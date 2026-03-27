Hà Nội hoàn thiện quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, sắp trình Hội đồng nhân dân thành phố

Khánh Linh
07:07 | 27/03/2026
(TBTCO) - Chiều 26/3, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì Hội nghị thẩm định, lấy ý kiến hoàn thiện Đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm bước rà soát cuối cùng trước khi trình HĐND TP. Hà Nội xem xét, quyết định.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, quy hoạch lần này có tầm nhìn dài hạn 100 năm, vượt khung so với các quy hoạch trước đây, đồng thời được xây dựng trong bối cảnh hệ thống pháp luật về quy hoạch, phát triển đô thị đã có nhiều đổi mới quan trọng.

Từ cuối năm 2025, sau khi có các định hướng lớn từ Trung ương và nghị quyết của Quốc hội, Hà Nội đã chủ động tổ chức nghiên cứu, xây dựng các phương án quy hoạch theo đúng trình tự, thủ tục. Quá trình này được cụ thể hóa bằng các nghị quyết của HĐND Thành phố, bảo đảm tính pháp lý và bám sát yêu cầu thực tiễn.

Đáng chú ý, theo cơ chế phân cấp mới, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đã được trao nhiều hơn cho Hà Nội. Nếu trước đây các đồ án quy hoạch phải trình Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ, thì nay HĐND thành phố là cơ quan quyết định, còn Chủ tịch UBND thành phố sẽ ký ban hành. Điều này vừa mở ra sự chủ động, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng thẩm định.

“Trách nhiệm của Thành phố vì thế càng lớn hơn, đòi hỏi quá trình thẩm định phải chặt chẽ, khách quan, khoa học”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, đồng thời đề nghị các chuyên gia, thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến sâu sắc để hoàn thiện đồ án.

Quy hoạch tổng thể lần này không chỉ định hình không gian phát triển, mà còn đặt nền móng cho tầm nhìn dài hạn xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, trong đó lấy văn hiến làm nền tảng, bản sắc làm điểm tựa và sáng tạo làm động lực.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc họp.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, đến nay Hội đồng thẩm định đã tổng hợp 13.722 ý kiến góp ý từ các bộ, ngành Trung ương, địa phương, chuyên gia và cộng đồng dân cư.

Các ý kiến được thu thập rộng rãi từ 8/14 bộ, ngành Trung ương; 6/7 tỉnh trong vùng; hầu hết các sở, ngành Thành phố; cùng 100/116 phường, xã và nhiều tổ chức, hội nghề nghiệp. Điều này cho thấy mức độ quan tâm và sự tham gia sâu rộng của các chủ thể vào quá trình xây dựng quy hoạch.

Nội dung góp ý tập trung vào nhiều nhóm vấn đề lớn như: quan điểm và cấu trúc quy hoạch; phát triển kinh tế - xã hội; hạ tầng giao thông, không gian ngầm; tài nguyên môi trường; liên kết vùng và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, các địa phương và chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kết nối vùng, phát triển hành lang kinh tế, bảo tồn di sản và cải thiện chất lượng môi trường sống.

Ở cấp cơ sở, các phường, xã đưa ra nhiều kiến nghị sát thực tiễn liên quan đến quản lý đô thị, cải tạo khu dân cư, phát triển hạ tầng và bảo tồn giá trị văn hóa. Trong khi đó, các chuyên gia đóng góp nhiều ý kiến chuyên sâu về kịch bản tăng trưởng, quy mô dân số, phát triển đô thị ngầm và tái thiết đô thị.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, chuyên gia phát biểu cho biết việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, đa chiều được đánh giá là bước quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội phát triển bền vững, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hiến đặc trưng.

Theo lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các ý kiến đã được nghiên cứu, tiếp thu và giải trình đầy đủ, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển và yêu cầu thực tiễn.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn khẳng định, đồ án quy hoạch tổng thể lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ ở tầm nhìn dài hạn mà còn ở vai trò tích hợp, chuẩn hóa các quy hoạch trước đây.

Theo đó, quy hoạch mới sẽ khắc phục tình trạng chồng chéo, lệch pha về thời kỳ và khung pháp lý - một trong những điểm nghẽn lớn trong công tác quy hoạch thời gian qua. Đồng thời, đồ án cũng bám sát các định hướng lớn như Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, cùng yêu cầu lấy con người làm trung tâm, giữ gìn “hồn cốt Thăng Long”.

Liên quan đến các nội dung cụ thể, Hội đồng thẩm định đã tiếp thu nhiều ý kiến về phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó có đề xuất nghiên cứu sân bay thứ hai, phát triển không gian ngầm gắn với yêu cầu quốc phòng - an ninh, cũng như hoàn thiện các mốc thời gian phát triển đến năm 2085.

Kết quả lấy ý kiến bằng phiếu cho thấy sự đồng thuận cao: 11/20 ý kiến đồng ý hoàn toàn, 9/20 ý kiến đồng ý nhưng đề nghị chỉnh sửa, hoàn thiện; không có ý kiến phản đối. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án với chất lượng cao nhất, đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước để bảo đảm tính khoa học và khả thi.

Dự kiến, sau khi hoàn thiện, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm sẽ được trình HĐND thành phố xem xét, thông qua, tạo nền tảng triển khai các bước tiếp theo, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội phát triển bền vững, hiện đại, nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hiến đặc trưng./.

(TBTCO) - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 23/3 đến ngày 25/3/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.
(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính - Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn), Thứ trưởng Trần Quốc Phương tin tưởng với bề dày truyền thống đã được xây dựng và phát triển qua nhiều năm của ba cơ quan báo chí tiền thân, cùng với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm đổi mới của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động, Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng tích cực vào công tác thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính và vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.
Chiều 25/3, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành phiên bế mạc. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Tô Lâm.
(TBTCO) - Chiều ngày 25/3, tại Hà Nội, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính - Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn), đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động báo chí của đơn vị.
(TBTCO) - Cuộc xung đột tại Trung Đông đang làm cả thị trường năng lượng thế giới chao đảo, từ đó làm bộc lộ tính dễ tổn thương của nền kinh tế toàn cầu khi phụ thuộc lớn vào năng lượng khai khoáng. Đối với Việt Nam, bối cảnh này đặt ra yêu cầu cấp thiết hơn nữa về đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, giảm phụ thuộc vào nguồn tài nguyên hữu hạn và xây dựng hệ thống dự trữ chiến lược vững chắc để bảo đảm an ninh kinh tế.
Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
(TBTCO) - Sáng ngày 24/3/2026, Đảng ủy Chính phủ tổ chức phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026; quán triệt chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; hội nghị báo cáo viên và thông tin chuyên đề quý I năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ.
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết "Thanh niên với tương lai đất nước". Tổng Bí thư mong muốn, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hun đúc khát vọng cống hiến, làm giàu trí tuệ, rèn luyện bản lĩnh, bồi dưỡng đạo đức, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, dũng cảm bước vào những lĩnh vực mới, việc khó, việc chưa có tiền lệ, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc… Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.
