Thị trường

Ngày 1/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

06:24 | 01/04/2026
Giá heo hơi hôm nay (1/4) biến động trái chiều khi tăng tại khu vực miền Bắc và một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam tiếp tục điều chỉnh giảm tại nhiều địa phương.
Giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều ở 3 miền. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay quay đầu tăng tại một số nơi. Cụ thể, các địa phương Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên cùng tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Hà Nội lên mức 64.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại đạt 63.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu và Phú Thọ tiếp tục duy trì mức 62.000 đồng/kg. Các địa phương Thái Nguyên, Quảng Ninh, Điện Biên và Sơn La giữ nguyên mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 62.000 đồng/kg đến 64.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng - giảm đan xen. Cụ thể, giá heo tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt 62.000 đồng/kg, 62.000 đồng/kg và 61.000 đồng/kg.

Ngược lại, các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, nhóm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk cùng về mức 64.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng còn 66.000 đồng/kg. Riêng Khánh Hòa giữ nguyên mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 61.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại các tỉnh Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt xuống 67.000 đồng/kg, 67.000 đồng/kg và 66.000 đồng/kg.

Giá heo tại An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cũng đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, hiện cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai và Tây Ninh giữ nguyên mức 68.000 đồng/kg, tiếp tục là hai địa phương có giá cao nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 65.000 đồng/kg đến 689.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có sự phân hóa giữa các khu vực. Miền Bắc và một phần miền Trung đã xuất hiện tín hiệu phục hồi nhẹ, trong khi miền Nam vẫn duy trì xu hướng giảm. Mặt bằng giá cao nhất hiện vẫn thuộc về khu vực phía Nam với mức 68.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước "án binh" bất động

Giá cao su thế giới hôm nay (6/4) biến động trái chiều khi đi ngang trên sàn TOCOM và sàn SGX, sàn SHFE biến động nhẹ, sàn OSE leo lên mức cao nhất trong 14 tháng qua. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục “án binh” bất động.
Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Giá bạc hôm nay (6/4) ổn định, chờ tín hiệu mới từ lãi suất. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 72,96 USD/ounce.
Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay (6/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.700 - 5.750 đồng/kg…. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg…
Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Giá lúa gạo hôm nay (5/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 30 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 13 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 5 USD/tấn.
Ngày 5/4: Giá bạc giằng co quanh mốc quan trọng

Giá bạc hôm nay (5/4) giằng co quanh mốc quan trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu kinh tế và lãi suất rõ ràng hơn. Theo đó, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc đi ngang ở mức 72,96 USD/ounce.
Ngày 5/4: Giá cao su tại các thị trường chủ chốt đồng loạt tăng tốc

Giá cao su tại hầu hết các thị trường chủ chốt hôm nay (5/4) đồng loạt tăng tốc, trong đó nổi bật là thị trường Nhật Bản khi giá cao su kỳ hạn vươn lên mức cao nhất trong vòng 14 tháng. Trong khi đó, thị trường trong nước vẫn đi ngang, giá thu mua tại doanh nghiệp lớn chưa có điều chỉnh mới.
Việt Nam giữ vững phòng tuyến xăng dầu giữa cơn bão giá khu vực và thế giới

(TBTCO) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa cho biết, hơn 1 tháng xung đột Trung Đông diễn ra, trong khi nhiều nước thế giới và khu vực lâm vào khủng hoảng, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, doanh nghiệp, Việt Nam vẫn giữ vững an ninh năng lượng.
Ngày 4/4: Giá bạc thế giới liên tục biến động

Giá bạc thế giới hôm nay (4/4) giảm xuống 73 USD/ounce sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ leo thang các cuộc tấn công vào Iran. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra).
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

