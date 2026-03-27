Tài chính

Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

Hà Phương
07:09 | 27/03/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/2/2026 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
aa

Đổi mới cơ chế quản lý tài chính, đảm bảo nguồn lực cho phát triển văn hóa

Theo Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ, trong nhóm nhiệm vụ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới, Bộ Tài chính được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ: Đổi mới cơ chế quản lý tài chính, phân bổ ngân sách cho hoạt động văn hóa theo hướng đầu tư trọng điểm, gắn với hiệu quả đầu ra; phát huy vai trò của Nhà nước và khu vực kinh tế nhà nước tiên phong kiến tạo, định hướng, dẫn dắt, đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân, cộng đồng sáng tạo, doanh nghiệp, tổ chức xã hội cùng tham gia; tăng đầu tư công lĩnh vực văn hóa, cơ sở, di sản văn hóa, đổi mới sáng tạo, đào tạo, công nghiệp văn hóa.

Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa
Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới. Ảnh: HH

Đối với những nhiệm vụ này, trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP, Bộ Tài chính giao các đơn vị chủ trì tham mưu về cơ chế quản lý tài chính, phân bổ ngân sách cho hoạt động văn hóa được đổi mới theo hướng đầu tư trọng điểm, gắn với hiệu quả đầu ra.

Đồng thời, tham mưu các chính sách khuyến khích đối với khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, huy động nguồn lực từ cộng đồng và xã hội, đảm bảo nguồn lực tương xứng cho phát triển văn hóa, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn.

Kế hoạch nêu rõ, các đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và thời hạn yêu cầu.

Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa

Về nhóm nhiệm vụ thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa, định vị sản phẩm văn hóa thương hiệu quốc gia gắn với phát triển du lịch văn hóa, theo Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính được giao phối hợp thực hiện 2 nhiệm vụ.

Một là, quy hoạch quỹ đất cho khu, trung tâm công nghiệp văn hóa.

Hai là, đầu tư nâng cấp thiết chế văn hóa, phim trường, trung tâm nghệ thuật, không gian sáng tạo. Trong đó, bao gồm nhiệm vụ thực hiện từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG); nhiệm vụ của các bộ, cơ quan trung ương (không bao gồm CTMTQG) và nhiệm vụ của địa phương (không bao gồm CTMTQG).

Đối với các nhiệm vụ này, Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ trì để tham gia ý kiến và báo cáo Bộ những nội dung liên quan đến Bộ Tài chính khi có yêu cầu./.

Kế hoạch cũng nêu rõ, ngoài các nhiệm vụ cụ thể được phân công nêu trên, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ động rà soát nghiên cứu Nghị quyết số 30/NQ-CP, trình Bộ Tài chính, phối hợp tham gia ý kiến khi có yêu cầu hoặc chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền có ý kiến đối với các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Hà Phương
Tổng Bí thư Tô Lâm: Nêu gương là phương thức lãnh đạo có sức thuyết phục cao nhất trong xây dựng văn hoá

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nêu gương là phương thức lãnh đạo có sức thuyết phục cao nhất trong xây dựng văn hoá

Cán bộ trong sạch, thực hiện nghị quyết mới hiệu quả

Cán bộ trong sạch, thực hiện nghị quyết mới hiệu quả

Giảm thuế Giá trị gia tăng để giảm giá điện là không hợp lý

Giảm thuế Giá trị gia tăng để giảm giá điện là không hợp lý

PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Thuế TP. Huế chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế quyết toán thuế

Thuế TP. Huế chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế quyết toán thuế

Cố tình không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ có thể bị xử lý hình sự

Cố tình không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ có thể bị xử lý hình sự

Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

Miễn thuế thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay

Miễn thuế thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay

(TBTCO) - Tối 26/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia. Quyết định có hiệu lực ngay từ 24h ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp và làm việc với Đoàn công tác Quỹ Tiền tệ quốc tế

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp và làm việc với Đoàn công tác Quỹ Tiền tệ quốc tế

(TBTCO) - Ngày 26/3, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) do ông Martin Sommer làm trưởng đoàn.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Đại sứ Singapore, thúc đẩy hợp tác kinh tế - tài chính

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Đại sứ Singapore, thúc đẩy hợp tác kinh tế - tài chính

(TBTCO) - Ngày 26/3, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Giả mạo, mượn danh Kho bạc Nhà nước để lừa thu thập thông tin người dân

Giả mạo, mượn danh Kho bạc Nhà nước để lừa thu thập thông tin người dân

(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước cảnh báo tình trạng các đối tượng giả mạo cơ quan nhà nước, mượn danh liên kết với Kho bạc Nhà nước để yêu cầu người dân kê khai hồ sơ đất đai, cung cấp thông tin cá nhân. Đây là hành vi lừa đảo, tiềm ẩn nhiều rủi ro, người dân cần đặc biệt cảnh giác.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp Phó Chủ tịch EIB Nicola Beer

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp Phó Chủ tịch EIB Nicola Beer

(TBTCO) - Ngày 25/3/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), do Phó Chủ tịch EIB, bà Nicola Beer làm trưởng đoàn.
Sở Tài chính Hải Phòng cập nhật quy định pháp luật mới cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Sở Tài chính Hải Phòng cập nhật quy định pháp luật mới cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

(TBTCO) - Sáng ngày 25/3, Sở Tài chính TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước và phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất với sự tham dự của đại diện gần 400 doanh nghiệp.
Nâng cấp nền tảng công nghệ, Báo Tài chính - Đầu tư tiến vào chặng đường phát triển mạnh mẽ

Nâng cấp nền tảng công nghệ, Báo Tài chính - Đầu tư tiến vào chặng đường phát triển mạnh mẽ

(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính - Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn), Thứ trưởng Trần Quốc Phương tin tưởng với bề dày truyền thống đã được xây dựng và phát triển qua nhiều năm của ba cơ quan báo chí tiền thân, cùng với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm đổi mới của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động, Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng tích cực vào công tác thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính và vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.
Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Lễ ra mắt giao diện báo điện tử mới

Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Lễ ra mắt giao diện báo điện tử mới

(TBTCO) - Chiều ngày 25/3, tại Hà Nội, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính - Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn), đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động báo chí của đơn vị.
PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Thuế TP. Huế chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế quyết toán thuế

Thuế TP. Huế chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế quyết toán thuế

Cố tình không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ có thể bị xử lý hình sự

Cố tình không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ có thể bị xử lý hình sự

Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

Hà Nội hoàn thiện quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, sắp trình Hội đồng nhân dân thành phố

Hà Nội hoàn thiện quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, sắp trình Hội đồng nhân dân thành phố

Những vấn đề cần lưu ý về hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh

Những vấn đề cần lưu ý về hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước tăng, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước tăng, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh