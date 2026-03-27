Cố tình không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ có thể bị xử lý hình sự

Cục Thuế cho biết, để tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, cơ quan thuế đã triển khai quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động. Việc triển khai quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao tính minh bạch, chính xác và hiệu quả trong quản lý thuế, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền lợi chính đáng của cá nhân, người lao động.

Để việc hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động cho cá nhân, người lao động được thuận lợi, nhanh chóng thì doanh nghiệp, tổ chức chi trả thu nhập cần nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của cá nhân, người lao động vào ngân sách nhà nước.

Theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp vào ngân sách nhà nước số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của cá nhân, người lao động theo đúng thời hạn quy định. Việc thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ này không chỉ là trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức mà còn có ý nghĩa trực tiếp trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế là cá nhân, người lao động nhất là trong quá trình quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, cơ quan thuế đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số, điện tử hóa toàn diện các khâu kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế; đồng thời từ năm 2025 đã triển khai quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động. Việc triển khai quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao tính minh bạch, chính xác và hiệu quả trong quản lý thuế, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền lợi chính đáng của người nộp thuế.

Qua theo dõi, đối chiếu và kiểm soát dữ liệu trên hệ thống, phần lớn các tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đã thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của cá nhân, người lao động vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp đối với số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của người lao động vào ngân sách nhà nước. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình quyết toán, hoàn thuế của cá nhân, người lao động mà còn làm phát sinh rủi ro pháp lý đối với chính doanh nghiệp, tổ chức trong việc chấp hành pháp luật thuế. Một trong các điều kiện để hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân được xử lý tự động là nghĩa vụ nộp thay tiền thuế đã khấu trừ phải được hoàn thành.

Cục Thuế đề nghị doanh nghiệp, tổ chức nghiêm túc thực hiện và khẩn trương khắc phục để tránh các hậu quả pháp lý không đáng có, đồng thời góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế.

Để bảo đảm việc thực thi đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của cá nhân, người lao động, Cục Thuế đề nghị doanh nghiệp, tổ chức khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Một là, rà soát đầy đủ tình hình khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân tại đơn vị; khẩn trương nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của người lao động nhưng chưa nộp theo đúng quy định.

Hai là, chủ động phối hợp, hỗ trợ người lao động trong quá trình quyết toán thuế, hoàn thuế; kịp thời xử lý hoặc phản hồi các nội dung liên quan đến số thuế đã khấu trừ, đã kê khai, đã nộp, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của cá nhân.

Ba là, trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ ngay với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã khấu trừ thuế của người lao động nhưng chậm nộp, không nộp vào ngân sách nhà nước hoặc không chấp hành yêu cầu của cơ quan thuế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Khi đó, doanh nghiệp, tổ chức sẽ bị tính tiền chậm nộp, áp dụng các biện pháp cưỡng chế, công khai thông tin doanh nghiệp, tổ chức nợ thuế, áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, cố tình chiếm giữ, sử dụng sai mục đích số tiền thuế đã khấu trừ, hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cơ quan thuế sẽ củng cố hồ sơ và chuyển cơ quan công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật./.