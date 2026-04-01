Ngày 1/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều ở 3 miền. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay quay đầu tăng tại một số nơi. Cụ thể, các địa phương Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên cùng tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Hà Nội lên mức 64.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại đạt 63.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu và Phú Thọ tiếp tục duy trì mức 62.000 đồng/kg. Các địa phương Thái Nguyên, Quảng Ninh, Điện Biên và Sơn La giữ nguyên mức 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 62.000 đồng/kg đến 64.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng - giảm đan xen. Cụ thể, giá heo tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt 62.000 đồng/kg, 62.000 đồng/kg và 61.000 đồng/kg.

Ngược lại, các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, nhóm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk cùng về mức 64.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng còn 66.000 đồng/kg. Riêng Khánh Hòa giữ nguyên mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 61.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại các tỉnh Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt xuống 67.000 đồng/kg, 67.000 đồng/kg và 66.000 đồng/kg.

Giá heo tại An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cũng đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, hiện cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai và Tây Ninh giữ nguyên mức 68.000 đồng/kg, tiếp tục là hai địa phương có giá cao nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 65.000 đồng/kg đến 689.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có sự phân hóa giữa các khu vực. Miền Bắc và một phần miền Trung đã xuất hiện tín hiệu phục hồi nhẹ, trong khi miền Nam vẫn duy trì xu hướng giảm. Mặt bằng giá cao nhất hiện vẫn thuộc về khu vực phía Nam với mức 68.000 đồng/kg./.