Ngày 27/3: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc tiếp tục giảm

Giá heo hơi hôm nay (27/3) giảm nhẹ tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, miền Nam ghi nhận tăng nhẹ tại An Giang, hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.
aa
Ngày 27/3: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc tiếp tục giảm
Giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Hải Phòng, Điện Biên và Sơn La cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 64.000 đồng/kg; heo hơi tại Ninh Bình và Lào Cai và cũng giảm 1.000 đồng/kg, xuống 63.000 đồng/kg.

Các địa phương như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Phú Thọ tiếp tục giữ mức 64.000 đồng/kg. Heo hơi tại Hưng Yên vẫn neo ở mức cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thái Nguyên và Lai Châu vẫn là những địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, cùng duy trì 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi xuống tại một số tỉnh, thành. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 64.000 đồng/kg. Thương lái tại Quảng Trị thu mua heo hơi với giá 65.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa duy trì mức 65.000 đồng/kg; Đắk Lắk ổn định ở mức 67.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực, duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại An Giang lên mức 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giữ mức 69.000 đồng/kg. Tại Cần Thơ ở mức 68.000 đồng/kg; Cà Mau giữ mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại một vài địa phương miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Miền Nam tiếp tục là khu vực có giá cao nhất cả nước, duy trì mốc 69.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh, thành./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Bài liên quan

Ngày 26/3: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg - 69.000 đồng/kg

Ngày 26/3: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg - 69.000 đồng/kg

Ngày 24/3: Giá heo hơi tăng - giảm trái chiều tại nhiều địa phương

Ngày 24/3: Giá heo hơi tăng - giảm trái chiều tại nhiều địa phương

Ngày 23/3: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 65.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 23/3: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 65.000 - 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Thuế TP. Huế chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế quyết toán thuế

Thuế TP. Huế chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế quyết toán thuế

Cố tình không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ có thể bị xử lý hình sự

Cố tình không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ có thể bị xử lý hình sự

Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

Hà Nội hoàn thiện quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, sắp trình Hội đồng nhân dân thành phố

Hà Nội hoàn thiện quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, sắp trình Hội đồng nhân dân thành phố

Những vấn đề cần lưu ý về hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh

Những vấn đề cần lưu ý về hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh

Ngày 27/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 27/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Giá lúa gạo hôm nay (27/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 7.800 - 7.950 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động từ 5.600 - 5.700 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Ngày 27/3: Giá bạc trong nước và thế giới nối dài đà giảm

Ngày 27/3: Giá bạc trong nước và thế giới nối dài đà giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (27/3) đang chịu áp lực giảm do đồng USD mạnh lên và lãi suất tăng, khiến chi phí nắm giữ kim loại quý cao hơn. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.229.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.259.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 71,5 USD/ounce, giảm 1,92 USD so với hôm qua.
Chủ động kịch bản ứng phó xung đột Trung Đông, giữ vững chuỗi xuất khẩu nông sản

Chủ động kịch bản ứng phó xung đột Trung Đông, giữ vững chuỗi xuất khẩu nông sản

(TBTCO) - Xung đột ở Trung Đông khiến chi phí chuỗi cung ứng tăng, nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu bị ảnh hưởng. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, trong đó xác định các giải pháp cụ thể nhằm duy trì ổn định chuỗi xuất khẩu và tăng khả năng tự chủ dài hạn.
Đẩy nhanh lộ trình xăng sinh học E10

Đẩy nhanh lộ trình xăng sinh học E10

(TBTCO) - Bộ Công thương đã họp với các bên liên quan, bàn khả năng triển khai xăng sinh học E10 ngay trong tháng 4/2026, sớm hơn khoảng một tháng so với lộ trình chính thức.
Giá đồng phục hồi trong bối cảnh đồng USD suy yếu

Giá đồng phục hồi trong bối cảnh đồng USD suy yếu

Thị trường hàng hóa kim loại diễn biến giằng co khi các yếu tố vĩ mô đảo chiều nhanh chóng đẩy giá đồng phục hồi, trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Đồng thời, giá bạc COMEX bật tăng 4,4% nhờ lực mua bắt đáy và nguồn cung thắt chặt.
Chủ động điều hành giá xăng dầu, giữ ổn định thị trường, giảm áp lực vĩ mô

Chủ động điều hành giá xăng dầu, giữ ổn định thị trường, giảm áp lực vĩ mô

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động, Việt Nam đang chịu tác động từ các cú sốc giá quốc tế. Tuy nhiên, nhờ triển khai sớm, chủ động và đồng bộ các giải pháp điều hành, Chính phủ đã kiểm soát hiệu quả thị trường, bảo đảm nguồn cung, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực tới kinh tế vĩ mô.
Ngày 26/3: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Ngày 26/3: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Giá lúa gạo hôm nay (26/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, sức mua còn yếu. Trong khi giá gạo nguyên liệu phần lớn đi ngang, thì một số loại lúa tươi giảm. Ở thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh so với Thái Lan và Ấn Độ.
Ngày 26/3: Giá cao su tự nhiên có xu hướng dao động ở mức cao

Ngày 26/3: Giá cao su tự nhiên có xu hướng dao động ở mức cao

Giá cao su tại Nhật Bản kỳ hạn xa hôm nay (26/3) bật tăng khi giá cao su butadiene tăng mạnh gần đây, khiến cao su tự nhiên có xu hướng dao động ở mức cao trong ngắn hạn.
Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Thuế TP. Huế chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế quyết toán thuế

Thuế TP. Huế chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế quyết toán thuế

Cố tình không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ có thể bị xử lý hình sự

Cố tình không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ có thể bị xử lý hình sự

Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

Hà Nội hoàn thiện quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, sắp trình Hội đồng nhân dân thành phố

Hà Nội hoàn thiện quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, sắp trình Hội đồng nhân dân thành phố

Những vấn đề cần lưu ý về hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh

Những vấn đề cần lưu ý về hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh

Ngày 27/3: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Ngày 27/3: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Ngày 27/3: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu ổn định

Ngày 27/3: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước tăng, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước tăng, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh