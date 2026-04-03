Ngày 3/4: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng

Giá lúa tươi hôm nay có xu hướng tăng. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg tăng 100 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 5.700 - 5.750 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) tăng 200 đồng/kg dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) tăng 100 đồng/kg dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, lúa thơm chào bán nhiều, giao dịch mua bán chậm, giá biến động nhẹ. Tại An Giang, nông dân chào bán giá khá, giao dịch chốt mới ít, giá tăng nhẹ. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, giao dịch mua bán chậm, giá ít biến động.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.000 - 8.050 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.350 - 8.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 400 - 415 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động từ 316 - 320 USD/tấn; gạo Jasmine dao động ở mức 430 - 434 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm xuất khẩu dao động 365 - 370 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 363 - 367 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được chào bán dao động 341 - 345 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 304 - 308 USD/tấn.

Triển vọng thị trường gạo khu vực đang nóng lên khi Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo, Philippines có thể nâng nhập khẩu lên mức kỷ lục 5,1 triệu tấn trong niên vụ 2026 - 2027, tăng gần 16% so với mức 4,4 triệu tấn của niên vụ hiện tại./.