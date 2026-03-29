Thị trường

Ngày 29/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

07:05 | 29/03/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (29/3) quay đầu giảm trong bối cảnh môi trường lãi suất cao tại Mỹ và đà tăng của đồng USD khiến nhà đầu tư duy trì tâm lý thận trọng đối với kim loại quý này.
Ngày 29/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm
Giá bạc hôm nay đảo chiều giảm dưới áp lực lãi suất cao và đồng USD mạnh. Ảnh minh họa

Theo niêm yết của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng và bạc thỏi loại 999 đang được giao dịch ở mức 2.621.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.702.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc 99.9 hiện phổ biến ở mức 2.257.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.287.000 đồng/lượng (bán ra). Với bạc 99.99, giá nhỉnh hơn đôi chút, đạt khoảng 2.265.000 - 2.295.000 đồng/lượng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, thị trường cũng ghi nhận xu hướng giảm tương tự. Giá bạc 99.9 hiện ở mức 2.259.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.292.000 đồng/lượng (bán ra) trong khi bạc 99.99 được giao dịch quanh 2.266.000 - 2.297.000 đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục điều chỉnh giảm. Quy đổi theo tiền Việt, giá bạc thế giới hiện ở mức khoảng 1.833.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.838.000 đồng/ounce (bán ra).

Diễn biến suy yếu của bạc diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chịu tác động mạnh từ chính sách tiền tệ thắt chặt. Lãi suất tại Hoa Kỳ duy trì ở mức cao khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản sinh lời tốt hơn, làm giảm sức hấp dẫn của các kim loại quý như bạc. Bên cạnh đó, đà tăng của đồng USD cũng tạo thêm áp lực đáng kể.

Nhìn chung, thị trường bạc đang nghiêng về xu hướng tiêu cực khi chịu tác động đồng thời từ lãi suất cao, đồng USD mạnh và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Trong ngắn hạn, nếu các yếu tố này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá bạc nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục biến động theo hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc thế giới giá bạc giao ngay giá bạc trong nước

Ngày 28/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều bật tăng

Ngày 28/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều bật tăng

Ngày 27/3: Giá bạc trong nước và thế giới nối dài đà giảm

Ngày 27/3: Giá bạc trong nước và thế giới nối dài đà giảm

Bộ Y tế thông tin về biến thể mới của Covid-19

Bộ Y tế thông tin về biến thể mới của Covid-19

Giá gạo xuất khẩu châu Á sụt giảm trước áp lực cước vận tải tăng cao

Giá gạo xuất khẩu châu Á sụt giảm trước áp lực cước vận tải tăng cao

Thuế tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp “cầm tay chỉ việc” để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng

Thuế tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp “cầm tay chỉ việc” để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng

Hướng dẫn chính sách thuế với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa

Hướng dẫn chính sách thuế với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa

Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội chợ OCOP Hè 2026 quy mô lớn, kích cầu du lịch và tiêu dùng

Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội chợ OCOP Hè 2026 quy mô lớn, kích cầu du lịch và tiêu dùng

Giá vàng hôm nay ngày 29/3: Giá vàng chạm ngưỡng 172,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 29/3: Giá vàng chạm ngưỡng 172,8 triệu đồng/lượng

Ngày 29/3: Giá cao su thế giới phiên cuối tuần đồng loạt tăng

Ngày 29/3: Giá cao su thế giới phiên cuối tuần đồng loạt tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (29/3) đồng loạt tăng. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,1%, tại Nhật Bản tăng 1,11%, tại Trung Quốc tăng 0,3% và tại Singapore tăng 0,7%.
Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Giá tiêu trong nước hôm nay (29/3) đồng loạt tăng từ 1.500 - 2.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giá lên mức 138.500 - 141.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ.
Ngày 29/3: Giá một số mặt hàng gạo nguyên liệu điều chỉnh tăng, lúa ổn định

Ngày 29/3: Giá một số mặt hàng gạo nguyên liệu điều chỉnh tăng, lúa ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (29/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vẫn khá yếu. Trong khi giá lúa tươi ở nhiều địa phương giữ mức ổn định, một số mặt hàng gạo nguyên liệu điều chỉnh tăng nhẹ.
Doanh nghiệp “gồng mình” giữ giá, đồng hành cùng nông dân vượt sóng chi phí

Doanh nghiệp “gồng mình” giữ giá, đồng hành cùng nông dân vượt sóng chi phí

(TBTCO) - Trước áp lực chi phí đầu vào tăng mạnh do biến động toàn cầu, đặc biệt từ xung đột Trung Đông, nhiều doanh nghiệp trong chuỗi nông nghiệp đang nỗ lực “ghìm giá”, chia sẻ khó khăn với nông dân và người tiêu dùng. Từ đó, góp phần giữ vững sản xuất và sức cạnh tranh của nông sản Việt.
Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao

Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (28/3) tiếp tục điều chỉnh giảm khoảng 500 - 700 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 91.700 - 92.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì ổn định, đánh dấu ngày thứ hai đi ngang sau đợt tăng mạnh trước đó.
Ngày 28/3: Giá cao su tăng mạnh trên các sàn giao dịch lớn tại châu Á

Ngày 28/3: Giá cao su tăng mạnh trên các sàn giao dịch lớn tại châu Á

Giá cao su hôm nay (28/3) tăng mạnh trên hầu hết các sàn giao dịch lớn tại châu Á. Đặc biệt, giá cao su Nhật Bản tăng phiên thứ ba liên tiếp, nhờ đồng Yên yếu và giá cao su vật chất tại Thái Lan đi lên.
Ngày 28/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng

Ngày 28/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng

Giá gạo hôm nay (28/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận trạng thái giao dịch trầm lắng, giá lúa tươi ở nhiều địa phương đi ngang. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam ổn định và vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh so với các nước xuất khẩu lớn trong khu vực.
Ngày 28/3: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung chưa dứt đà giảm

Ngày 28/3: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung chưa dứt đà giảm

Giá heo hơi hôm nay (28/3) tiếp tục có xu hướng giảm tại khu vực miền Bắc và một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, thị trường miền Nam đi ngang trên diện rộng.
Bộ Y tế thông tin về biến thể mới của Covid-19

Bộ Y tế thông tin về biến thể mới của Covid-19

Giá gạo xuất khẩu châu Á sụt giảm trước áp lực cước vận tải tăng cao

Thuế tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp “cầm tay chỉ việc” để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng

Hướng dẫn chính sách thuế với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa

Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội chợ OCOP Hè 2026 quy mô lớn, kích cầu du lịch và tiêu dùng

Giá vàng hôm nay ngày 29/3: Giá vàng chạm ngưỡng 172,8 triệu đồng/lượng

Ngày 29/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 29/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

Hai bài toán cho sân bay Ninh Bình “cất cánh”

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Ngày 27/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng