Chuyên gia nước ngoài kỳ vọng Việt Nam tăng tốc cải cách thể chế sau thành công bầu cử

Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 30, phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Ảnh: Hùng Nguyễn

PGS. Burkhard Schrage - Phó chủ Chiệm nhóm bộ môn Quản trị, Đại học RMIT Việt Nam:

Cải cách thể chế và chuyển đổi số tiếp tục là trụ cột ưu tiên

Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển dài hạn của Việt Nam.

Theo tôi, giai đoạn tiếp theo nên tập trung vào việc tiếp tục cải thiện môi trường pháp lý và quản trị, đặc biệt là theo hướng hỗ trợ tính nhất quán trong chính sách, hiệu quả hành chính và năng lực thể chế. Đây là những điều kiện tiên quyết để duy trì niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chất lượng cao hơn.

Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục tập trung mạnh vào chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển cơ sở hạ tầng. Những tiến bộ hơn nữa trong cải cách hành chính và số hóa khu vực công có thể cải thiện môi trường kinh doanh và giảm chi phí giao dịch cho các doanh nghiệp.

Đồng thời, việc tiếp tục chú trọng vào các ngành công nghệ cao và năng lượng bền vững sẽ phù hợp với tham vọng của Việt Nam là trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045.

Nhìn chung, triển vọng sau bầu cử sẽ tích cực nếu cải cách thể chế, hiện đại hóa kinh tế và kỷ luật thực thi tiếp tục được thúc đẩy đồng bộ.

TS. Oliver Massmann, Luật sư thành viên - Tổng Diám đốc Công ty Luật Duane Morris Vietnam LLC; Chủ tịch Hội đồng cố vấn Hội Đức - Việt:

Đẩy nhanh cải cách thị trường vốn và minh bạch tài chính

Cuộc bầu cử vừa qua, với kết quả thành công tốt đẹp, được xem là dấu mốc quan trọng đối với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tôi kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo vừa được bầu chọn sẽ có những hành động nhanh chóng và quyết đoán, đặc biệt trong hai lĩnh vực then chốt là quản trị kinh tế và cải cách pháp lý.

Trước hết, ưu tiên cấp bách là hoàn tất các bước chuẩn bị về khung pháp lý nhằm giúp thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi theo đánh giá của FTSE Russell vào tháng 9 tới. Việc nâng hạng này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn là động lực quan trọng để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài quy mô lớn.

Để đạt được mục tiêu đó, các cơ quan quản lý cần đẩy nhanh việc triển khai các cải cách nhằm tăng khả năng tiếp cận thị trường, đặc biệt là giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến cơ chế ký quỹ trước giao dịch (pre-funding) đối với nhà đầu tư nước ngoài và hoàn thiện hệ thống thanh toán bù trừ.

Những bước đi này cần được triển khai trên nền tảng các quy định quan trọng như Thông tư số 08/2026/TT-BTC, qua đó bảo đảm môi trường giao dịch minh bạch và thông suốt - yếu tố then chốt để Việt Nam hoàn tất chặng cuối của lộ trình nâng hạng.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần ưu tiên thúc đẩy việc trao đổi thông tin một cách chủ động và minh bạch liên quan đến tuân thủ thuế với Liên minh châu Âu nhằm đáp ứng thời hạn tháng 10/2026.

Khi mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng, việc điều chỉnh các quy định về minh bạch thuế và chia sẻ thông tin xuyên biên giới theo chuẩn mực châu Âu trở nên đặc biệt quan trọng.

Việc thiết lập các cơ chế trao đổi dữ liệu hiệu quả không chỉ giúp Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ quốc tế, mà còn bảo vệ những thành quả đạt được trong quá trình tham gia các hiệp định thương mại toàn cầu.

Nếu xử lý hiệu quả hai cột mốc quan trọng trong tháng 9 và tháng 10 tới, các nhà lãnh đạo mới sẽ sớm chứng minh cam kết mạnh mẽ đối với mô hình quản trị hiện đại và minh bạch.

Đồng thời, những bước đi này cũng góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế, qua đó khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến đầu tư hấp dẫn và có nền tảng pháp lý vững chắc đối với các nhà đầu tư toàn cầu./.