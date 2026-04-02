Hà Nội vận hành chính thức hệ thống quản lý an toàn thực phẩm từ ngày 15/4

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm các chỉ đạo về an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng. Việc kiểm tra, giám sát chất lượng thực phẩm lưu thông trên thị trường phải được siết chặt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tổ chức tổng kiểm tra các cơ sở giết mổ, sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống cung cấp cho bếp ăn tập thể, trường học và thức ăn đường phố; đồng thời kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển, trung chuyển động vật và sản phẩm động vật tại các chợ đầu mối, điểm tập kết, xử lý dứt điểm tình trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y.

Các Sở Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm công khai nguồn gốc sản phẩm, hoàn thành trước ngày 10/4/2026, phục vụ truy xuất, kiểm tra và giám sát. Công tác hậu kiểm được yêu cầu thực hiện nghiêm, không để thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc lưu hành trên thị trường và trong bếp ăn trường học.

Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Nội. Ảnh TL

Sở Y tế tiếp tục vận hành hiệu quả đường dây nóng 024.1022 (nhánh 8), đảm bảo tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của người dân 24/7. Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, yêu cầu rà soát, khắc phục ngay các tồn tại, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nếu có.

Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh, với Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng và nền tảng số, hướng dẫn người dân nhận diện thực phẩm an toàn, nâng cao ý thức tiêu dùng và trách nhiệm cộng đồng; đồng thời công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo, phòng ngừa.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu khẩn trương vận hành website chuyên đề về an toàn thực phẩm của thành phố, kết nối, chia sẻ dữ liệu quản lý an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, tiếp nhận thông tin, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc về an toàn thực phẩm để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh lĩnh vực an toàn thực phẩm cập nhật khai báo và truy cập thông tin, theo dõi, giám sát việc cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, đưa hệ thống vào vận hành chính thức chậm nhất ngày 15/4/2026.

Công an Thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh; kịp thời tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, điều tra, xác minh, các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm liên quan đến bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú tại cơ sở giáo dục, thức ăn đường phố trên địa bàn thành phổ, xử lý theo quy định.

Lãnh đạo TP. Hà Nội yêu cầu chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục, thức ăn đường phố và công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý./.