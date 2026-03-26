Hai bài toán cho sân bay Ninh Bình “cất cánh”

Những nội dung có tính đặc thù

Đúng một tháng sau khi nhận được ý kiến tham gia của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Ninh Bình một lần nữa đề nghị Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam tiếp tục phối hợp, hỗ trợ hoàn thiện Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình.

Theo ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng, các bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, đến nay, Đề án đã cơ bản được hoàn thiện theo các góp ý.

Tuy nhiên, việc đánh giá vùng trời và phương thức bay tổng thể các sân bay trong khu vực là nội dung có tính đặc thù, kỹ thuật phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động bay của các cảng hàng không lân cận, nên cần được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình. Ảnh tư liệu

Trong khi đó, việc hoàn thiện Đề án phụ thuộc vào kết quả nghiên cứu tổng thể phương án tổ chức vùng trời, đường hàng không, phương thức bay cho các cụm sân bay khu vực miền Bắc. Nội dung này đang được Ban Chỉ đạo do Cục Hàng không Việt Nam thành lập triển khai, bao gồm các cụm sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành - Biên Hòa; Gia Bình - Nội Bài - Cát Bi; Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và các khu vực lân cận.

“Do vậy, để có cơ sở hoàn thiện Đề án theo quy định, đề nghị Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình (đầu mối của tỉnh) và đơn vị tư vấn lập Đề án trong việc đánh giá các vấn đề kỹ thuật liên quan đến phương án tổ chức vùng trời, đường hàng không và phương thức bay của Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình” - ông Nguyễn Cao Sơn cho biết.

Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình được đề xuất quy hoạch theo tiêu chuẩn ICAO cấp 4E, sân bay quân sự cấp I, với loại tàu bay khai thác là Code E và tương đương; trong đó công suất thiết kế năm 2030 là 5 triệu khách/năm và 10 triệu khách/năm trong giai đoạn đến năm 2050. Sơ bộ tổng mức đầu tư theo quy hoạch là khoảng 23.216 tỷ đồng, dự kiến đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Thời gian hoàn vốn dự kiến khoảng 27 năm.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2025, UBND tỉnh Ninh Bình đã có Tờ trình số 207/TTr-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ về Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, trong đó đề nghị đưa sân bay Ninh Bình vào Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất vị trí xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình trên địa bàn các xã: Bình Lục, Bình Mỹ và phường Liêm Tuyền. Hướng cất, hạ cánh của Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình được đề xuất theo trục Tây Bắc - Đông Nam, với 2 đường cất, hạ cánh (đường số 1 dài 3.800 m, đường số 2 dài 3.200 m).

Diện tích quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình là khoảng 664 ha, gồm 460 ha khu bay, 189 ha khu hàng không dân dụng, 15 ha đất quân sự và 1 ha đất đài dẫn đường đa hướng/thiết bị đo cự ly (VOR/DME).

Đánh giá tổng thể để có quy hoạch phù hợp

Cần phải nói thêm rằng, trong trường hợp Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình được bổ sung vào quy hoạch, khu vực Đồng bằng sông Hồng sẽ trở thành vùng có mật độ sân bay lớn nhất cả nước, với các cảng hàng không cách nhau dưới 200 km (theo đường chim bay) như: Nội Bài, Gia Bình, Cát Bi, Vân Đồn, Ninh Bình, Thọ Xuân.

Vì vậy, trong quá trình góp ý xây dựng Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, các vị trí đề xuất xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình đều nằm gần các cảng hàng không, sân bay khác trong khu vực miền Bắc, bao gồm các cảng hàng không có hoạt động bay dân dụng thường lệ như Nội Bài, Cát Bi, Gia Bình, Cảng hàng không thứ 2 vùng Thủ đô (dự kiến quy hoạch tại khu vực phía Đông Nam, Nam TP. Hà Nội) và các sân bay quân sự như Kiến An, Gia Lâm…

Điều này có thể làm gia tăng nguy cơ xung đột không lưu, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu hoặc khi mật độ bay cao.

Do đó, việc tổ chức vùng trời cần được đánh giá tổng thể trên phạm vi toàn khu vực, nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả khai thác, đồng thời làm cơ sở khoa học để xây dựng phương thức bay cho Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình. Trong khi đó, Đề án hiện chưa làm rõ phương án tổ chức vùng trời và phương thức bay khả thi.

Theo ông Nguyễn Mạnh Kiên - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, đơn vị tư vấn cần nghiên cứu, xem xét và cân đối kỹ lưỡng các yếu tố liên quan khi lựa chọn phương án quy hoạch Cảng hàng không Ninh Bình, trong đó phải tính đến tác động qua lại về tần suất hoạt động bay tại các cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Gia Bình, Cát Bi khi có thêm hoạt động bay tại Ninh Bình.

Được biết, tại Đề án, cùng với việc khẳng định sự cần thiết hình thành một cảng hàng không tại tỉnh Ninh Bình, Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) đã kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch theo hướng đưa Cảng hàng không số 2 vùng Thủ đô ra khỏi Quy hoạch tổng thể mạng cảng hàng không toàn quốc.

Cơ sở của đề xuất này là do hai cảng hàng không có phạm vi vùng hấp dẫn chồng lấn đáng kể, trong khi vị trí dự kiến của Cảng hàng không Ninh Bình chỉ cách vị trí quy hoạch Cảng hàng không số 2 vùng Thủ đô khoảng 20 km.

Theo đề xuất, Cảng hàng không Ninh Bình sẽ phục vụ nhu cầu vận tải hàng không cho khu vực phía Nam Thủ đô Hà Nội, bao gồm tỉnh Ninh Bình (mới), một phần tỉnh Hòa Bình (cũ), các xã, phường phía Nam TP. Hà Nội, một phần tỉnh Hưng Yên và khu vực phía Bắc tỉnh Thanh Hóa. Qua đó, cảng hàng không này có thể thay thế vai trò của Cảng hàng không số 2 vùng Thủ đô trong quy hoạch hiện nay.