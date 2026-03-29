Giá vàng hôm nay ngày 29/3: Giá vàng chạm ngưỡng 172,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Sáng ngày 29/3, thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng giá tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, nhiều thương hiệu như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và DOJI đồng loạt điều chỉnh tăng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Sau điều chỉnh, mặt bằng giao dịch phổ biến trên thị trường được nâng lên quanh mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên liền trước. Riêng Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, qua đó đưa giá giao dịch về cùng vùng 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 29/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Không chỉ dừng lại ở vàng miếng, xu hướng tăng giá còn lan rộng sang thị trường vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 169,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 172,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó. Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác khi mặt bằng giá được điều chỉnh tăng tương đối đồng đều.

Cụ thể, tại PNJ, giá vàng nhẫn tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa mức giao dịch lên quanh ngưỡng 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI tiếp cũng nâng giá vàng nhẫn thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 169,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa giá giao dịch lên quanh vùng 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng 1,2 triệu đồng/lượng, qua đó kéo giá vàng nhẫn lên quanh mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay sáng nay tăng nhẹ so với phiên trước, giao dịch quanh mức 4.495 USD/ounce, tương đương khoảng 143,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí). Dù vậy, nếu tính trong 30 ngày gần đây, giá vàng vẫn giảm khoảng 690 USD/ounce, tương đương 13,31%. Hiện giá vàng thế giới thấp hơn khoảng 29,5 triệu đồng/lượng so với giá trong nước.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tâm lý thị trường có dấu hiệu cải thiện. Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy một nửa chuyên gia Phố Wall đã quay lại xu hướng lạc quan, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng trở nên tích cực hơn sau tuần tăng giá gần đây.

Ở góc độ đánh giá xu hướng, ông James Stanley - Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, nhận định với bối cảnh vĩ mô hiện tại, vàng sẽ duy trì xu hướng tăng trong dài hạn. Đồng quan điểm, ông Rich Checkan - Chủ tịch và Giám đốc điều hành hoạt động (COO) của Asset Strategies International, cho rằng đợt điều chỉnh vừa qua có dấu hiệu chạm đáy, qua đó mở ra cơ hội mua vào. Trong khi đó, ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cũng kỳ vọng giá sẽ dao động nhưng nghiêng về xu hướng tăng.

Ở góc nhìn kỹ thuật, ông Jesse Colombo - Chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, cho rằng đợt tăng mạnh gần đây xuất phát từ việc phá vỡ vùng kháng cự kỹ thuật quanh 4.470 USD/ounce, kết hợp với hoạt động điều chỉnh vị thế trước cuối tuần và các rủi ro liên quan đến căng thẳng Iran. Theo ông, vùng 4.300 - 4.600 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, và việc giá duy trì trong vùng này là tín hiệu tích cực cho xu hướng.

Kết quả khảo sát cũng phản ánh sự phân hóa nhất định của thị trường. Cụ thể, 50% chuyên gia dự báo giá vàng tăng, 19% dự báo giảm và 31% cho rằng thị trường đi ngang. Với 263 nhà đầu tư cá nhân tham gia khảo sát, 53% kỳ vọng giá tăng, 23% dự báo giảm và 24% nhận định giá sẽ tích lũy.

Dù vậy, một số ý kiến vẫn giữ quan điểm thận trọng. Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho biết vàng vẫn giữ được đường trung bình 200 ngày quanh 4.092 USD/ounce; nếu vượt mốc 4.602 USD/ounce, giá có thể hướng tới 4.760 USD/ounce, song rủi ro địa chính trị vẫn có thể kéo giá giảm trở lại.

Ông John Weyer - Chuyên gia tại Walsh Trading, nhận định thị trường còn khó đoán do ảnh hưởng từ tình hình Iran và tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư. Trong khi đó, ông Alex Kuptsikevich - Chuyên gia phân tích tại FxPro, cho rằng giá vàng có thể chịu áp lực trong bối cảnh đồng USD mạnh và thị trường chứng khoán suy yếu. Ngược lại, ông Michael Moor - Nhà sáng lập Moor Analytics, vẫn giữ quan điểm xu hướng chủ đạo của vàng là tăng.