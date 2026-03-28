Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 91.700 - 92.700 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm sâu

Khảo sát trong sáng 28/3 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục điều chỉnh giảm so với ngày hôm trước, với mức giảm phổ biến 500 - 700 đồng/kg. Hiện giá cà phê nội địa dao động trong khoảng 91.700 - 92.700 đồng/kg, đánh dấu sự suy yếu rõ rệt sau chuỗi ngày biến động mạnh trước đó.

Cụ thể, tại Đắk Nông, giá cà phê giảm 500 đồng/kg, xuống còn 92.700 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận mức giảm mạnh hơn 700 đồng/kg, hiện đang được giao dịch ở mức 92.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê tiếp tục giữ vị trí thấp nhất khu vực khi giảm 500 đồng/kg, xuống còn 91.700 đồng/kg.

Theo các đại lý thu mua, thị trường nội địa đang chịu áp lực từ diễn biến giảm của giá thế giới, trong khi hoạt động giao dịch vẫn khá trầm lắng do cả người bán và người mua đều thận trọng.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục xu hướng đi xuống trong phiên giao dịch gần nhất, khi triển vọng nguồn cung từ Brazil gây áp lực lớn lên tâm lý thị trường. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao 5/2026 giảm 0,9% (33 USD/tấn), xuống còn 3.596 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng giảm 0,97%, còn 3.552 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm mạnh hơn, với hợp đồng tháng 5/2026 giảm 2,66% xuống còn 307,65 US cent/pound. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng giảm 2,48%, xuống mức 302 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giữ ổn định quanh vùng cao

Giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 137.000 - 139.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát trong sáng 28/3 cho thấy, giá hồ tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm trong nước tiếp tục duy trì ổn định, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp đi ngang sau đợt tăng mạnh trước đó. Hiện giá tiêu nội địa dao động trong khoảng 137.000 - 139.000 đồng/kg, vẫn nằm ở vùng giá cao so với mặt bằng nhiều tháng gần đây.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu với mức 139.000 đồng/kg. Đây cũng là hai khu vực có sản lượng lớn, thường đóng vai trò định hình mặt bằng giá thị trường.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) duy trì ở mức 137.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Đồng Nai phổ biến ở mức 137.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn nhìn chung không biến động trong phiên giao dịch gần nhất.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia vẫn duy trì ở mức 6.994 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil loại ASTA 570 đứng ở mức 6.050 USD/tấn. Giá tiêu đen Malaysia sau đợt tăng trước đó hiện giữ ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6.300 - 6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia duy trì ở mức 9.260 USD/tấn, trong khi Malaysia và Việt Nam lần lượt chào bán ở mức 12.200 USD/tấn và 9.050 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường hồ tiêu toàn cầu đang trong trạng thái cân bằng sau những biến động trước đó, khi cả yếu tố cung và cầu chưa tạo ra động lực mới đủ mạnh để đẩy giá đi xa hơn./.