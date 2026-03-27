Ngày 27/3: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm khoảng 800 - 1.000 đồng/kg.

Khảo sát thị trường sáng 27/3 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đã quay đầu giảm so với ngày hôm trước. Hiện giá cà phê nhân xô dao động trong khoảng 92.200 - 93.200 đồng/kg, giảm khoảng 800 - 1.000 đồng/kg tùy từng địa phương.

Cụ thể, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất, khoảng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 92.200 đồng/kg. Tại Đắk Nông, giá cà phê cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện được các đại lý thu mua ở mức 93.200 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 800 đồng/kg, với giá giao dịch phổ biến ở mức 93.200 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê cũng giảm. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0,89% (33 USD/tấn), xuống còn 3.629 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 0,66% (24 USD/tấn), còn 3.557 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0,54% (1,75 US cent/pound), xuống còn 316,1 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 0,2% (0,65 US cent/pound), xuống còn 309,7 US cent/pound.

Giá tiêu duy trì ổn định

Giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 137.000 - 139.000 đồng/kg.

Khảo sát thị trường sáng 27/3 cho thấy, giá hồ tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm trong nước giữ ổn định so với ngày hôm trước. Hiện giá tiêu nội địa dao động trong khoảng 137.000 - 139.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông vẫn là hai địa phương có mức giá cao nhất, cùng được các đại lý thu mua ở mức 139.000 đồng/kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) được giao dịch ở mức 137.500 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Đồng Nai phổ biến quanh mốc 137.000 đồng/kg.

Theo các thương nhân, sau đợt tăng mạnh trước đó, thị trường hồ tiêu trong nước hiện đang bước vào giai đoạn ổn định khi nguồn cung từ vụ thu hoạch mới bắt đầu được đưa ra thị trường nhưng không quá dồi dào.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu tại nhiều quốc gia sản xuất lớn vẫn giữ xu hướng ổn định, ngoại trừ Malaysia ghi nhận mức tăng đáng chú ý.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Malaysia đã tăng 2,2%, tương đương khoảng 200 USD/tấn, lên mức 9.300 USD/tấn.

Ở các quốc gia sản xuất lớn khác, giá tiêu nhìn chung không có nhiều biến động. Hiện giá tiêu đen Indonesia đang được giao dịch ở mức 6.994 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ ở mức 6.050 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn duy trì trong khoảng 6.300 - 6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Malaysia cũng tăng thêm khoảng 100 USD/tấn, lên mức 12.200 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia vẫn ổn định ở mức 9.260 USD/tấn, còn tiêu trắng của Việt Nam duy trì quanh mốc 9.050 USD/tấn./.