Việt Nam có cơ hội tiến xa hơn nhờ vị thế trong chuỗi cung ứng công nghệ

Dương An

Dương An

12:16 | 27/03/2026
(TBTCO) - Dù đối mặt với rủi ro từ giá năng lượng biến động, các quốc gia ASEAN như Singapore, Malaysia và Việt Nam vẫn nắm giữ lợi thế lớn nhờ sự hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng bán dẫn và điện tử. Việc tiếp tục củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời chuẩn bị kịch bản ứng phó trước rủi ro thuế quan sẽ là chìa khóa để Việt Nam bảo vệ thành quả và tiến xa hơn trong tương lai.
aa

“Ai sở hữu chip, người đó chi phối thương mại”

Bộ phận Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu HSBC vừa công bố báo cáo "ASEAN Perspectives - Ai sở hữu chip, người đó chi phối thương mại", nhấn mạnh sự trỗi dậy của khu vực ASEAN trong chu kỳ công nghệ mới.

Việt Nam có cơ hội tiến xa hơn nhờ vị thế trong chuỗi cung ứng công nghệ
Mặc dù bối cảnh còn biến động, ASEAN cần lưu ý để không bị cuốn vào những biến động ngắn hạn và tập trung vào những yếu tố nền tảng của mình để tìm kiếm cơ hội. Xét cho cùng, tình hình thương mại mạnh mẽ ở châu Á là minh chứng cho khả năng chống chịu và thích ứng của chuỗi cung ứng trong khu vực này bất chấp những khó khăn về thuế quan. Năm ngoái, nhiều nền kinh tế trong khu vực đã ghi nhận kim ngạch thương mại cao kỷ lục, nhóm nghiên cứu của HSBC nhận xét.

Theo báo cáo, xung đột ở Trung Đông đã bộc lộ mức độ dễ bị tổn thương do phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu của khu vực tăng trưởng nhanh ASEAN. Tuy nhiên, các yếu tố tăng trưởng nền tảng của ASEAN vẫn mạnh bởi khu vực này có vị trí trung tâm trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Giữa sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), các nền kinh tế có tỷ trọng công nghệ cao như Việt Nam, Singapore và Malaysia đang nắm giữ vị thế thuận lợi, tận dụng đà phục hồi của chuỗi cung ứng toàn cầu để bứt tốc tăng trưởng.

Theo HSBC, những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thời gian qua đã tạo cú hích giúp ASEAN hội nhập sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Trong đó, Việt Nam, cùng với Singapore và Malaysia, là những quốc gia nổi bật nhất nhờ sự hội nhập sâu trong ngành điện tử. Mặc dù không phải lúc nào động lực thúc đẩy cũng là thương mại (không thể xem nhẹ khả năng chống chịu của kinh tế trong nước), chu kỳ công nghệ phục hồi thúc đẩy bởi AI cũng đóng vai trò hỗ trợ.

Tầm quan trọng của xuất khẩu công nghệ thể hiện rõ qua tỷ trọng xuất khẩu điện tử trên GDP của Việt Nam. Chính sự phục hồi của chu kỳ công nghệ được dẫn dắt bởi AI đã trở thành một yếu tố hỗ trợ quan trọng, giúp Việt Nam cũng như Malaysia và Singapore đạt được kết quả tăng trưởng GDP vượt trội trong năm 2025, bỏ xa mức bình quân của một thập kỷ qua.

Lối đi riêng: Từ con số 0 đến cứ điểm lắp ráp điện tử tiêu dùng

Báo cáo chỉ ra rằng không phải quốc gia nào cũng được hưởng lợi theo cùng một cách. Nếu như Singapore nắm giữ lợi thế ở lĩnh vực chip nhớ cao cấp và Malaysia nổi bật với chip logic, thì Việt Nam đã chọn một hướng đi khác: gia tăng vai trò trong khâu lắp ráp điện tử thành phẩm, chuyên sâu vào các sản phẩm điện tử tiêu dùng.

Việt Nam có cơ hội tiến xa hơn nhờ vị thế trong chuỗi cung ứng công nghệ

Chiến lược này đặc biệt thành công nhờ xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các tập đoàn công nghệ đa quốc gia, điển hình như Samsung. Chỉ trong vòng 15 năm, thị phần điện tử tiêu dùng của Việt Nam (bao gồm các sản phẩm như điện thoại thông minh, máy in và máy tính) đã vươn lên mạnh mẽ từ mức gần như bằng không đạt đến 8–15% thị phần toàn cầu.

Dù đạt được thành tựu lớn trong lắp ráp, Việt Nam không giấu tham vọng tiến xa hơn trong chuỗi giá trị, đặc biệt là nhắm tới phân khúc mạch tích hợp (IC). Tuy nhiên, con đường này không hề dễ dàng. HSBC lưu ý rằng, khác với Singapore và Malaysia, Việt Nam lại đang chứng kiến sự suy giảm thị phần trong mảng chip xử lý toàn cầu, ngay cả khi đã thu hút được nguồn vốn đầu tư hàng tỷ USD từ các tập đoàn lớn như Intel.

Không có chỗ cho sự chủ quan

Cùng với những triển vọng tích cực, HSBC cũng đưa ra lời cảnh báo: "Tình hình hiện nay không có chỗ cho sự chủ quan". Việt Nam và các nền kinh tế công nghệ cao trong khu vực đang đối mặt với những rủi ro lớn từ hai yếu tố: năng lượng và thuế quan.

Thứ nhất, là một khu vực tăng trưởng nhanh và phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, ASEAN dễ bị tổn thương trước cú sốc giá dầu mỏ và khí đốt từ những xung đột địa chính trị. Nếu giá năng lượng tiếp tục neo cao, chi phí sản xuất chip sẽ tăng mạnh, tạo hiệu ứng gián tiếp cản trở nhu cầu công nghệ thúc đẩy bởi AI.

