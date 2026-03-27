Ngày 27/3: Giá bạc trong nước và thế giới nối dài đà giảm

Giá bạc hôm nay đang chịu áp lực giảm do đồng USD mạnh lên và lãi suất tăng. Ảnh minh họa

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.566.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.645.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.229.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.259.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 2.231.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.264.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới điều chỉnh giảm, hiện ở mức giá 1.810.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.815.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 27/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.229.000 2.259.000 2.231.000 2.264.000 1 kg 59.433.000 60.231.000 59.485.000 60.382.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.236.000 2.267.000 2.238.000 2.269.000 1 kg 59.639.000 60.443.000 59.681.000 60.494.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 71,5 USD/ounce, giảm 1,92 USD so với ngày 26/3.

Giá bạc quay đầu giảm, thu hút sự chú ý của giới đầu tư đang theo dõi chặt chẽ khả năng phục hồi của kim loại quý này.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis thuộc FX Empire, diễn biến của giá bạc chịu tác động đáng kể từ chính sách lãi suất tại Mỹ. Khi lãi suất gia tăng, đồng USD thường mạnh lên, kéo theo chi phí nắm giữ và lưu trữ bạc tăng cao, khiến nhà đầu tư có xu hướng dịch chuyển sang các kênh sinh lời khác như trái phiếu.

Chuyên gia này nhận định, nếu các yếu tố bất ổn được cải thiện, giá bạc có thể phục hồi trong ngắn hạn. Ngược lại, trong trường hợp giá phá vỡ vùng đáy gần nhất, thị trường có thể chịu áp lực lớn hơn và hướng tới mốc 50 USD/ounce.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 27/3/2026: