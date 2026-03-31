Giá vàng hôm nay ngày 31/3: Giá vàng đồng loạt tăng, tiến sát mốc 174 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 31/3, thị trường vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, SJC, PNJ và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt tăng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên quanh mức 170,8 - 173,8 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 31/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Mức điều chỉnh tăng cũng được ghi nhận tại một số doanh nghiệp khác. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng tăng lên mức 170,7 - 173,8 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đà tăng không chỉ diễn ra ở vàng miếng mà còn lan rộng sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 170,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 173,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước. PNJ cũng điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên quanh vùng 170,8 - 173,8 triệu đồng/lượng. DOJI ghi nhận mức tăng tương tự, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 170,8 - 173,8 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về quanh mức 170,8 - 173,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có mức điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng, với mặt bằng giá phổ biến dao động quanh ngưỡng 170,3 - 173,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng 31/3 giao dịch quanh mức 4.510,8 USD/ounce, tăng 16,01 USD/ounce so với 24 giờ trước, tương đương mức tăng 0,36%. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 143,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Trong khi đó, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, khiến chênh lệch giữa hai thị trường nới rộng lên khoảng 30,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa hạ nhiệt. Đồng thời, diễn biến lợi suất trái phiếu chính phủ giảm và giá dầu thô đi lên cũng góp phần củng cố xu hướng tích cực của kim loại quý. Trên thị trường kỳ hạn, giá vàng giao tháng 6 tăng lên 4.652 USD/ounce, trong khi bạc giao tháng 5 cũng đi lên đáng kể.

Phản ứng của thị trường trước phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell, tương đối thận trọng. Fed cho rằng mặt bằng lãi suất hiện tại vẫn phù hợp để ứng phó với biến động giá năng lượng, trong khi lạm phát đang được kiểm soát.

Theo ông Jim Wyckoff - Nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, yếu tố địa chính trị tiếp tục là động lực chính chi phối thị trường trong ngắn hạn, bên cạnh diễn biến của giá dầu, lợi suất trái phiếu và sức mạnh của đồng USD.

Ở góc nhìn dài hơn, các chuyên gia của Commerzbank vẫn duy trì quan điểm tích cực với vàng, dự báo giá kim loại quý này có thể đạt khoảng 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay và tiếp tục tăng lên 5.200 USD/ounce trong năm tiếp theo.

Dù vậy, áp lực từ giá năng lượng tăng cao và những gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu cũng đang tạo ra rủi ro đối với triển vọng thị trường. Kỳ vọng lạm phát gia tăng có thể khiến Fed duy trì lập trường chính sách tiền tệ thận trọng trong thời gian tới.

Trong tuần này, loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ như số liệu việc làm, doanh số bán lẻ, báo cáo ADP và bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố, được kỳ vọng sẽ tiếp tục tác động đến xu hướng giá vàng toàn cầu.