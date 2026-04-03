Ngày 3/4: Giá cà phê đồng loạt tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

06:37 | 03/04/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (3/4) phục hồi rõ nét khi giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng trở lại. Hiện giá cà phê tại dao động trong khoảng 89.700 - 90.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đi ngang tại hầu hết các vùng sản xuất trọng điểm.
Giá cà phê trong nước hôm nay phục hồi rõ nét. Ảnh minh họa

Giá cà phê vượt mốc 90.000 đồng/kg

Sau cú giảm sâu đầu tháng, thị trường cà phê nội địa trong sáng 3/4 ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét khi giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng trở lại. Cụ thể, tại Đắk Nông, giá cà phê tăng 700 đồng/kg, lên mức 90.200 đồng/kg, cao nhất khu vực hiện nay. Đây cũng là địa phương dẫn dắt xu hướng phục hồi trong bối cảnh lực mua bắt đầu quay trở lại.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 800 đồng/kg, đạt 90.000 đồng/kg, chính thức lấy lại mốc tâm lý quan trọng sau nhiều phiên giảm liên tiếp.

Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 1.000 đồng/kg, lên 89.700 đồng/kg. Dù vẫn là địa phương có giá thấp nhất, nhưng tốc độ phục hồi nhanh cho thấy tâm lý thị trường đã bớt thận trọng.

Nhìn chung, giá cà phê trong nước hiện dao động trong khoảng 89.700 - 90.200 đồng/kg, phản ánh xu hướng hồi phục kỹ thuật sau giai đoạn giảm sâu.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá cà phê trong phiên giao dịch gần nhất tiếp tục phân hóa giữa hai dòng sản phẩm chủ lực là Robusta và Arabica.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng 0,8% (28 USD/tấn), lên mức 3.521 USD/tấn. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng tăng 23 USD/tấn, đạt 3.428 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2026 giảm nhẹ 0,55 US cent/pound, xuống còn 297,8 US cent/pound. Tuy nhiên, hợp đồng kỳ hạn tháng 7 lại nhích tăng nhẹ, cho thấy thị trường vẫn đang trong trạng thái giằng co.

Giá tiêu duy trì ổn định

Sau chuỗi phiên điều chỉnh giảm trước đó, thị trường hồ tiêu trong nước trong sáng 3/4 ghi nhận trạng thái đi ngang tại hầu hết các vùng sản xuất trọng điểm. Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông đang được thu mua ở mức cao nhất là 139.000 đồng/kg. Đây vẫn là hai địa phương giữ vai trò “neo giá” của thị trường trong bối cảnh nguồn cung đang dần thu hẹp.

Giá tiêu hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu hiện ở mức 138.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Đồng Nai tiếp tục duy trì quanh ngưỡng 138.000 đồng/kg.

Việc giá tiêu đi ngang cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn “nghỉ” sau khi giảm mạnh những ngày trước đó. Áp lực bán ra đã phần nào hạ nhiệt, trong khi lực mua chưa thực sự bứt phá.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu tiếp tục ghi nhận những diễn biến trái chiều giữa các quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện ở mức 7.120 USD/tấn, giảm nhẹ so với phiên trước. Ngược lại, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 tăng 50 USD/tấn, lên mức 6.150 USD/tấn, cho thấy tín hiệu phục hồi cục bộ.

Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia vẫn giữ ổn định ở mức 9.300 USD/tấn. Với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục duy trì trong khoảng 6.000 - 6.100 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok Indonesia đạt 9.381 USD/tấn, giảm nhẹ. Trong khi đó, Malaysia và Việt Nam lần lượt giữ mức 12.200 USD/tấn và 8.900 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường tiêu thế giới vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt. Theo báo cáo mới nhất của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), giá hồ tiêu nội địa giảm trong thời gian gần đây chủ yếu do nguồn cung tăng mạnh khi bước vào vụ thu hoạch chính, trong khi nhu cầu chưa theo kịp./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Bài liên quan

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Dành cho bạn

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Giá cao su thế giới hôm nay (6/4) biến động trái chiều khi đi ngang trên sàn TOCOM và sàn SGX, sàn SHFE biến động nhẹ, sàn OSE leo lên mức cao nhất trong 14 tháng qua. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục “án binh” bất động.
Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Giá bạc hôm nay (6/4) ổn định, chờ tín hiệu mới từ lãi suất. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 72,96 USD/ounce.
Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay (6/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.700 - 5.750 đồng/kg…. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg…
Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Giá lúa gạo hôm nay (5/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 30 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 13 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 5 USD/tấn.
Ngày 5/4: Giá bạc giằng co quanh mốc quan trọng

Ngày 5/4: Giá bạc giằng co quanh mốc quan trọng

Giá bạc hôm nay (5/4) giằng co quanh mốc quan trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu kinh tế và lãi suất rõ ràng hơn. Theo đó, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc đi ngang ở mức 72,96 USD/ounce.
Ngày 5/4: Giá cao su tại các thị trường chủ chốt đồng loạt tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cao su tại các thị trường chủ chốt đồng loạt tăng tốc

Giá cao su tại hầu hết các thị trường chủ chốt hôm nay (5/4) đồng loạt tăng tốc, trong đó nổi bật là thị trường Nhật Bản khi giá cao su kỳ hạn vươn lên mức cao nhất trong vòng 14 tháng. Trong khi đó, thị trường trong nước vẫn đi ngang, giá thu mua tại doanh nghiệp lớn chưa có điều chỉnh mới.
Việt Nam giữ vững phòng tuyến xăng dầu giữa cơn bão giá khu vực và thế giới

Việt Nam giữ vững phòng tuyến xăng dầu giữa cơn bão giá khu vực và thế giới

(TBTCO) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa cho biết, hơn 1 tháng xung đột Trung Đông diễn ra, trong khi nhiều nước thế giới và khu vực lâm vào khủng hoảng, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, doanh nghiệp, Việt Nam vẫn giữ vững an ninh năng lượng.
Ngày 4/4: Giá bạc thế giới liên tục biến động

Ngày 4/4: Giá bạc thế giới liên tục biến động

Giá bạc thế giới hôm nay (4/4) giảm xuống 73 USD/ounce sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ leo thang các cuộc tấn công vào Iran. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra).
Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn