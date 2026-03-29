Ngày 29/3: Giá một số mặt hàng gạo nguyên liệu điều chỉnh tăng, lúa ổn định

06:37 | 29/03/2026
Giá lúa gạo hôm nay (29/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vẫn khá yếu. Trong khi giá lúa tươi ở nhiều địa phương giữ mức ổn định, một số mặt hàng gạo nguyên liệu điều chỉnh tăng nhẹ.
aa
Giá một số mặt hàng gạo nguyên liệu hôm nay điều chỉnh tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.200 - 5.300 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán khởi sắc hơn, giá vững. Tại Tây Ninh, nguồn lúa chào bán nhiều, giao dịch mới khá hơn, giá lúa các loại ít biến động. Tại An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, nông dân chào bán lúa Đông Xuân nhiều hơn, giá neo cao, giao dịch mua bán chậm. Tại Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh giá ít biến động.

Đối với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 hôm nay tăng 50 đồng/kg dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.800 - 7.950 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 đồng/kg dao động ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg so với cuối tuần; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc Thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 400 - 415 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động từ 316 - 320 USD/tấn; còn gạo Jasmine dao động ở mức 430 - 434 USD/tấn.

Điều đáng mừng là giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh đáng kể so với các quốc gia xuất khẩu gạo lớn khác trong khu vực. Điều này không chỉ đến từ chất lượng hạt gạo mà còn từ năng lực sản xuất ổn định và uy tín thương hiệu của Việt Nam.

Trên thị trường thế giới, tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm xuất khẩu dao động 381 - 385 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 363 - 367 USD/tấn. Trong khi đó, tại Ấn Độ, gạo 5% tấm được chào bán dao động 351 - 355 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 304-308 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
(TBTCO) - Trước áp lực chi phí đầu vào tăng mạnh do biến động toàn cầu, đặc biệt từ xung đột Trung Đông, nhiều doanh nghiệp trong chuỗi nông nghiệp đang nỗ lực “ghìm giá”, chia sẻ khó khăn với nông dân và người tiêu dùng. Từ đó, góp phần giữ vững sản xuất và sức cạnh tranh của nông sản Việt.
Giá cà phê trong nước hôm nay (28/3) tiếp tục điều chỉnh giảm khoảng 500 - 700 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 91.700 - 92.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì ổn định, đánh dấu ngày thứ hai đi ngang sau đợt tăng mạnh trước đó.
Giá cao su hôm nay (28/3) tăng mạnh trên hầu hết các sàn giao dịch lớn tại châu Á. Đặc biệt, giá cao su Nhật Bản tăng phiên thứ ba liên tiếp, nhờ đồng Yên yếu và giá cao su vật chất tại Thái Lan đi lên.
Giá gạo hôm nay (28/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận trạng thái giao dịch trầm lắng, giá lúa tươi ở nhiều địa phương đi ngang. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam ổn định và vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh so với các nước xuất khẩu lớn trong khu vực.
Giá heo hơi hôm nay (28/3) tiếp tục có xu hướng giảm tại khu vực miền Bắc và một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, thị trường miền Nam đi ngang trên diện rộng.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/3) đảo chiều bật tăng do lực mua quay trở lại thị trường. Trong nước, giá bạc đảo chiều tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.285.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.314.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc chạm mức cao nhất 73,99 USD/ounce ở chiều bán ra, tăng 2,63 USD so với hôm qua.
(TBTCO) - Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho biết, VSIP đang hướng tới sớm mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam.
(TBTCO) - Xuất khẩu thanh long sang thị trường EU đang đối mặt với những yêu cầu ngày càng khắt khe. Theo quy định mới nhất, mặt hàng này hiện thuộc diện kiểm soát tăng cường với tần suất kiểm tra lên tới 30%, không phải 50% như một số thông tin chưa chính xác trước đó.
