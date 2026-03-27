Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế phục vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Ông Nguyễn Tiến Hưng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Anh

Đại diện Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, cho biết trong những năm qua, ngành Thuế đã và đang triển khai mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Trong đó, việc chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ nhằm bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và đồng bộ của thông tin quản lý, mà còn là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu quả phân tích, đánh giá rủi ro, cải cách thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ thuế điện tử ngày càng thuận tiện, minh bạch.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là nhiệm vụ thường niên có khối lượng công việc lớn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế. Thực tiễn triển khai cho thấy, vẫn còn phát sinh một số vướng mắc trong quá trình rà soát, đối chiếu thông tin định danh cá nhân, cập nhật mã số thuế, xử lý sai lệch dữ liệu cũng như trong quá trình kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh tăng cường liên thông dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Cạnh đó, trong quá trình thực hiện, nhiều doanh nghiệp, tổ chức chi trả và cá nhân người lao động vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định, thủ tục hoặc cách thức thực hiện.

Hội nghị kịp thời phổ biến các chính sách thuế mới, hướng dẫn, hỗ trợ các tập đoàn, doanh nghiệp trong công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Ảnh: Phương Anh

Ông Nguyễn Tiến Hưng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn cho biết, hội nghị “Hướng dẫn vướng mắc trong chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế cá nhân và quyết toán thu nhập cá nhân năm 2025” được tổ chức với mục tiêu kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, thống nhất cách hiểu, cách làm và nâng cao chất lượng triển khai tại các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025.

Với tinh thần cùng hợp tác, phát triển, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều câu hỏi, vướng mắc của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn liên quan đến công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025.

“Hội nghị hôm nay không chỉ là dịp để phổ biến các nội dung chuyên môn, mà còn là diễn đàn trao đổi thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó góp phần bảo đảm công tác chuẩn hóa dữ liệu và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 được thực hiện đồng bộ, đúng quy định, đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất” - ông Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các nội dung quan trọng liên quan đến nghiệp vụ trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân và một số vấn đề thường gặp về hệ thống và chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân đã được trình bày. Đồng thời, đây cũng là dịp để cơ quan thuế nhận được các ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, qua đó hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật thuế để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện.

Qua phần trao đổi, nhiều vấn đề được làm rõ, góp phần giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ hơn các quy định mới của pháp luật về thuế, từ đó thực hiện công tác quyết toán thuế đúng quy định, thuận lợi và hiệu quả hơn. Đồng thời, đây cũng là dịp để cơ quan thuế nhận được các ý kiến đóng góp từ doanh nghiệp, là nguồn thông tin quan trọng giúp cơ quan thuế tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế./.