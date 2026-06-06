Ngày 6/6: Giá bạc tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh

Giá bạc hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 10h15 ngày 6/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.567.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.646.000 đồng/lượng (bán ra), giảm mạnh so với mức 2.760.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.845.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.567.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.646.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.567.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.020.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 68.453.162 đồng/lượng (mua vào) và 70.599.824 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h15 ngày 5/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 10h10 ngày 6/6, giá bạc giao ngay dao động ở mức 67,8383 USD/ounce, giảm 8,20% so với ngày hôm qua.

Đây là một trong những phiên giảm mạnh nhất của bạc kể từ đầu quý II/2026 và đưa kim loại quý này tiến sát ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 70 USD/ounce.

Không chỉ thị trường giao ngay, hợp đồng bạc tương lai giao tháng 7 cũng ghi nhận diễn biến tiêu cực. Giá hợp đồng tương lai giảm 3,02 USD/ounce, tương đương 4,08%, xuống còn 70,95 USD/ounce.

Việc bạc đồng loạt giảm sâu trên cả thị trường giao ngay lẫn thị trường kỳ hạn cho thấy áp lực bán đang diễn ra trên diện rộng, phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trước triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Sau nhiều phiên tăng mạnh trong tháng trước, bạc hiện đang bước vào giai đoạn điều chỉnh đáng chú ý khi các yếu tố hỗ trợ trước đó dần suy yếu.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến giá bạc giảm mạnh đến từ báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ tốt hơn đáng kể so với dự báo. Quan trọng hơn, báo cáo việc làm khả quan đã làm gia tăng nhận định rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chưa sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Hiện thị trường tài chính đang định giá khả năng Fed có thể nâng thêm 0,25 điểm phần trăm lãi suất vào cuối năm nay hoặc ít nhất sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn dự kiến. Lãi suất cao luôn là yếu tố bất lợi đối với các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc. Khi lợi suất trái phiếu và lãi suất tiền gửi hấp dẫn hơn, dòng vốn đầu tư thường có xu hướng rời khỏi các kim loại quý. Đây là lý do khiến bạc chịu áp lực bán mạnh ngay sau khi dữ liệu việc làm được công bố.

Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, giá bạc vẫn có thể tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh nếu thị trường tiếp tục đặt cược vào khả năng Fed duy trì lãi suất cao. Ngưỡng 70 USD/ounce hiện được xem là vùng hỗ trợ quan trọng của bạc trên thị trường quốc tế. Nếu mốc này bị xuyên thủng, giá bạc có thể bước vào nhịp giảm sâu hơn trong thời gian tới./.