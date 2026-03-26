Thuế - Hải quan

Thuế TP. Huế tiếp tục đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Đức Việt
08:41 | 26/03/2026
(TBTCO) - Chiều 25/3, Thuế TP. Huế tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hỗ trợ chính sách và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố.
aa
Thuế TP. Huế thu nội địa 2 tháng tăng hơn 15% so với cùng kỳ

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế TP. Huế cho hay, năm 2026, hộ kinh doanh chính thức thực hiện kê khai, nộp thuế theo cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp. Đây là bước chuyển đổi quan trọng trong công tác quản lý thuế, hướng tới một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển ổn định và bền vững cho hộ kinh doanh.

Để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi mô hình quản lý thuế, cuối năm 2025, Thuế thành phố đã triển khai chiến dịch “45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” và trong tháng 3/2026 triển khai chiến dịch “15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh”.

Cán bộ thuế hướng dẫn thực hiện các thủ tục kê khai thuế.

Thuế thành phố cũng ký kết với 9 nhà cung cấp giải pháp; 10 ngân hàng thương mại và 4 đơn vị tư vấn kế toán trên địa bàn; phối hợp với các xã, phường hỗ trợ, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho hộ kinh doanh. Cán bộ thuế cùng đơn vị cung cấp giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh tại các địa bàn.

Trưởng Thuế TP. Huế mong muốn, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh cần tuân thủ các quy định liên quan đến việc kê khai thuế theo hướng công khai, minh bạch.

Thời gian tới, các Thuế cơ sở sẽ cùng với các đơn vị cung cấp giải pháp, ngân hàng, đơn vị tư vấn kế toán tăng cường về cơ sở hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế. Thuế thành phố cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn của hộ kinh doanh trong quá trình kê khai, nộp thuế.

Tại hội nghị, Thuế TP. Huế giới thiệu và hướng dẫn các chính sách thuế mới. Cùng với đó, các ý kiến trao đổi của hộ, cá nhân kinh doanh trong giai đoạn đầu thực hiện việc kê khai thuế như: Xác định thu nhập chịu thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, các vấn đề liên quan đến tài khoản thanh toán hộ kinh doanh... đã được cơ quan thuế giải đáp đầy đủ, kịp thời.
Thuế cơ sở 11 tỉnh Phú Thọ được hộ kinh doanh đánh giá cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ kê khai thuế

Cục Thuế phát sóng trực tuyến hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế

Cục Thuế hợp tác cùng Ngân hàng OCB hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế

(TBTCO) - Ngày 25/3, Cục Hải quan công bố số liệu hoạt động xuất nhập khẩu cho thấy, nửa đầu tháng 3/2026 bật tăng mạnh so với nửa cuối tháng trước, đưa tổng kim ngạch từ đầu năm đến 15/3 lên hơn 197 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng hơn 17% so với cùng kỳ, khẳng định vai trò động lực của khu vực sản xuất, đặc biệt là khối FDI.
(TBTCO) - Qua công tác tuyên truyên, hỗ trợ của cơ quan thuế, hộ kinh doanh biết được về ngưỡng doanh thu phải nộp thuế và ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế, ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế; thực hiện kê khai theo năm, quý hoặc tháng tùy mức doanh thu… Hộ kinh doanh đánh giá rất cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ của cơ quan thuế.
(TBTCO) - Theo thông tin từ Chi cục Hải quan Khu vực VIII, từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu và lối mở tại Móng Cái (Quảng Ninh) ghi nhận kết quả tích cực khi tổng kim ngạch đạt trên 3,3 tỷ USD.
(TBTCO) - Chuyên gia đồng tình, hộ kinh doanh phấn khởi với đề xuất của Bộ Tài chính về nhiều trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là đề xuất cho phép lập hóa đơn điện tử tổng hợp theo ngày đối với những đơn hàng có giá trị nhỏ lẻ.
(TBTCO) - Quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII ghi nhận gần 1,87 tỷ đồng nộp ngân sách từ xử lý vi phạm. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu trọng yếu trong công tác điều tra chống buôn lậu vẫn còn khoảng trống, đòi hỏi phải sớm nâng cao năng lực nghiệp vụ và tăng cường phối hợp liên ngành trong thời gian tới.
Quý I/2026, Hải quan khu vực XIV thu 254,627 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, với Quy Nhơn tiếp tục là địa bàn chủ lực. Tuy nhiên, ngay sau đà tăng này, đơn vị bước vào giai đoạn siết quản lý, kiểm soát rủi ro và chống thất thu để giữ nguồn thu bền vững.
(TBTCO) - Trong lộ trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, việc chuyển dịch từ mô hình quản lý thuế truyền thống sang mô hình hợp tác, đồng hành cùng người nộp thuế là một tất yếu khách quan. Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) không chỉ đơn thuần là một công cụ kỹ thuật về giá giao dịch liên kết, mà còn là bảo chứng cho tính minh bạch và dự báo được của môi trường đầu tư Việt Nam.
(TBTCO) - Diễn đàn “Ý tưởng sáng tạo thanh niên ngành Thuế” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Diễn đàn thu hút được 50 ý tưởng đến từ các Thuế tỉnh, thành phố.