Thứ hai, nguy cơ về các chính sách thuế quan nhắm vào ngành bán dẫn vẫn luôn treo lơ lửng đe dọa khu vực. Báo cáo nhấn mạnh, nếu các chính sách thuế này được thực thi, các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào công nghệ có nguy cơ biến thành "nạn nhân của chính sự thành công của mình". Việt Nam cần đặc biệt lưu ý rủi ro này bởi xuất khẩu điện tử sang thị trường Mỹ hiện chiếm một tỷ trọng đáng kể trong GDP.

Mặc dù bối cảnh phía trước còn nhiều biến động, thông điệp trọng tâm của HSBC là các nước ASEAN, bao gồm Việt Nam, không nên để những biến động ngắn hạn làm phân tâm. Việc tiếp tục củng cố vị trí vững chắc trong chuỗi cung ứng công nghệ vẫn sẽ mang lại những điểm sáng và cơ hội thương mại chiến lược trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo./.

Dương An
Chuỗi cung ứng đảo chiều, luật chơi thay đổi: Doanh nghiệp Việt còn bao nhiêu thời gian?

Chủ động thích ứng để giữ nhịp xuất khẩu

Kịch bản nào cho giá thức ăn chăn nuôi trước biến động Trung Đông?

Lợi nhuận tăng mạnh, Thế Giới Di Động dự chi cổ tức lên 20%

Trái phiếu doanh nghiệp tìm động lực cho chu kỳ mới

Thi công trong bão giá, nhà thầu giao thông bật chế độ thích ứng

Hải quan hỏa tốc triển khai chính sách thuế xăng dầu ngay khi Chính phủ có quyết sách

Việt Nam có cơ hội tiến xa hơn nhờ vị thế trong chuỗi cung ứng công nghệ

Việt Nam có cơ hội tiến xa hơn nhờ vị thế trong chuỗi cung ứng công nghệ

Giá xuất khẩu giảm, ngành lúa gạo đứng trước “cơn gió ngược”

Tiết kiệm năng lượng: "Không chỉ là lựa chọn, mà còn là điều kiện sống còn"

Tiết kiệm năng lượng: "Không chỉ là lựa chọn, mà còn là điều kiện sống còn"

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động và giá nhiên liệu leo thang, bài toán bảo đảm an ninh năng lượng đang trở thành ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Không chỉ dừng ở cấp độ chính sách, các bộ, ngành và địa phương đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp mang tính hệ thống, hướng tới một nền năng lượng chủ động, linh hoạt và bền vững.
Ngày 27/3: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Ngày 27/3: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới hôm nay (27/3) đồng loạt tăng. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,3%; tại Trung Quốc tăng 1%; tại Singapore tăng 1,3%. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp không biến động.
Ngày 27/3: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu ổn định

Ngày 27/3: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê trong nước hôm nay (27/3) giảm khoảng 800 - 1.000 đồng/kg tùy từng địa phương. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 92.200 - 93.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giữ ổn định so với ngày hôm trước.
Ngày 27/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 27/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Giá lúa gạo hôm nay (27/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 7.800 - 7.950 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động từ 5.600 - 5.700 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Ngày 27/3: Giá bạc trong nước và thế giới nối dài đà giảm

Ngày 27/3: Giá bạc trong nước và thế giới nối dài đà giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (27/3) đang chịu áp lực giảm do đồng USD mạnh lên và lãi suất tăng, khiến chi phí nắm giữ kim loại quý cao hơn. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.229.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.259.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 71,5 USD/ounce, giảm 1,92 USD so với hôm qua.
Ngày 27/3: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 27/3: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc tiếp tục giảm

Giá heo hơi hôm nay (27/3) giảm nhẹ tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, miền Nam ghi nhận tăng nhẹ tại An Giang, hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.
Chủ động kịch bản ứng phó xung đột Trung Đông, giữ vững chuỗi xuất khẩu nông sản

Chủ động kịch bản ứng phó xung đột Trung Đông, giữ vững chuỗi xuất khẩu nông sản

(TBTCO) - Xung đột ở Trung Đông khiến chi phí chuỗi cung ứng tăng, nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu bị ảnh hưởng. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, trong đó xác định các giải pháp cụ thể nhằm duy trì ổn định chuỗi xuất khẩu và tăng khả năng tự chủ dài hạn.
Đẩy nhanh lộ trình xăng sinh học E10

Đẩy nhanh lộ trình xăng sinh học E10

(TBTCO) - Bộ Công thương đã họp với các bên liên quan, bàn khả năng triển khai xăng sinh học E10 ngay trong tháng 4/2026, sớm hơn khoảng một tháng so với lộ trình chính thức.
Lợi nhuận tăng mạnh, Thế Giới Di Động dự chi cổ tức lên 20%

Trái phiếu doanh nghiệp tìm động lực cho chu kỳ mới

Thi công trong bão giá, nhà thầu giao thông bật chế độ thích ứng

Hải quan hỏa tốc triển khai chính sách thuế xăng dầu ngay khi Chính phủ có quyết sách

Việt Nam có cơ hội tiến xa hơn nhờ vị thế trong chuỗi cung ứng công nghệ

Việt Nam có cơ hội tiến xa hơn nhờ vị thế trong chuỗi cung ứng công nghệ

Giá xuất khẩu giảm, ngành lúa gạo đứng trước “cơn gió ngược”

Thu hút FDI: Giữ “đà” trong biến động, hướng tới chất lượng và công nghệ cao

Để chính sách thuế mới thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh