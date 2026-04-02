Giá vàng hôm nay ngày 2/4: Giá vàng tiếp tục tăng, neo cao quanh vùng 173 - 176 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 2/4, thị trường vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, SJC, PNJ và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt tăng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên quanh mức 173,7 - 176,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 2/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Mức điều chỉnh tăng cũng được ghi nhận tại một số doanh nghiệp khác. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng tăng lên mức 173,5 - 176,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Đà tăng không chỉ diễn ra ở vàng miếng mà còn lan rộng sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 173,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 176,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với phiên trước. PNJ cũng điều chỉnh tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên quanh vùng 173,7 - 176,7 triệu đồng/lượng. DOJI ghi nhận mức tăng tương tự, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 173,7 - 176,7 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên quanh mức 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có mức điều chỉnh tăng 2 triệu đồng/lượng, với mặt bằng giá phổ biến dao động quanh ngưỡng 173 - 176 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay giao dịch quanh mức 4.755,7 USD/ounce, tăng 124,04 USD/ounce so với 24 giờ trước, tương ứng mức tăng 2,67%. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 151,7 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh giá vàng miếng trong nước tăng mạnh, chênh lệch giữa hai thị trường hiện duy trì ở mức khoảng 25 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến thị trường cho thấy giá vàng dù tăng trở lại nhưng vẫn đang hướng tới tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2008, khi chịu tác động từ lo ngại lạm phát kéo dài và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục tạo áp lực lên kim loại quý, tài sản không sinh lãi.

Đồng USD có xu hướng giảm nhẹ trong ngắn hạn nhưng vẫn duy trì đà tăng trong tháng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Tuy vậy, theo Kitco News, các dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ không làm suy yếu xu hướng đi lên gần đây của vàng, khi kim loại quý vẫn giữ vững trên ngưỡng 4.700 USD/ounce.

Cụ thể, Institute for Supply Management cho biết chỉ số PMI sản xuất tháng 3 đạt 52,7 điểm, tăng so với mức 52,4 của tháng trước và vượt kỳ vọng của giới phân tích. Dù vậy, theo ông Peter Grant - Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, đà tăng hiện tại của vàng chủ yếu phản ánh kỳ vọng giảm leo thang căng thẳng tại Trung Đông và cần được củng cố thêm để hình thành xu hướng bền vững.

Ở góc nhìn dài hạn, các yếu tố hỗ trợ như xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương vẫn đang duy trì. Tổ chức BMI giữ nguyên dự báo giá vàng trung bình năm 2026 ở mức 4.600 USD/ounce, trong khi Goldman Sachs kỳ vọng kim loại quý có thể đạt 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2026.