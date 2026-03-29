Giá vàng hôm nay ngày 29/3: Giá vàng chạm ngưỡng 172,8 triệu đồng/lượng

Thu Hương

08:01 | 29/03/2026
(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 29/3 tiếp tục tăng tại nhiều doanh nghiệp lớn, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên ngưỡng 172,8 triệu đồng/lượng.
Sáng ngày 29/3, thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng giá tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, nhiều thương hiệu như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và DOJI đồng loạt điều chỉnh tăng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Sau điều chỉnh, mặt bằng giao dịch phổ biến trên thị trường được nâng lên quanh mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên liền trước. Riêng Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, qua đó đưa giá giao dịch về cùng vùng 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 29/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Không chỉ dừng lại ở vàng miếng, xu hướng tăng giá còn lan rộng sang thị trường vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 169,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 172,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó. Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác khi mặt bằng giá được điều chỉnh tăng tương đối đồng đều.

Cụ thể, tại PNJ, giá vàng nhẫn tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa mức giao dịch lên quanh ngưỡng 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI tiếp cũng nâng giá vàng nhẫn thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 169,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa giá giao dịch lên quanh vùng 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng 1,2 triệu đồng/lượng, qua đó kéo giá vàng nhẫn lên quanh mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay sáng nay tăng nhẹ so với phiên trước, giao dịch quanh mức 4.495 USD/ounce, tương đương khoảng 143,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí). Dù vậy, nếu tính trong 30 ngày gần đây, giá vàng vẫn giảm khoảng 690 USD/ounce, tương đương 13,31%. Hiện giá vàng thế giới thấp hơn khoảng 29,5 triệu đồng/lượng so với giá trong nước.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tâm lý thị trường có dấu hiệu cải thiện. Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy một nửa chuyên gia Phố Wall đã quay lại xu hướng lạc quan, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng trở nên tích cực hơn sau tuần tăng giá gần đây.

Ở góc độ đánh giá xu hướng, ông James Stanley - Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, nhận định với bối cảnh vĩ mô hiện tại, vàng sẽ duy trì xu hướng tăng trong dài hạn. Đồng quan điểm, ông Rich Checkan - Chủ tịch và Giám đốc điều hành hoạt động (COO) của Asset Strategies International, cho rằng đợt điều chỉnh vừa qua có dấu hiệu chạm đáy, qua đó mở ra cơ hội mua vào. Trong khi đó, ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cũng kỳ vọng giá sẽ dao động nhưng nghiêng về xu hướng tăng.

Ở góc nhìn kỹ thuật, ông Jesse Colombo - Chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, cho rằng đợt tăng mạnh gần đây xuất phát từ việc phá vỡ vùng kháng cự kỹ thuật quanh 4.470 USD/ounce, kết hợp với hoạt động điều chỉnh vị thế trước cuối tuần và các rủi ro liên quan đến căng thẳng Iran. Theo ông, vùng 4.300 - 4.600 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, và việc giá duy trì trong vùng này là tín hiệu tích cực cho xu hướng.

Kết quả khảo sát cũng phản ánh sự phân hóa nhất định của thị trường. Cụ thể, 50% chuyên gia dự báo giá vàng tăng, 19% dự báo giảm và 31% cho rằng thị trường đi ngang. Với 263 nhà đầu tư cá nhân tham gia khảo sát, 53% kỳ vọng giá tăng, 23% dự báo giảm và 24% nhận định giá sẽ tích lũy.

Dù vậy, một số ý kiến vẫn giữ quan điểm thận trọng. Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết vàng vẫn giữ được đường trung bình 200 ngày quanh 4.092 USD/ounce; nếu vượt mốc 4.602 USD/ounce, giá có thể hướng tới 4.760 USD/ounce, song rủi ro địa chính trị vẫn có thể kéo giá giảm trở lại.

Ông John Weyer - Chuyên gia tại Walsh Trading, nhận định thị trường còn khó đoán do ảnh hưởng từ tình hình Iran và tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư. Trong khi đó, ông Alex Kuptsikevich - Chuyên gia phân tích tại FxPro, cho rằng giá vàng có thể chịu áp lực trong bối cảnh đồng USD mạnh và thị trường chứng khoán suy yếu. Ngược lại, ông Michael Moor - Nhà sáng lập Moor Analytics, vẫn giữ quan điểm xu hướng chủ đạo của vàng là tăng.

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Giá gạo xuất khẩu châu Á sụt giảm trước áp lực cước vận tải tăng cao

Thuế tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp "cầm tay chỉ việc" để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng

Hướng dẫn chính sách thuế với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa

Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội chợ OCOP Hè 2026 quy mô lớn, kích cầu du lịch và tiêu dùng

Giá vàng hôm nay ngày 29/3: Giá vàng chạm ngưỡng 172,8 triệu đồng/lượng

Ngày 29/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

(TBTCO) - Giá vàng trong nước tiếp tục đi lên tính đến sáng ngày 26/3. Cả vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá, đưa mặt bằng giao dịch lên quanh 170 - 175 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 25/3 đảo chiều tăng mạnh tại hầu hết doanh nghiệp lớn, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến trở lại ngưỡng 167 - 170 triệu đồng/lượng sau phiên giảm sâu trước đó.
Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước "bốc hơi" 5 - 7 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 24/3, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mức giảm phổ biến 5 triệu đồng/lượng, có nơi giảm hơn 7 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 23/3: Giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 23/3, giá vàng trong nước đi ngang khi các thương hiệu lớn đồng loạt giữ nguyên giá, với mặt bằng giao dịch phổ biến quanh 168 - 171 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 22/3: Giá vàng lao dốc, "bốc hơi" hơn 5 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 22/3 đồng loạt giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mức giảm phổ biến hơn 5 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giá lùi về quanh ngưỡng 168 - 171 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 21/3: Giá vàng quay đầu tăng sau phiên giảm sâu

