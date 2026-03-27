Thuế TP. Huế chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế quyết toán thuế

Chủ động đẩy mạnh đối thoại thẳng thắn, cầu thị

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế TP. Huế cho hay, trong thời gian vừa qua, để kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và tiến trình cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế, hệ thống chính sách thuế của nước ta đang có sự điều chỉnh, hoàn thiện với tốc độ nhanh. Chỉ riêng trong hai năm 2025 và 2026, đã có trên 30 văn bản luật, nghị định, thông tư trọng yếu liên quan đến lĩnh vực thuế được ban hành.

Trước yêu cầu thực tiễn đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ về chính sách thuế càng cần được đẩy mạnh, triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, nhằm giúp người nộp thuế nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định mới, nâng cao ý thức tuân thủ và hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo Thuế TP. Huế giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế tại hội nghị.

Theo ông Tuyến, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2025 được Thuế TP. Huế và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện bằng đa dạng nhiều hình thức khác nhau như: Biên soạn ấn phẩm tuyên truyền trực quan, sinh động, dễ nắm bắt; đăng tải tin bài hướng dẫn chính sách, giải đáp vướng mắc trên Cổng thông tin điện tử Thuế TP. Huế và các trang facebook, zalo của Thuế TP. Huế và các đơn vị trực thuộc.

Trưởng Thuế TP. Huế mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ, chủ động từ cộng đồng người nộp thuế; đồng thời đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp nêu cao tinh thần tuân thủ pháp luật, minh bạch trong kê khai, quyết toán thuế, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng.

Cùng với đó, Thuế TP. Huế và mỗi Thuế cơ sở trực thuộc đều liên tục tổ chức nhiều hội nghị tập huấn cập nhật chính sách thuế mới, hội nghị hướng dẫn quyết toán thuế, đối thoại với người nộp thuế dành riêng cho doanh nghiệp hoặc hộ, cá nhân kinh doanh, qua đó giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận chính sách mới và thực hiện đúng quy định.

Với phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm”, Thuế thành phố không chỉ hướng dẫn nghiệp vụ, mà còn chủ động đẩy mạnh đối thoại thẳng thắn, cầu thị. Cơ quan thuế cam kết lắng nghe đầy đủ các ý kiến, kiến nghị; giải đáp kịp thời, rõ ràng; đồng thời tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Bên cạnh đó, việc bố trí nguồn lực trực tiếp hỗ trợ, giải đáp vướng mắc qua điện thoại, email và các kênh trực tuyến khác cũng được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện quyết toán.

Giúp doanh nghiệp yên tâm hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế

Lãnh đạo Thuế TP. Huế cho biết, cùng với việc chuyển đổi từ mô hình “quản lý thuế theo chức năng, kết hợp với đối tượng” sang mô hình “quản lý theo đối tượng, kết hợp quản lý theo chức năng”, ngành Thuế không còn tổ chức các chức năng độc lập, mà xây dựng các bộ phận quản lý, hỗ trợ người nộp thuế, mỗi công chức quản lý từng đối tượng sẽ trực tiếp hỗ trợ từng người nộp thuế đầy đủ các chức năng từ đăng ký, kê khai, quyết toán, quản lý nợ thuế, cũng như giải đáp từng vướng mắc về chính sách thuế.

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế đã được triển khai bài bản, hiệu quả, góp phần nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế và sự hài lòng của người nộp thuế.

Đông đảo người nộp thuế tham dự Hội nghị hướng dẫn quyết toán thuế năm 2025 và đối thoại với người nộp thuế.

Tuy nhiên, theo ông Tuyến, trong quá trình thực hiện quyết toán thuế, nhiều đơn vị thường gặp một số khó khăn như: chưa cập nhật các chính sách thuế mới; việc tổng hợp hóa đơn, số liệu kế toán trong cả năm đôi khi còn thiếu hoặc chưa đồng bộ; một số đơn vị vẫn chưa nắm rõ các quy định về chi phí được trừ, mức thuế suất áp dụng; các trường hợp miễn, giảm thuế; kê khai thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp nên dễ xảy ra sai sót khi lập hồ sơ quyết toán.

Do vậy, việc được cơ quan thuế chủ động hỗ trợ trong quá trình quyết toán thuế mang lại rất nhiều thuận lợi cho người nộp thuế. Thông qua các chương trình hỗ trợ, tập huấn và giải đáp trực tiếp… người nộp thuế được hướng dẫn rõ ràng về chính sách thuế, cách lập hồ sơ quyết toán đúng quy định, từ đó hạn chế sai sót, tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, sự đồng hành của cơ quan thuế cũng giúp doanh nghiệp yên tâm hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đúng và đầy đủ, góp phần nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế. Nhờ đó, việc hoàn thiện hồ sơ của đơn vị thuận lợi hơn và tránh được sai sót, giảm thiểu vi phạm và tránh bị xử phạt./.