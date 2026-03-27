Thị trường

Ngày 27/3: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê trong nước hôm nay (27/3) giảm khoảng 800 - 1.000 đồng/kg tùy từng địa phương. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 92.200 - 93.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giữ ổn định so với ngày hôm trước.
Ngày 27/3: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu ổn định
Giá cà phê trong nước hôm nay giảm khoảng 800 - 1.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm mạnh 1.000 đồng/kg

Khảo sát thị trường sáng 27/3 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đã quay đầu giảm so với ngày hôm trước. Hiện giá cà phê nhân xô dao động trong khoảng 92.200 - 93.200 đồng/kg, giảm khoảng 800 - 1.000 đồng/kg tùy từng địa phương.

Cụ thể, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất, khoảng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 92.200 đồng/kg. Tại Đắk Nông, giá cà phê cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện được các đại lý thu mua ở mức 93.200 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 800 đồng/kg, với giá giao dịch phổ biến ở mức 93.200 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê cũng giảm. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0,89% (33 USD/tấn), xuống còn 3.629 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 0,66% (24 USD/tấn), còn 3.557 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0,54% (1,75 US cent/pound), xuống còn 316,1 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 0,2% (0,65 US cent/pound), xuống còn 309,7 US cent/pound.

Giá tiêu duy trì ổn định

Giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 137.000 - 139.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát thị trường sáng 27/3 cho thấy, giá hồ tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm trong nước giữ ổn định so với ngày hôm trước. Hiện giá tiêu nội địa dao động trong khoảng 137.000 - 139.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông vẫn là hai địa phương có mức giá cao nhất, cùng được các đại lý thu mua ở mức 139.000 đồng/kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) được giao dịch ở mức 137.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Đồng Nai phổ biến quanh mốc 137.000 đồng/kg.

Theo các thương nhân, sau đợt tăng mạnh trước đó, thị trường hồ tiêu trong nước hiện đang bước vào giai đoạn ổn định khi nguồn cung từ vụ thu hoạch mới bắt đầu được đưa ra thị trường nhưng không quá dồi dào.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu tại nhiều quốc gia sản xuất lớn vẫn giữ xu hướng ổn định, ngoại trừ Malaysia ghi nhận mức tăng đáng chú ý.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Malaysia đã tăng 2,2%, tương đương khoảng 200 USD/tấn, lên mức 9.300 USD/tấn.

Ở các quốc gia sản xuất lớn khác, giá tiêu nhìn chung không có nhiều biến động. Hiện giá tiêu đen Indonesia đang được giao dịch ở mức 6.994 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ ở mức 6.050 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn duy trì trong khoảng 6.300 - 6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Malaysia cũng tăng thêm khoảng 100 USD/tấn, lên mức 12.200 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia vẫn ổn định ở mức 9.260 USD/tấn, còn tiêu trắng của Việt Nam duy trì quanh mốc 9.050 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Ngày 24/3: Giá cà phê tiếp tục duy trì mặt bằng cao, hồ tiêu ở vùng thấp

Ngày 24/3: Giá cà phê tiếp tục duy trì mặt bằng cao, hồ tiêu ở vùng thấp

Cà phê khả năng bước vào một chu kỳ tăng giá mới đầy biến động?

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Thuế TP. Huế chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế quyết toán thuế

Cố tình không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ có thể bị xử lý hình sự

Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

Hà Nội hoàn thiện quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, sắp trình Hội đồng nhân dân thành phố

Những vấn đề cần lưu ý về hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh

Ngày 27/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Giá lúa gạo hôm nay (27/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 7.800 - 7.950 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động từ 5.600 - 5.700 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Ngày 27/3: Giá bạc trong nước và thế giới nối dài đà giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (27/3) đang chịu áp lực giảm do đồng USD mạnh lên và lãi suất tăng, khiến chi phí nắm giữ kim loại quý cao hơn. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.229.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.259.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 71,5 USD/ounce, giảm 1,92 USD so với hôm qua.
Ngày 27/3: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc tiếp tục giảm

Giá heo hơi hôm nay (27/3) giảm nhẹ tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, miền Nam ghi nhận tăng nhẹ tại An Giang, hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.
Chủ động kịch bản ứng phó xung đột Trung Đông, giữ vững chuỗi xuất khẩu nông sản

(TBTCO) - Xung đột ở Trung Đông khiến chi phí chuỗi cung ứng tăng, nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu bị ảnh hưởng. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, trong đó xác định các giải pháp cụ thể nhằm duy trì ổn định chuỗi xuất khẩu và tăng khả năng tự chủ dài hạn.
Đẩy nhanh lộ trình xăng sinh học E10

(TBTCO) - Bộ Công thương đã họp với các bên liên quan, bàn khả năng triển khai xăng sinh học E10 ngay trong tháng 4/2026, sớm hơn khoảng một tháng so với lộ trình chính thức.
Giá đồng phục hồi trong bối cảnh đồng USD suy yếu

Thị trường hàng hóa kim loại diễn biến giằng co khi các yếu tố vĩ mô đảo chiều nhanh chóng đẩy giá đồng phục hồi, trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Đồng thời, giá bạc COMEX bật tăng 4,4% nhờ lực mua bắt đáy và nguồn cung thắt chặt.
Chủ động điều hành giá xăng dầu, giữ ổn định thị trường, giảm áp lực vĩ mô

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động, Việt Nam đang chịu tác động từ các cú sốc giá quốc tế. Tuy nhiên, nhờ triển khai sớm, chủ động và đồng bộ các giải pháp điều hành, Chính phủ đã kiểm soát hiệu quả thị trường, bảo đảm nguồn cung, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực tới kinh tế vĩ mô.
Ngày 26/3: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo đi ngang

Giá lúa gạo hôm nay (26/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, sức mua còn yếu. Trong khi giá gạo nguyên liệu phần lớn đi ngang, thì một số loại lúa tươi giảm. Ở thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục giữ mức cạnh tranh so với Thái Lan và Ấn Độ.
Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Thuế TP. Huế chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế quyết toán thuế

Cố tình không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ có thể bị xử lý hình sự

Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

Hà Nội hoàn thiện quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, sắp trình Hội đồng nhân dân thành phố

Những vấn đề cần lưu ý về hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh

Ngày 27/3: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Ngày 27/3: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu ổn định

Ngày 27/3: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước tăng, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh