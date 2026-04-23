Trải nghiệm hoàn thuế thu nhập cá nhân: Tưởng không dễ, mà dễ không tưởng

Tôi làm việc trong cơ quan nhà nước, chỉ có thu nhập tại một nơi duy nhất nên chưa bao giờ phải nghĩ đến chuyện quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân. Vì việc ấy đã được ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập.

Người nộp thuế giờ đây có thể kê khai, nộp thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng qua ứng dụng eTax Mobile của ngành Thuế. Ảnh: TL

Chẳng là, đầu năm 2025 tôi nghỉ theo chế độ, nhưng còn một vài khoản thu nhập của năm 2024 và quý I/2025 được thanh toán trong năm 2025, mà khi ấy tôi không còn làm việc ở cơ quan cũ nên khi chi trả, cơ quan đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo biểu lũy kế toàn phần (10%). Lúc ấy nghĩ cũng buồn vì số tiền không nhiều nhưng vẫn bị khấu trừ; nhưng tự nhủ đó là quy định nên cũng yên tâm chờ để đến lúc được trải nghiệm một lần về hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Chờ mãi rồi cũng đến ngày, khi cơ quan chi trả đã quyết toán xong, tôi tra cứu trên eTax Mobile cũng đã thấy số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa. Nhưng khi làm hồ sơ hoàn thuế thì phải có chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Tôi liên hệ ngay với cơ quan chi trả mong có chứng từ khấu trừ để hoàn thuế. Tuy nhiên, để có chứng từ khấu trừ cũng không dễ vì cơ quan đã thay đổi nhân sự do sắp xếp lại tổ chức… Rồi một ngày chủ nhật đẹp trời (12/4/2026) tôi được một đồng nghiệp chuyển cho bản chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân qua Zalo.

Thế là tôi bắt đầu trải nghiệm về hoàn thuế thu nhập cá nhân. Vì là lần đầu tiên, nên tôi cũng phải loay hoay, nhưng được cái hệ thống cũng tiện, eTax Mobile đã hỗ trợ lập tờ khai quyết toán nên đến 10 giờ 42 phút ngày 12/4/2026 tôi gửi thành công tờ khai mẫu 02/QTT-TNCN, hệ thống thuế thông báo “CQT se kiem tra và giai quyet sau 06 ngay lam viec”.

Đến 16 giờ 08 cùng ngày thì hệ thống thuế thông báo: “CQT chap nhan ho so khai thue dien tu mau 02/QTT-TNCN”; tôi nghĩ cứ yên tâm chờ đợi sau 6 ngày xem thế nào. Vậy mà, vào lúc 15 giờ 04 ngày 15/4/2026 tiền hoàn thuế đã về đến tài khoản.

Tôi bất ngờ vì chưa đến 3 ngày làm việc mà công việc hoàn thuế đã xong, hoàn thuế điện tử có khác. Qua trải nghiệm này tôi nhận thấy cơ quan thuế đã có bước chuyển mình rõ nét trong việc chuyển đổi số để hỗ trợ người nộp thuế, nhất là việc hoàn thuế thu nhập cá nhân; khác hẳn với mọi năm trước, nếu muốn nộp được hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân thì phải xếp hàng dài tốn rất nhiều thời gian, công sức.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người được hoàn thuế thu nhập cá nhân, tôi thiết nghĩ cơ quan thuế cũng nên xem xét cải tiến và hoàn thiện hơn nữa về thủ tục, quy trình đó là: Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân có nhất thiết phải kèm theo chứng từ khấu trừ hay không, nhất là trường hợp người nộp thuế chấp nhận tờ khai quyết toán do hệ thống đã hỗ trợ lập?

Hiện nay, hệ thống của cơ quan thuế đã hỗ trợ đầy đủ thông tin về “Tra cứu thông tin người phụ thuộc”, “Tra cứu thông tin quyết toán thuế”, “hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân”, “Hỗ trợ lập tờ khai quyết toán”, “Phản ánh quyết toán thuế gửi đến cơ quan thuế”. Do vậy, hệ thống của cơ quan thuế chỉ cần căn cứ dữ liệu quyết toán thuế của cơ quan chi trả để xử lý hoàn thuế cho người nộp thuế.

Trường hợp cần thiết phải có chứng từ khấu thuế thu nhập cá nhân thì cần quy định cơ quan chi trả có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân phải gửi ngay chứng từ cho người nộp thuế để họ biết và tổng hợp để khi làm hồ sơ quyết toán thuế không phải đi “xin”…/.