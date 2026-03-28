Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao

07:38 | 28/03/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (28/3) tiếp tục điều chỉnh giảm khoảng 500 - 700 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 91.700 - 92.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì ổn định, đánh dấu ngày thứ hai đi ngang sau đợt tăng mạnh trước đó.
Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 91.700 - 92.700 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm sâu

Khảo sát trong sáng 28/3 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục điều chỉnh giảm so với ngày hôm trước, với mức giảm phổ biến 500 - 700 đồng/kg. Hiện giá cà phê nội địa dao động trong khoảng 91.700 - 92.700 đồng/kg, đánh dấu sự suy yếu rõ rệt sau chuỗi ngày biến động mạnh trước đó.

Cụ thể, tại Đắk Nông, giá cà phê giảm 500 đồng/kg, xuống còn 92.700 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận mức giảm mạnh hơn 700 đồng/kg, hiện đang được giao dịch ở mức 92.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê tiếp tục giữ vị trí thấp nhất khu vực khi giảm 500 đồng/kg, xuống còn 91.700 đồng/kg.

Theo các đại lý thu mua, thị trường nội địa đang chịu áp lực từ diễn biến giảm của giá thế giới, trong khi hoạt động giao dịch vẫn khá trầm lắng do cả người bán và người mua đều thận trọng.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục xu hướng đi xuống trong phiên giao dịch gần nhất, khi triển vọng nguồn cung từ Brazil gây áp lực lớn lên tâm lý thị trường. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao 5/2026 giảm 0,9% (33 USD/tấn), xuống còn 3.596 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng giảm 0,97%, còn 3.552 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm mạnh hơn, với hợp đồng tháng 5/2026 giảm 2,66% xuống còn 307,65 US cent/pound. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng giảm 2,48%, xuống mức 302 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giữ ổn định quanh vùng cao

Giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 137.000 - 139.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát trong sáng 28/3 cho thấy, giá hồ tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm trong nước tiếp tục duy trì ổn định, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp đi ngang sau đợt tăng mạnh trước đó. Hiện giá tiêu nội địa dao động trong khoảng 137.000 - 139.000 đồng/kg, vẫn nằm ở vùng giá cao so với mặt bằng nhiều tháng gần đây.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu với mức 139.000 đồng/kg. Đây cũng là hai khu vực có sản lượng lớn, thường đóng vai trò định hình mặt bằng giá thị trường.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) duy trì ở mức 137.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Đồng Nai phổ biến ở mức 137.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn nhìn chung không biến động trong phiên giao dịch gần nhất.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia vẫn duy trì ở mức 6.994 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil loại ASTA 570 đứng ở mức 6.050 USD/tấn. Giá tiêu đen Malaysia sau đợt tăng trước đó hiện giữ ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 6.300 - 6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia duy trì ở mức 9.260 USD/tấn, trong khi Malaysia và Việt Nam lần lượt chào bán ở mức 12.200 USD/tấn và 9.050 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường hồ tiêu toàn cầu đang trong trạng thái cân bằng sau những biến động trước đó, khi cả yếu tố cung và cầu chưa tạo ra động lực mới đủ mạnh để đẩy giá đi xa hơn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Ngày 27/3: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu ổn định

Giá heo hơi hôm nay (28/3) tiếp tục có xu hướng giảm tại khu vực miền Bắc và một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, thị trường miền Nam đi ngang trên diện rộng.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/3) đảo chiều bật tăng do lực mua quay trở lại thị trường. Trong nước, giá bạc đảo chiều tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.285.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.314.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc chạm mức cao nhất 73,99 USD/ounce ở chiều bán ra, tăng 2,63 USD so với hôm qua.
(TBTCO) - Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho biết, VSIP đang hướng tới sớm mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam.
(TBTCO) - Xuất khẩu thanh long sang thị trường EU đang đối mặt với những yêu cầu ngày càng khắt khe. Theo quy định mới nhất, mặt hàng này hiện thuộc diện kiểm soát tăng cường với tần suất kiểm tra lên tới 30%, không phải 50% như một số thông tin chưa chính xác trước đó.
(TBTCO) - Dù đối mặt với rủi ro từ giá năng lượng biến động, các quốc gia ASEAN như Singapore, Malaysia và Việt Nam vẫn nắm giữ lợi thế lớn nhờ sự hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng bán dẫn và điện tử. Việc tiếp tục củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời chuẩn bị kịch bản ứng phó trước rủi ro thuế quan sẽ là chìa khóa để Việt Nam bảo vệ thành quả và tiến xa hơn trong tương lai.
(TBTCO) - Dù vẫn duy trì được sản lượng xuất khẩu, nhưng giá trị xuất khẩu gạo Việt lại sụt giảm đáng kể. Ngành lúa gạo Việt Nam đang đứng trước những thách thức ngày càng lớn về cạnh tranh, chi phí và cần sự điều hành linh hoạt.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động và giá nhiên liệu leo thang, bài toán bảo đảm an ninh năng lượng đang trở thành ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Không chỉ dừng ở cấp độ chính sách, các bộ, ngành và địa phương đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp mang tính hệ thống, hướng tới một nền năng lượng chủ động, linh hoạt và bền vững.
Giá cao su thế giới hôm nay (27/3) đồng loạt tăng. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,3%; tại Trung Quốc tăng 1%; tại Singapore tăng 1,3%. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp không biến động.
