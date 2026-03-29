Ngày 29/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Giá bạc hôm nay đảo chiều giảm dưới áp lực lãi suất cao và đồng USD mạnh.

Theo niêm yết của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng và bạc thỏi loại 999 đang được giao dịch ở mức 2.621.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.702.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc 99.9 hiện phổ biến ở mức 2.257.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.287.000 đồng/lượng (bán ra). Với bạc 99.99, giá nhỉnh hơn đôi chút, đạt khoảng 2.265.000 - 2.295.000 đồng/lượng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, thị trường cũng ghi nhận xu hướng giảm tương tự. Giá bạc 99.9 hiện ở mức 2.259.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.292.000 đồng/lượng (bán ra) trong khi bạc 99.99 được giao dịch quanh 2.266.000 - 2.297.000 đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục điều chỉnh giảm. Quy đổi theo tiền Việt, giá bạc thế giới hiện ở mức khoảng 1.833.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.838.000 đồng/ounce (bán ra).

Diễn biến suy yếu của bạc diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chịu tác động mạnh từ chính sách tiền tệ thắt chặt. Lãi suất tại Hoa Kỳ duy trì ở mức cao khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản sinh lời tốt hơn, làm giảm sức hấp dẫn của các kim loại quý như bạc. Bên cạnh đó, đà tăng của đồng USD cũng tạo thêm áp lực đáng kể.

Nhìn chung, thị trường bạc đang nghiêng về xu hướng tiêu cực khi chịu tác động đồng thời từ lãi suất cao, đồng USD mạnh và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Trong ngắn hạn, nếu các yếu tố này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá bạc nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục biến động theo hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ./.