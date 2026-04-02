Hà Nội vận hành chính thức hệ thống quản lý an toàn thực phẩm từ ngày 15/4

Diệu Hoa

19:27 | 02/04/2026
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký công văn yêu cầu tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn, với trọng tâm là kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, đặc biệt tại bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú và thức ăn đường phố.
UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm các chỉ đạo về an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng. Việc kiểm tra, giám sát chất lượng thực phẩm lưu thông trên thị trường phải được siết chặt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tổ chức tổng kiểm tra các cơ sở giết mổ, sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống cung cấp cho bếp ăn tập thể, trường học và thức ăn đường phố; đồng thời kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển, trung chuyển động vật và sản phẩm động vật tại các chợ đầu mối, điểm tập kết, xử lý dứt điểm tình trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y.

Các Sở Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm công khai nguồn gốc sản phẩm, hoàn thành trước ngày 10/4/2026, phục vụ truy xuất, kiểm tra và giám sát. Công tác hậu kiểm được yêu cầu thực hiện nghiêm, không để thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc lưu hành trên thị trường và trong bếp ăn trường học.

Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Nội. Ảnh TL

Sở Y tế tiếp tục vận hành hiệu quả đường dây nóng 024.1022 (nhánh 8), đảm bảo tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của người dân 24/7. Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, yêu cầu rà soát, khắc phục ngay các tồn tại, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nếu có.

Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh, với Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng và nền tảng số, hướng dẫn người dân nhận diện thực phẩm an toàn, nâng cao ý thức tiêu dùng và trách nhiệm cộng đồng; đồng thời công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo, phòng ngừa.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu khẩn trương vận hành website chuyên đề về an toàn thực phẩm của thành phố, kết nối, chia sẻ dữ liệu quản lý an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, tiếp nhận thông tin, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc về an toàn thực phẩm để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ sản xuất, kinh doanh lĩnh vực an toàn thực phẩm cập nhật khai báo và truy cập thông tin, theo dõi, giám sát việc cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, đưa hệ thống vào vận hành chính thức chậm nhất ngày 15/4/2026.

Công an Thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh; kịp thời tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, điều tra, xác minh, các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm liên quan đến bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú tại cơ sở giáo dục, thức ăn đường phố trên địa bàn thành phổ, xử lý theo quy định.

Lãnh đạo TP. Hà Nội yêu cầu chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục, thức ăn đường phố và công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý./.

Liên quan đến đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn lợn dịch xảy ra tại thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, trong ngày 31/3, đã đề nghị UBND các phường, xã kiểm tra, xác minh thông tin về nhà cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm vào trường học. Cụ thể, hơn 2.900 trường học phải rà soát đầu mối cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho bữa ăn bán trú cho học sinh thuộc phạm vi quản lý. Sở đề nghị các địa phương đảm bảo an toàn của bữa ăn bán trú; kiểm tra và xác minh nhà cung cấp, nguồn gốc của nguyên liệu; chủ động cảnh báo nguy cơ, điều tra và xử lý nếu xảy ra sự cố an toàn thực phẩm.
Giá lúa gạo hôm nay (5/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 30 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 13 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 5 USD/tấn.
Giá bạc hôm nay (5/4) giằng co quanh mốc quan trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu kinh tế và lãi suất rõ ràng hơn. Theo đó, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc đi ngang ở mức 72,96 USD/ounce.
Giá cao su tại hầu hết các thị trường chủ chốt hôm nay (5/4) đồng loạt tăng tốc, trong đó nổi bật là thị trường Nhật Bản khi giá cao su kỳ hạn vươn lên mức cao nhất trong vòng 14 tháng. Trong khi đó, thị trường trong nước vẫn đi ngang, giá thu mua tại doanh nghiệp lớn chưa có điều chỉnh mới.
(TBTCO) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa cho biết, hơn 1 tháng xung đột Trung Đông diễn ra, trong khi nhiều nước thế giới và khu vực lâm vào khủng hoảng, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, doanh nghiệp, Việt Nam vẫn giữ vững an ninh năng lượng.
Giá bạc thế giới hôm nay (4/4) giảm xuống 73 USD/ounce sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ leo thang các cuộc tấn công vào Iran. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra).
Khảo sát cho thấy, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay (4/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 8.050 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.450 - 8.550 đồng/kg…
Giá cao su tại Nhật Bản hôm nay (4/4) tăng khi đồng Yên suy yếu, giá dầu leo thang và chỉ số Nikkei biến động mạnh sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về xung đột Iran. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
(TBTCO) - Tháng 3/2026, thị trường phân bón trong nước bất ngờ “tăng nhiệt” khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, chi phí logistics leo thang do tác động từ việc phong tỏa eo biển Hormuz. Áp lực này đang buộc ngành phân bón Việt Nam phải chủ động xoay xở để giữ nhịp sản xuất nông nghiệp.
