Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

Đổi mới cơ chế quản lý tài chính, đảm bảo nguồn lực cho phát triển văn hóa

Theo Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ, trong nhóm nhiệm vụ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới, Bộ Tài chính được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ: Đổi mới cơ chế quản lý tài chính, phân bổ ngân sách cho hoạt động văn hóa theo hướng đầu tư trọng điểm, gắn với hiệu quả đầu ra; phát huy vai trò của Nhà nước và khu vực kinh tế nhà nước tiên phong kiến tạo, định hướng, dẫn dắt, đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân, cộng đồng sáng tạo, doanh nghiệp, tổ chức xã hội cùng tham gia; tăng đầu tư công lĩnh vực văn hóa, cơ sở, di sản văn hóa, đổi mới sáng tạo, đào tạo, công nghiệp văn hóa.

Đối với những nhiệm vụ này, trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP, Bộ Tài chính giao các đơn vị chủ trì tham mưu về cơ chế quản lý tài chính, phân bổ ngân sách cho hoạt động văn hóa được đổi mới theo hướng đầu tư trọng điểm, gắn với hiệu quả đầu ra.

Đồng thời, tham mưu các chính sách khuyến khích đối với khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, huy động nguồn lực từ cộng đồng và xã hội, đảm bảo nguồn lực tương xứng cho phát triển văn hóa, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn.

Kế hoạch nêu rõ, các đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và thời hạn yêu cầu.

Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa

Về nhóm nhiệm vụ thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa, định vị sản phẩm văn hóa thương hiệu quốc gia gắn với phát triển du lịch văn hóa, theo Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính được giao phối hợp thực hiện 2 nhiệm vụ.

Một là, quy hoạch quỹ đất cho khu, trung tâm công nghiệp văn hóa.

Hai là, đầu tư nâng cấp thiết chế văn hóa, phim trường, trung tâm nghệ thuật, không gian sáng tạo. Trong đó, bao gồm nhiệm vụ thực hiện từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG); nhiệm vụ của các bộ, cơ quan trung ương (không bao gồm CTMTQG) và nhiệm vụ của địa phương (không bao gồm CTMTQG).

Đối với các nhiệm vụ này, Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ trì để tham gia ý kiến và báo cáo Bộ những nội dung liên quan đến Bộ Tài chính khi có yêu cầu./.