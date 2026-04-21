Tài chính

Trình Quốc hội sửa các Luật về thuế để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp

Hoàng Yến

[email protected]
17:42 | 21/04/2026
(TBTCO) - Chiều 21/4, tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình bày trước Quốc hội tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).
Sửa đổi luật thuế để hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ

Theo tờ trình của Chính phủ, việc sửa đổi các luật thuế nhằm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có quy mô nhỏ đang gặp khó khăn do tác động của tình hình thế giới, chi phí đầu vào gia tăng và sức mua suy giảm. Đồng thời, dự luật hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tại Quốc hội

Theo đó, về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, Chính phủ đề xuất không quy định cụ thể mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế (đối với thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng) và mức doanh thu được miễn thuế (đối với thuế thu nhập doanh nghiệp) ngay trong Luật. Thay vào đó, dự thảo bổ sung quy định giao cho Chính phủ thẩm quyền quy định các mức doanh thu này để tạo cơ sở pháp lý điều hành chính sách tài khóa linh hoạt.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, việc phân quyền này sẽ tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ có thể chủ động điều hành linh hoạt và cũng là thể chế hóa nội dung kết luận tại Nghị quyết số 18 của Trung ương và quy định tại Điều 66, Luật Tổ chức Quốc hội.

Nội dung quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt và xe điện chạy pin nhằm góp phần đảm bảo tính nhất quán của chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành với mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và giảm ô nhiễm đô thị, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, nhất là trong bối cảnh giá nhiên liệu hóa thạch có sự biến động mạnh và nguồn nhiên liệu hóa thạch bị thiếu hụt mạnh mẽ.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện chạy bằng pin, dự thảo đề xuất kéo dài thời gian áp dụng chính sách ưu đãi thuế suất hiện hành đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin đến hết năm 2030. Theo Biểu thuế đề xuất, từ 1/1/2026 đến hết năm 2030, mức thuế suất dao động từ 1% - 3% tùy số chỗ ngồi, và sẽ tăng lên mức 4% - 11% từ ngày 1/1/2031.

Chính phủ đề nghị áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn để thông qua Luật ngay tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Các quy định về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2026, trong khi các quy định khác có hiệu lực ngay từ ngày Luật được thông qua.

Giao cho Chính phủ quy định các nội dung thường xuyên biến động

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Uỷ ban Kinh tế và Tài chính thống nhất về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các luật thuế nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Các đại biểu tham dự phiên họp chiều 21/4.

Bên cạnh đó, đa số ý kiến cũng đề nghị Chính phủ rà soát toàn diện các luật thuế để trình Quốc hội xem xét quyết định sửa đổi ngay tại Kỳ họp thứ Nhất. Hướng sửa đổi là giao cho Chính phủ quy định đối với các nội dung thường xuyên biến động, các nội dung đã giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định hoặc điều chỉnh để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong các luật về thuế.

Về nội dung cụ thể liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, cơ quan thẩm tra đánh giá tờ trình chưa thể hiện cụ thể dự kiến phương án điều chỉnh mức ngưỡng doanh thu so với mức quy định của luật hiện hành, dẫn đến chưa rõ định hướng của Chính phủ trong việc áp dụng chính sách. Do đó, đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn các phương án dự kiến để cung cấp căn cứ thuyết phục, đầy đủ hơn phục vụ cho quá trình xem xét, cho ý kiến đối với đề xuất chính sách; nghiên cứu để xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế phù hợp để hỗ trợ phát triển hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tại Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh.

Liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt, đa số ý kiến thống nhất cần xem xét gia hạn thời gian áp dụng thuế suất tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị cần cân nhắc thận trọng về thời gian gia hạn để đảm bảo các mục tiêu và hài hòa lợi ích. Đồng thời đề nghị Chính phủ bổ sung báo cáo về tác động của việc sử dụng các loại xe chạy bằng pin. Trong đó cần chú trọng đánh giá toàn diện, đầy đủ cả ưu điểm cũng như hạn chế, tránh việc chỉ tập trung vào các ưu điểm, không đề cập hoặc đề cập không đầy đủ các hạn chế của việc sử dụng các dòng xe chạy bằng pin.

Sau khi nghe tờ trình, báo cáo, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về nội dung này. Sáng 23/4, theo chương trình vừa được bổ sung, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án Luật nêu trên.

Từ khóa:
Sửa đổi luật thuế hỗ trợ doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài liên quan

Khơi thông nguồn lực tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới Net Zero

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho hay Chính phủ đang thúc đẩy chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm. Theo Kế hoạch tài chính quốc gia 2026 - 2030, tỷ lệ bội chi bình quân được nâng lên 5% GDP, chi ngân sách tăng 1,9 lần, riêng chi đầu tư phát triển tăng gấp 2,4 lần giai đoạn trước.
(TBTCO) - Ngày 21/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương chủ trì buổi làm việc với Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's về tổng quan kinh tế, xã hội Việt Nam năm 2025, quý I/2026.
Việc triển khai Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ động, tiên phong, định hướng chiến lược của kinh tế nhà nước đã được xác định tại Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị.
(TBTCO) - Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, Bộ Tài chính sẽ tập trung hoàn thiện chính sách thuế để "thu đúng, thu đủ, thu kịp thời" nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện tối đa cho sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Trong bối cảnh ngành thuế triển khai các biện pháp quản lý thuế hiện đại, ngày càng minh bạch, một bộ phận người dân, hộ kinh doanh có xu hướng quay lại sử dụng tiền mặt thay vì chuyển khoản. Việc này giúp họ giảm thiểu khả năng bị kiểm soát hoặc truy vết dòng tiền. Liệu rằng tiền mặt có thực sự quay trở lại trong một số lĩnh vực của nền kinh tế làm "đảo chiều" thanh toán và gây áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ? Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh để làm rõ vấn đề này.
(TBTCO) - Chính phủ mới ban hành Nghị định số 140/2026/NĐ-CP quy định về Báo cáo tài chính nhà nước, trong đó quy định rõ nội dung Báo cáo tài chính nhà nước; lập, gửi, công khai Báo cáo tài chính nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin tài chính để lập Báo cáo tài chính nhà nước.
(TBTCO) - Các tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương cho địa phương giai đoạn 2026 - 2030 được quy định chi tiết tại Quyết định số 18/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
(TBTCO) - Theo đại biểu Trần Văn Lâm, không phải cứ chi ít đi là tiết kiệm mà chi đúng, chi hiệu quả mới là tiết kiệm. Mỗi đồng thu chi ngân sách phải đúng chỗ, hợp thời, tạo ra giá trị thực cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

