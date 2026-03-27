Chứng khoán

PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

(TBTCO) - Chứng chỉ quỹ IFNPVI được chào bán với giá 10.000 đồng/đơn vị, nhận đăng ký mua từ ngày 1/4 đến 20/5/2026.
Ngày 23/3/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 54/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản IFNPVI do Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVI AM) quản lý. Đây là quỹ mở, có tên tiếng Anh là IFNPVI Liquidity Bond Investment Fund, với ngân hàng giám sát là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Theo nội dung đăng ký, quỹ có vốn huy động tối thiểu 50 tỷ đồng, mệnh giá chứng chỉ quỹ là 10.000 đồng. Số lượng chứng chỉ quỹ chào bán không giới hạn, trong đó mức chào bán tối thiểu là 5 triệu chứng chỉ quỹ. Giá chào bán bằng mệnh giá, tương ứng 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ và không thu phí phát hành. Giá trị đăng ký mua tối thiểu là 50 chứng chỉ quỹ, tương đương 500.000 đồng.

Thời hạn hiệu lực của đợt chào bán kéo dài 90 ngày, từ ngày 23/3/2026 đến ngày 21/6/2026. Thời gian nhận đăng ký mua và thanh toán từ ngày 1/4/2026 đến ngày 20/5/2026. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI, tầng 22, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Hà Nội.

Việc thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của quỹ mở tại ngân hàng giám sát là BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nội dung chuyển khoản theo hướng dẫn của đơn vị phát hành. Công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin công bố.

Thu Hương
Dòng tiền rút ròng tiếp tục “phủ bóng” lên hiệu suất quỹ trong tháng 2

Dòng tiền rút ròng tiếp tục “phủ bóng” lên hiệu suất quỹ trong tháng 2

Quỹ mở “ghi điểm” trong giai đoạn tái định vị thị trường

Quỹ mở “ghi điểm” trong giai đoạn tái định vị thị trường

Lợi nhuận quỹ mở năm 2025 giữa giai đoạn phân hóa của thị trường

Lợi nhuận quỹ mở năm 2025 giữa giai đoạn phân hóa của thị trường

PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

PVI AM chào bán chứng chỉ quỹ IFNPVI ra công chúng

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Thuế TP. Huế chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế quyết toán thuế

Thuế TP. Huế chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế quyết toán thuế

Cố tình không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ có thể bị xử lý hình sự

Cố tình không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ có thể bị xử lý hình sự

Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

Bộ Tài chính triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa

DNSE góp 10 tỷ đồng vào công ty tài sản số, sẽ đầu tư thêm Data Center trong năm 2026

DNSE góp 10 tỷ đồng vào công ty tài sản số, sẽ đầu tư thêm Data Center trong năm 2026

(TBTCO) - Chứng khoán DNSE mới đây cũng đã bước chân vào lĩnh vực tài sản số. Công ty xác định từ sớm vai trò kết nối trung gian, thay vì thành lập hay vận hành với vai trò cổ đông chi phối.
MBS đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục 2026, tăng tốc chuyển đổi số và mở rộng quy mô

MBS đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục 2026, tăng tốc chuyển đổi số và mở rộng quy mô

(TBTCO) - Đại hội cổ đông năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) khi vừa ghi nhận năm tăng trưởng cao nhất lịch sử, vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Với chiến lược "tăng tốc – vững chắc – hiệu quả", công ty hướng tới mục tiêu lợi nhuận 1.850 tỷ đồng và mở rộng vị thế trên thị trường.
Chứng khoán DNSE đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 61,8%, thêm nhân sự HĐQT từ Capella

Chứng khoán DNSE đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 61,8%, thêm nhân sự HĐQT từ Capella

(TBTCO) - Chứng khoán DNSE đặt ra kế hoạch kinh doanh tham vọng. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoàng Giang cho rằng việc hạ nhiệt các xung đột kết hợp với mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam sẽ tạo ra cơ hội cho thị trường tài chính.
VIG đặt kế hoạch tăng vốn lên hơn 1.100 tỷ đồng trong năm 2026

VIG đặt kế hoạch tăng vốn lên hơn 1.100 tỷ đồng trong năm 2026

(TBTCO) - VIG dự kiến chào bán 70 triệu cổ phiếu riêng lẻ, qua đó nâng vốn điều lệ từ 451 tỷ đồng lên 1.151 tỷ đồng trong năm 2026.
Chứng khoán phái sinh ngày 26/3: Sắc đỏ trở lại, dòng tiền thận trọng

Chứng khoán phái sinh ngày 26/3: Sắc đỏ trở lại, dòng tiền thận trọng

(TBTCO) - Chênh lệch dương xuất hiện khi hợp đồng tương lai kỳ hạn gần nhất giảm ít hơn chỉ số cơ sở. Tuy nhiên, các hợp đồng kỳ hạn xa hơn trên thị trường chứng khoán phái sinh vẫn giữ trạng thái chênh lệch âm nhẹ.
Cảnh báo nhà đầu tư về hoạt động hợp tác đầu tư trên môi trường mạng