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 21/3 đảo chiều tăng trở lại tại hầu hết doanh nghiệp lớn. Mặt bằng giá được điều chỉnh tăng từ 300.000 - 600.000 đồng/lượng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.
Giá vàng hôm nay ngày 20/3: Giá vàng giảm mạnh lên đến 7,5 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 20/3 giảm mạnh tại hầu hết doanh nghiệp, với mức điều chỉnh lên tới 7,5 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch lùi về quanh 172 - 175 triệu đồng/lượng.
Bán tháo vàng và bạc tăng mạnh khi nỗi lo lạm phát bao trùm thị trường toàn cầu

(TBTCO) - Vàng và bạc cùng tham gia đợt bán tháo trên diện rộng vào ngày 19/3, với giá giảm lần lượt khoảng 5% và 10%, do lo ngại về cuộc chiến tại Iran và lạm phát bao trùm thị trường toàn cầu.
Bộ Y tế thông tin về biến thể mới của Covid-19

Giá gạo xuất khẩu châu Á sụt giảm trước áp lực cước vận tải tăng cao

Thuế tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp "cầm tay chỉ việc" để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng

Hướng dẫn chính sách thuế với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa

Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội chợ OCOP Hè 2026 quy mô lớn, kích cầu du lịch và tiêu dùng

Giá vàng hôm nay ngày 29/3: Giá vàng chạm ngưỡng 172,8 triệu đồng/lượng

Ngày 29/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

Hai bài toán cho sân bay Ninh Bình "cất cánh"

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Ngày 27/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,980 17,280
Kim TT/AVPL 16,980 17,280
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,980 17,280
Nguyên Liệu 99.99 16,000 16,200
Nguyên Liệu 99.9 15,950 16,050
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,800 17,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,750 17,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,680 17,130
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 169,800 172,800
Hà Nội - PNJ 169,800 172,800
Đà Nẵng - PNJ 169,800 172,800
Miền Tây - PNJ 169,800 172,800
Tây Nguyên - PNJ 169,800 172,800
Đông Nam Bộ - PNJ 169,800 172,800
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,980 17,280
Miếng SJC Nghệ An 16,980 17,280
Miếng SJC Thái Bình 16,980 17,280
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,980 17,280
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,980 17,280
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,980 17,280
NL 99.90 15,820
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,850
Trang sức 99.9 16,470 17,170
Trang sức 99.99 16,480 17,180
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 1,728
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,698 17,282
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,698 17,283
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,696 1,726
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,696 1,727
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,676 1,711
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 162,906 169,406
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 119,588 128,488
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 10,761 11,651
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 95,631 104,531
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 91,011 99,911
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 62,606 71,506
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 1,728
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 1,728
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 1,728
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 1,728
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 1,728
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 1,728
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 1,728
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 1,728
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 1,728
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 1,728
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,698 1,728
Cập nhật: 29/03/2026 10:00

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17564 17837 18427
CAD 18421 18698 19322
CHF 32313 32696 33362
CNY 0 3470 3830
EUR 29682 29954 30993
GBP 34118 34508 35456
HKD 0 3232 3435
JPY 157 161 167
KRW 0 16 18
NZD 0 14824 15409
SGD 19889 20171 20705
THB 711 774 838
USD (1,2) 26076 0 0
USD (5,10,20) 26117 0 0
USD (50,100) 26145 26165 26355
Ngân hàng BIDV
Ngân hàng Agribank
USD 26,105 26,135 26,355
EUR 29,794 29,914 31,088
GBP 34,482 34,620 35,622
HKD 3,296 3,309 3,424
CHF 32,542 32,673 33,584
JPY 161.13 161.78 169.02
AUD 17,754 17,825 18,409
SGD 20,118 20,199 20,775
THB 779 782 816
CAD 18,653 18,728 19,293
NZD 14,910 15,438
KRW 16.71 18.33
Ngân hàng Sacombank
USD 26221 26221 26355
AUD 17805 17905 18828
CAD 18660 18760 19776
CHF 32627 32657 34239
CNY 3752.7 3777.7 3912.9
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29887 29917 31643
GBP 34541 34591 36352
HKD 0 3355 0
JPY 161.24 161.74 172.25
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 14990 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2790 0
SGD 20087 20217 20939
THB 0 744.8 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 16860000 16860000 17160000
SBJ 15000000 15000000 17160000
Ngân hàng OCB
USD100 26,145 26,195 26,355
USD20 26,145 26,195 26,355
USD1 23,845 26,195 26,355
AUD 17,834 17,934 19,072
EUR 30,015 30,015 31,464
CAD 18,599 18,699 20,032
SGD 20,145 20,295 21,310
JPY 161.62 163.12 167.88
GBP 34,412 34,762 35,673
XAU 16,858,000 0 17,162,000
CNY 0 3,659 0
THB 0 781 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 29/03/2026 10:00

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80