Thị trường

Ngày 27/3: Giá bạc trong nước và thế giới nối dài đà giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (27/3) đang chịu áp lực giảm do đồng USD mạnh lên và lãi suất tăng, khiến chi phí nắm giữ kim loại quý cao hơn. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.229.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.259.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 71,5 USD/ounce, giảm 1,92 USD so với hôm qua.
Giá bạc hôm nay đang chịu áp lực giảm do đồng USD mạnh lên và lãi suất tăng. Ảnh minh họa

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.566.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.645.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.229.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.259.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 2.231.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.264.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới điều chỉnh giảm, hiện ở mức giá 1.810.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.815.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 27/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Bạc 99.9 1 lượng 2.229.000 2.259.000 2.231.000 2.264.000
1 kg 59.433.000 60.231.000 59.485.000 60.382.000
Bạc 99.99 1 lượng 2.236.000 2.267.000 2.238.000 2.269.000
1 kg 59.639.000 60.443.000 59.681.000 60.494.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 71,5 USD/ounce, giảm 1,92 USD so với ngày 26/3.

Giá bạc quay đầu giảm, thu hút sự chú ý của giới đầu tư đang theo dõi chặt chẽ khả năng phục hồi của kim loại quý này.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis thuộc FX Empire, diễn biến của giá bạc chịu tác động đáng kể từ chính sách lãi suất tại Mỹ. Khi lãi suất gia tăng, đồng USD thường mạnh lên, kéo theo chi phí nắm giữ và lưu trữ bạc tăng cao, khiến nhà đầu tư có xu hướng dịch chuyển sang các kênh sinh lời khác như trái phiếu.

Chuyên gia này nhận định, nếu các yếu tố bất ổn được cải thiện, giá bạc có thể phục hồi trong ngắn hạn. Ngược lại, trong trường hợp giá phá vỡ vùng đáy gần nhất, thị trường có thể chịu áp lực lớn hơn và hướng tới mốc 50 USD/ounce.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 27/3/2026:

Đơn vị VND
Mua vào Bán ra
1 ounce 1.810.000 1.815.000
1 chỉ 218.194 218.827
1 lượng 2.182.000 2.188.000
1 kg 58.185.000 58.354.000
Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc trong nước giá bạc thế giới

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

Giá heo hơi hôm nay (27/3) giảm nhẹ tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, miền Nam ghi nhận tăng nhẹ tại An Giang, hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.
(TBTCO) - Xung đột ở Trung Đông khiến chi phí chuỗi cung ứng tăng, nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu bị ảnh hưởng. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, trong đó xác định các giải pháp cụ thể nhằm duy trì ổn định chuỗi xuất khẩu và tăng khả năng tự chủ dài hạn.
(TBTCO) - Bộ Công thương đã họp với các bên liên quan, bàn khả năng triển khai xăng sinh học E10 ngay trong tháng 4/2026, sớm hơn khoảng một tháng so với lộ trình chính thức.
Thị trường hàng hóa kim loại diễn biến giằng co khi các yếu tố vĩ mô đảo chiều nhanh chóng đẩy giá đồng phục hồi, trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Đồng thời, giá bạc COMEX bật tăng 4,4% nhờ lực mua bắt đáy và nguồn cung thắt chặt.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động, Việt Nam đang chịu tác động từ các cú sốc giá quốc tế. Tuy nhiên, nhờ triển khai sớm, chủ động và đồng bộ các giải pháp điều hành, Chính phủ đã kiểm soát hiệu quả thị trường, bảo đảm nguồn cung, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực tới kinh tế vĩ mô.
Giá lúa gạo hôm nay (26/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, sức mua còn yếu. Trong khi giá gạo nguyên liệu phần lớn đi ngang, thì một số loại lúa tươi giảm. Ở thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh so với Thái Lan và Ấn Độ.
Giá cao su tại Nhật Bản kỳ hạn xa hôm nay (26/3) bật tăng khi giá cao su butadiene tăng mạnh gần đây, khiến cao su tự nhiên có xu hướng dao động ở mức cao trong ngắn hạn.
Giá heo hơi hôm nay (26/3) tạm chững lại sau những phiên biến động trước đó, với xu hướng đi ngang trên diện rộng. Mức giá cao nhất cả nước vẫn là 69.000 đồng/kg, tiếp tục xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành khu vực miền Nam.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

