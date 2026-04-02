Tập trung hậu kiểm 3 nhóm sản phẩm trọng điểm, giảm thiểu ngộ độc thực phẩm

Văn Nam

16:17 | 02/04/2026
(TBTCO) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương tăng cường hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2026 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt với các nhóm sản phẩm nguy cơ cao xảy ra ngộ độc thực phẩm.
aa
Cục An toàn thực phẩm vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố, Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2026.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị tham mưu cho UBND cấp tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch và chỉ đạo tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn, đối với các tỉnh, thành phố chưa ban hành kế hoạch hậu kiểm.

Tập trung triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm các dịp cao điểm. Tăng cường lực lượng và nguồn lực để kiểm soát giảm thiểu số vụ, số người mắc và tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Tập trung hậu kiểm 3 nhóm sản phẩm trọng điểm, giảm thiểu ngộ độc thực phẩm. Ảnh: TL.

Trong đó, yêu cầu triển khai hoạt động hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung vào 3 nhóm sản phẩm: Thứ nhất, triển khai hoạt động hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hậu kiểm nhóm sản phẩm/sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm (thực phẩm bổ sung vi chất, vitamin, khoáng chất, axit amin, axit béo, enzym, probiotic, prebiotic và chất có hoạt tính sinh học).

Thứ hai, đăng ký bản công bố sản phẩm (thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi), sản phẩm nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra hoặc kiểm tra giảm.

Kiểm tra về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, tập trung đối với nhóm có nguy cơ cao gây ngộ độc thực phẩm bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học.

Thứ ba, đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, tập trung hậu kiểm đối với các doanh nghiệp nằm trên địa bàn đã đăng ký bản công bố sản phẩm...

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là quảng cáo trên môi trường mạng, mạng xã hội, YouTube; đồng thời công khai các cơ sở và sản phẩm vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định./.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương phải đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong kiểm soát thực phẩm giả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm sở hữu trí tuệ đối với thực phẩm chức năng; đồng thời thực hiện phân công, phân cấp rõ trách nhiệm cho các sở, ngành và UBND cấp xã trong công tác hậu kiểm, tăng cường kiểm tra chuyên ngành theo quy định.
