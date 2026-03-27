Thuế - Hải quan

Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế phục vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Văn Tuấn

Văn Tuấn

14:48 | 27/03/2026
(TBTCO) - Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) vừa tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025” với sự tham dự trực tiếp của đại diện 15 tập đoàn, doanh nghiệp lớn và trực tuyến tại điểm cầu của các doanh nghiệp, tập đoàn trên cả nước.
aa
Cố tình không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ có thể bị xử lý hình sự
Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế phục vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Ông Nguyễn Tiến Hưng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Anh

Đại diện Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, cho biết trong những năm qua, ngành Thuế đã và đang triển khai mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Trong đó, việc chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ nhằm bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và đồng bộ của thông tin quản lý, mà còn là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu quả phân tích, đánh giá rủi ro, cải cách thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ thuế điện tử ngày càng thuận tiện, minh bạch.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là nhiệm vụ thường niên có khối lượng công việc lớn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế. Thực tiễn triển khai cho thấy, vẫn còn phát sinh một số vướng mắc trong quá trình rà soát, đối chiếu thông tin định danh cá nhân, cập nhật mã số thuế, xử lý sai lệch dữ liệu cũng như trong quá trình kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh tăng cường liên thông dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Cạnh đó, trong quá trình thực hiện, nhiều doanh nghiệp, tổ chức chi trả và cá nhân người lao động vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định, thủ tục hoặc cách thức thực hiện.

Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế phục vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Hội nghị kịp thời phổ biến các chính sách thuế mới, hướng dẫn, hỗ trợ các tập đoàn, doanh nghiệp trong công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Ảnh: Phương Anh

Ông Nguyễn Tiến Hưng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn cho biết, hội nghị “Hướng dẫn vướng mắc trong chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế cá nhân và quyết toán thu nhập cá nhân năm 2025” được tổ chức với mục tiêu kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, thống nhất cách hiểu, cách làm và nâng cao chất lượng triển khai tại các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025.

Với tinh thần cùng hợp tác, phát triển, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều câu hỏi, vướng mắc của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn liên quan đến công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025.

“Hội nghị hôm nay không chỉ là dịp để phổ biến các nội dung chuyên môn, mà còn là diễn đàn trao đổi thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó góp phần bảo đảm công tác chuẩn hóa dữ liệu và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 được thực hiện đồng bộ, đúng quy định, đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất” - ông Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các nội dung quan trọng liên quan đến nghiệp vụ trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân và một số vấn đề thường gặp về hệ thống và chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân đã được trình bày. Đồng thời, đây cũng là dịp để cơ quan thuế nhận được các ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, qua đó hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật thuế để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện.

Qua phần trao đổi, nhiều vấn đề được làm rõ, góp phần giúp các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ hơn các quy định mới của pháp luật về thuế, từ đó thực hiện công tác quyết toán thuế đúng quy định, thuận lợi và hiệu quả hơn. Đồng thời, đây cũng là dịp để cơ quan thuế nhận được các ý kiến đóng góp từ doanh nghiệp, là nguồn thông tin quan trọng giúp cơ quan thuế tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế./.

Văn Tuấn
Hải quan hỏa tốc triển khai chính sách thuế xăng dầu ngay khi Chính phủ có quyết sách

Hải quan hỏa tốc triển khai chính sách thuế xăng dầu ngay khi Chính phủ có quyết sách

Chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg, ngày 27/3/2026, Cục Hải quan đã khẩn trương phát hành công văn hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai ngay, bảo đảm chính sách thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay được thực thi kịp thời, thống nhất.
Để chính sách thuế mới thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển

Để chính sách thuế mới thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển

(TBTCO) - TS. Phạm Nữ Mai Anh - Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) cho rằng, cơ quan thuế cần chú trọng hỗ trợ và đồng hành cùng các hộ kinh doanh trong thực hiện nghĩa vụ thuế, để chính sách thuế mới có thể áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.
Công khai thông tin nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn tại Quảng Trị

Công khai thông tin nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn tại Quảng Trị

(TBTCO) - Ngày 27/3, Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan này vừa có thông báo số về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
Người bạn đồng hành giúp hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

Người bạn đồng hành giúp hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh vượt qua những băn khoăn, bỡ ngỡ trong giai đoạn đầu tiếp cận phương thức mới, Cục Thuế đã phát hành cuốn "Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế". Cuốn sổ tay không chỉ là tài liệu tra cứu pháp luật mà còn là người bạn đồng hành giúp hộ kinh doanh chủ động kiểm soát nghĩa vụ thuế, giảm thiểu rủi ro sai sót và yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh.
Thu ngân sách Đắk Lắk tăng quý I, áp lực điều hành tăng theo chính sách giảm thu

Thu ngân sách Đắk Lắk tăng quý I, áp lực điều hành tăng theo chính sách giảm thu

Quý I/2026, thu nội địa của Đắk Lắk ước đạt hơn 5.057 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ, tạo nền đà tích cực cho cả năm. Tuy nhiên, các chính sách giảm thuế, phí với quy mô khoảng 1.962 tỷ đồng đang tác động trực tiếp đến nguồn thu, buộc công tác điều hành ngân sách những quý tiếp theo phải linh hoạt và chặt chẽ hơn.
Thuế TP. Huế chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế quyết toán thuế

Thuế TP. Huế chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế quyết toán thuế

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Huế, trong kỳ quyết toán thuế năm 2025, đơn vị luôn xác định công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Thuế TP. Huế và các đơn vị trực thuộc đã chủ động triển khai kịp thời, đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế.
Cố tình không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ có thể bị xử lý hình sự

Cố tình không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ có thể bị xử lý hình sự

(TBTCO) - Hiện vẫn còn một số tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp đối với số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ của người lao động vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cơ quan thuế sẽ củng cố hồ sơ và chuyển cơ quan công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Những vấn đề cần lưu ý về hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh

Những vấn đề cần lưu ý về hóa đơn điện tử với hộ kinh doanh

(TBTCO) - Trong đợt cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do ngành thuế triển khai, nhiều vướng mắc liên quan đến hóa đơn điện tử và chứng từ đã được người nộp thuế phản ánh.