Cảnh báo nhà đầu tư về hoạt động hợp tác đầu tư trên môi trường mạng

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, hiện nay, xuất hiện một số doanh nghiệp triển khai huy động vốn từ nhà đầu tư thông qua các ứng dụng và website trên nền tảng mạng xã hội như Tikop, Buff, Topi… dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, sau đó thực hiện ủy thác cho các công ty quản lý quỹ để đầu tư vào các sản phẩm tài chính.
Chứng khoán ngày 26/3: Vn-Index điều chỉnh sau hai phiên tăng mạnh

Chứng khoán ngày 26/3: Vn-Index điều chỉnh sau hai phiên tăng mạnh

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (26/3) ghi nhận nhịp điều chỉnh sau hai phiên tăng mạnh trước đó, với VN-Index giảm hơn 13 điểm và lùi về vùng hỗ trợ ngắn hạn. Thanh khoản suy giảm cùng áp lực bán ròng của khối ngoại phản ánh tâm lý thận trọng, dù lực cầu bắt đáy đã xuất hiện giúp thị trường tránh nhịp giảm sâu.
Ngành quản lý quỹ trước bài toán dòng tiền và chất lượng tăng trưởng

Ngành quản lý quỹ trước bài toán dòng tiền và chất lượng tăng trưởng

(TBTCO) - Dòng tiền rút ròng trong khi thị trường tăng mạnh cho thấy ngành quản lý quỹ đang đối mặt áp lực kép về hiệu suất và chất lượng tăng trưởng.
GSPC -114.74
27/03 | -114.74 (6,477.16 -114.74 (-1.74%))
DJI -469.38
27/03 | -469.38 (45,960.11 -469.38 (-1.01%))
IXIC -521.75
27/03 | -521.75 (21,408.08 -521.75 (-2.38%))
NYA -283.65
27/03 | -283.65 (21,843.97 -283.65 (-1.28%))
XAX -178.70
27/03 | -178.70 (8,547.29 -178.70 (-2.05%))
BUK100P -10.99
27/03 | -10.99 (993.35 -10.99 (-1.09%))
RUT -43.06
27/03 | -43.06 (2,493.32 -43.06 (-1.70%))
VIX +2.11
27/03 | +2.11 (27.44 +2.11 (+8.33%))
FTSE -134.67
27/03 | -134.67 (9,972.17 -134.67 (-1.33%))
GDAXI -344.11
27/03 | -344.11 (22,612.97 -344.11 (-1.50%))
FCHI -77.24
27/03 | -77.24 (7,769.31 -77.24 (-0.98%))
STOXX50E -83.40
27/03 | -83.40 (5,565.93 -83.40 (-1.48%))
N100 -19.45
27/03 | -19.45 (1,721.79 -19.45 (-1.12%))
BFX -46.85
27/03 | -46.85 (5,006.12 -46.85 (-0.93%))
MOEX.ME -0.11
27/03 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -123.49
27/03 | -123.49 (24,732.94 -123.49 (-0.50%))
STI +10.05
27/03 | +10.05 (4,897.81 +10.05 (+0.21%))
AXJO -46.70
27/03 | -46.70 (8,479.00 -46.70 (-0.55%))
AORD -53.80
27/03 | -53.80 (8,672.70 -53.80 (-0.62%))
BSESN +1,205.00
27/03 | +1,205.00 (75,273.45 +1,205.00 (+1.63%))
JKSE -138.03
27/03 | -138.03 (7,164.09 -138.03 (-1.89%))
KLSE -0.48
27/03 | -0.48 (1,710.41 -0.48 (-0.03%))
NZ50 -70.07
27/03 | -70.07 (12,906.92 -70.07 (-0.54%))
KS11 -154.38
27/03 | -154.38 (5,306.08 -154.38 (-2.83%))
TWII -423.88
27/03 | -423.88 (32,913.74 -423.88 (-1.27%))
GSPTSE -495.08
27/03 | -495.08 (31,887.52 -495.08 (-1.53%))
BVSP -2,691.61
27/03 | -2,691.61 (182,732.67 -2,691.61 (-1.45%))
MXX -1,126.26
27/03 | -1,126.26 (67,061.34 -1,126.26 (-1.65%))
IPSA -12.92
27/03 | -12.92 (10,397.03 -12.92 (-0.12%))
MERV -35,947.50
27/03 | -35,947.50 (2,769,369.00 -35,947.50 (-1.28%))
TA125.TA -36.98
27/03 | -36.98 (4,168.64 -36.98 (-0.88%))
CASE30 -496.00
27/03 | -496.00 (47,001.90 -496.00 (-1.04%))
JN0U.JO -143.12
27/03 | -143.12 (6,615.69 -143.12 (-2.12%))
DX-Y.NYB -0.07
27/03 | -0.07 (99.83 -0.07 (-0.07%))
125904-USD-STRD -36.51
27/03 | -36.51 (2,547.16 -36.51 (-1.41%))
XDB -0.29
27/03 | -0.29 (133.37 -0.29 (-0.22%))
XDE -0.29
27/03 | -0.29 (115.34 -0.29 (-0.25%))
000001.SS -12.47
27/03 | -12.47 (3,876.62 -12.47 (-0.32%))
N225 -612.05
27/03 | -612.05 (52,991.60 -612.05 (-1.14%))
XDN -0.09
27/03 | -0.09 (62.63 -0.09 (-0.14%))
XDA -0.58
27/03 | -0.58 (68.91 -0.58 (-0.83%))