Ngày 3/4: Giá cao su tại các thị trường chính đồng loạt tăng

Giá cao su thế giới tại các thị trường chính hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,8% (0,6 Baht) lên mức 77,5 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 đi ngang mức 367,9 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 1,4% (225 Nhân dân tệ) lên mức 16.665 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore (SICOM), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 1,6%, giao dịch ở mức 199,4 cent Mỹ/kg.

Trong khi đó, giá hợp đồng tương lai cao su tại Nhật Bản kỳ hạn xa phục hồi sau khi giảm trong phiên trước, nhờ giá cao su butadiene ở mức cao và nguồn cung cao su tổng hợp khan hiếm, khiến các nhà sản xuất chuyển hướng sử dụng cao su tự nhiên nhiều hơn.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 9/2026 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) đóng cửa tăng 1,4 Yên, tương đương 0,37% lên 382 Yên/kg (khoảng 2,41 USD/kg). Trong khi đó, hợp đồng cao su trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE) kỳ hạn tháng 5 giảm 25 Nhân dân tệ, tương đương 0,15% xuống còn 16.415 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.388 USD/tấn).

Ngược lại, hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 5 trên SHFE giảm mạnh 760 Nhân dân tệ, tương đương 4,33%, còn 16.785 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá cao su tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ở mức ổn định, không ghi nhận biến động so với hôm qua.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.