Ngày 3/4: Giá cà phê đồng loạt tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê vượt mốc 90.000 đồng/kg

Sau cú giảm sâu đầu tháng, thị trường cà phê nội địa trong sáng 3/4 ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét khi giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng trở lại. Cụ thể, tại Đắk Nông, giá cà phê tăng 700 đồng/kg, lên mức 90.200 đồng/kg, cao nhất khu vực hiện nay. Đây cũng là địa phương dẫn dắt xu hướng phục hồi trong bối cảnh lực mua bắt đầu quay trở lại.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 800 đồng/kg, đạt 90.000 đồng/kg, chính thức lấy lại mốc tâm lý quan trọng sau nhiều phiên giảm liên tiếp.

Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 1.000 đồng/kg, lên 89.700 đồng/kg. Dù vẫn là địa phương có giá thấp nhất, nhưng tốc độ phục hồi nhanh cho thấy tâm lý thị trường đã bớt thận trọng.

Nhìn chung, giá cà phê trong nước hiện dao động trong khoảng 89.700 - 90.200 đồng/kg, phản ánh xu hướng hồi phục kỹ thuật sau giai đoạn giảm sâu.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá cà phê trong phiên giao dịch gần nhất tiếp tục phân hóa giữa hai dòng sản phẩm chủ lực là Robusta và Arabica.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng 0,8% (28 USD/tấn), lên mức 3.521 USD/tấn. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng tăng 23 USD/tấn, đạt 3.428 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2026 giảm nhẹ 0,55 US cent/pound, xuống còn 297,8 US cent/pound. Tuy nhiên, hợp đồng kỳ hạn tháng 7 lại nhích tăng nhẹ, cho thấy thị trường vẫn đang trong trạng thái giằng co.

Giá tiêu duy trì ổn định

Sau chuỗi phiên điều chỉnh giảm trước đó, thị trường hồ tiêu trong nước trong sáng 3/4 ghi nhận trạng thái đi ngang tại hầu hết các vùng sản xuất trọng điểm. Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông đang được thu mua ở mức cao nhất là 139.000 đồng/kg. Đây vẫn là hai địa phương giữ vai trò “neo giá” của thị trường trong bối cảnh nguồn cung đang dần thu hẹp.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu hiện ở mức 138.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Đồng Nai tiếp tục duy trì quanh ngưỡng 138.000 đồng/kg.

Việc giá tiêu đi ngang cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn “nghỉ” sau khi giảm mạnh những ngày trước đó. Áp lực bán ra đã phần nào hạ nhiệt, trong khi lực mua chưa thực sự bứt phá.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu tiếp tục ghi nhận những diễn biến trái chiều giữa các quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện ở mức 7.120 USD/tấn, giảm nhẹ so với phiên trước. Ngược lại, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 tăng 50 USD/tấn, lên mức 6.150 USD/tấn, cho thấy tín hiệu phục hồi cục bộ.

Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia vẫn giữ ổn định ở mức 9.300 USD/tấn. Với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục duy trì trong khoảng 6.000 - 6.100 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok Indonesia đạt 9.381 USD/tấn, giảm nhẹ. Trong khi đó, Malaysia và Việt Nam lần lượt giữ mức 12.200 USD/tấn và 8.900 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường tiêu thế giới vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt. Theo báo cáo mới nhất của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), giá hồ tiêu nội địa giảm trong thời gian gần đây chủ yếu do nguồn cung tăng mạnh khi bước vào vụ thu hoạch chính, trong khi nhu cầu chưa theo kịp./.