nhiên chưa đạt được sự đồng thuận, do đó chưa thể triển khai trong năm 2025, dự kiến tiếp tục triển khai trong năm 2026.

Về các khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần, trong năm 2025, Novaland đã triển khai khoản huy động vốn 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Công ty đang tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư phù hợp để tiếp tục thực hiện các phương án đã được thông qua trong năm 2026.

Với gói trái phiếu quốc tế trị giá hơn 300 triệu USD (lãi suất 5,25%/năm) đã được các bên đồng thuận sửa đổi nhiều lần từ năm 2024 đến nay, Novaland dự kiến trình đại hội thông qua phương án tái cấu trúc mới như gia hạn thanh toán lãi, gia hạn ngày đáo hạn thêm 1 năm.

Theo phía Novaland, thời gian qua, một số trái chủ quốc tế đã chuyển đổi dư nợ trái phiếu thành cổ phiếu. Gần nhất, HĐQT Novaland đã thông qua phương án phát hành gần 2,48 triệu cổ phiếu cho 1 nhà đầu tư nước ngoài để chuyển đổi 15 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 84,2 tỷ đồng, ngày chuyển đổi là 31/3/2026.

Trước đó, trong đợt chuyển đổi ngày 31/12/2025, có 4 nhà đầu tư nước ngoài đã được phát hành tổng cộng 20,75 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 133 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 747 tỷ đồng.

Đại hội năm nay, HĐQT Novaland cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua cơ cấu HĐQT bao gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập HĐQT. Để thay thế 3 vị trí hiện tại trong HĐQT sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026, NVL chuẩn bị bầu 2 Thành viên HĐQT và 1 Thành viên Độc lập HĐQT (nhiệm kỳ 5 năm)./.

Ngoài các nội dung trên, ĐHĐCĐ năm 2026 của Novaland cũng sẽ xem xét các tờ trình đáng chú ý khác như lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, báo cáo giao dịch với người có liên quan...
Cổ phiếu Novaland được cấp margin trở lại

Bàn giao hàng loạt dự án, "sức khoẻ" tài chính năm 2025 của Novaland cải thiện lớn

Novaland chính thức cất nóc tháp cuối trong dự án The Grand Manhattan

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá 50 khu đất, trong đó có 8 khu tại Thủ Thiêm

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh dự kiến đấu giá 50 khu, lô đất trong năm 2026, trong đó có 8 lô tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu khác.
Sacombank "siết nợ" Bamboo Airways, thu giữ 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở của FLC

(TBTCO) - Phòng xử lý nợ - Khối Quản trị rủi ro thuộc ngân hàng Sacombank vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Bamboo Airways. Tài sản bảo đảm là 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại dự án ở Gia Lai, thuộc sở hữu Tập đoàn FLC. Ngân hàng sẽ tiến hành thu giữ từ 22/4 đến 22/6/2026.
Xác lập vị thế mới cho Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

(TBTCO) - Việc từng bước trở thành đầu mối giao thông quan trọng và trung tâm công nghiệp hàng không quy mô lớn sẽ giúp Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) phát huy trọn vẹn tiềm năng của một sân bay lớn được đầu tư hiện đại, bài bản.
“Nam tiến” dự án bất động sản 85ha tại Tây Ninh, hệ sinh thái BIM Group có gì?

(TBTCO) - BIM Land (Thành viên Tập đoàn BIM) vừa chính thức khởi công dự án Thanh Phú Centre Point tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh. Sự kiện này đánh dấu hiện diện của BIM Group trong bản đồ thị trường bất động sản phía Nam. Ngoài bất động sản, hệ sinh thái của BIM Group còn dựa thêm trên 3 trụ cột chính.
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn 2075

(TBTCO) - Ngày 2/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 606/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Công nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới

Bước vào năm 2026 với nền tảng kinh tế vững chắc hơn và cơ cấu công nghiệp ngày càng đa dạng, Việt Nam đang chuyển dịch từ mô hình sản xuất dựa trên chi phí sang mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị.
Tây Ninh: Khu công nghiệp Trần Anh - Tân Phú được phép tăng thêm gần 157 ha

(TBTCO) - Ngày 1/4/2026, UBND tỉnh Tây Ninh đã chính thức ban hành Quyết định số 5568/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho dự án Khu công nghiệp (KCN) Trần Anh - Tân Phú giai đoạn 2. Đây là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy hạ tầng công nghiệp và thu hút đầu tư tại địa phương.
45 triệu thửa đất chưa có dữ liệu: Áp lực hoàn thành trong 2026

(TBTCO) - Khoảng 45 triệu thửa đất trên cả nước vẫn chưa được đưa vào hệ thống dữ liệu, trong khi gần 37 triệu thửa khác cần tiếp tục làm sạch, cập nhật. Đây đang là "nút thắt" lớn nhất trong tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai - nền tảng quan trọng cho quản lý nhà nước và chuyển đổi số.
Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

