Ngày 27/3: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc tiếp tục giảm

Giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Hải Phòng, Điện Biên và Sơn La cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 64.000 đồng/kg; heo hơi tại Ninh Bình và Lào Cai và cũng giảm 1.000 đồng/kg, xuống 63.000 đồng/kg.

Các địa phương như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Phú Thọ tiếp tục giữ mức 64.000 đồng/kg. Heo hơi tại Hưng Yên vẫn neo ở mức cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thái Nguyên và Lai Châu vẫn là những địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, cùng duy trì 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi xuống tại một số tỉnh, thành. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 64.000 đồng/kg. Thương lái tại Quảng Trị thu mua heo hơi với giá 65.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa duy trì mức 65.000 đồng/kg; Đắk Lắk ổn định ở mức 67.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực, duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại An Giang lên mức 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giữ mức 69.000 đồng/kg. Tại Cần Thơ ở mức 68.000 đồng/kg; Cà Mau giữ mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại một vài địa phương miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Miền Nam tiếp tục là khu vực có giá cao nhất cả nước, duy trì mốc 69.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh, thành./.