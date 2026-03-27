Lợi nhuận tăng mạnh, Thế Giới Di Động dự chi cổ tức lên 20%

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã Ck: MWG) dự kiến tổ chức ngày 18/4 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến tại TP. Hồ Chí Minh. Nội dung đáng chú ý trong tài liệu lần này là phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Việc thanh toán được chia làm hai đợt trong quý III và quý IV/2026, mỗi đợt 1.000 đồng/cổ phiếu.

Với gần 1,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị chi trả cổ tức dự kiến xấp xỉ 3.000 tỷ đồng. Đây là mức chi trả cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp, diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh năm 2025 ghi nhận tăng trưởng mạnh. Cụ thể, doanh thu đạt gần 156.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 7.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 89% so với năm trước, đồng thời thiết lập mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

So với các năm trước, chính sách cổ tức năm 2025 cho thấy sự điều chỉnh đáng kể về quy mô phân phối lợi nhuận. MWG vốn duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt phổ biến trong khoảng 5 - 10% mỗi năm, nhằm cân đối giữa nhu cầu tái đầu tư và lợi ích cổ đông. Gần nhất, năm 2024 doanh nghiệp chi trả cổ tức tiền mặt 10%, tương ứng khoảng 1.480 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, MWG đặt kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần đạt 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9.200 tỷ đồng, tương ứng tăng 18% và 30% so với thực hiện năm 2025.

Kết quả kinh doanh hai tháng đầu năm cho thấy diễn biến tích cực khi doanh thu đạt hơn 32.200 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước và tương đương khoảng 17% kế hoạch cả năm. Diễn biến này phần nào phản ánh đà tăng trưởng đang được duy trì ngay từ đầu năm.

Bên cạnh kế hoạch cổ tức, Hội đồng quản trị cũng dự kiến trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Theo đó, hơn 7,3 triệu cổ phiếu, tương đương 0,5% lượng cổ phiếu lưu hành, sẽ được phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Chương trình ESOP tiếp tục gắn với các tiêu chí về mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh và hiệu suất cổ phiếu MWG so với VN-Index.

Liên quan đến công ty con, Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) đang trong quá trình triển khai kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), thu hút sự quan tâm của thị trường. Năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu xấp xỉ 110.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 5.800 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, cổ đông đã thông qua phương án chi trả cổ tức với tỷ lệ 349,5%.

Với hơn 1,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền cổ tức dự kiến chi trả khoảng 38.490 tỷ đồng. Do MWG đang nắm giữ 98,95% vốn tại đơn vị này, phần cổ tức nhận về ước tính hơn 38.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, MWG chưa ghi nhận khoản doanh thu tài chính liên quan đến cổ tức từ công ty con, trong khi báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ phản ánh khoản “lãi từ hoạt động đầu tư” hơn 2.900 tỷ đồng. Theo đó, dòng tiền cổ tức từ DMX nhiều khả năng sẽ được hạch toán trong năm 2026, qua đó bổ sung nguồn lực tài chính cho các kế hoạch phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp./.