Tài chính

Bộ Tài chính công bố Quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

Đức Minh

12:59 | 12/05/2026
(TBTCO) - Ngày 12/5/2026, Bộ Tài chính phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 của Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm và Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, ông Phan Trường Giang - Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II - Trưởng đoàn kiểm toán cho biết, Quyết định số 592/QĐ-KTNN ngày 4/5/2026 nêu rõ, mục tiêu kiểm toán là xác nhận tính trung thực, hợp lý của báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính, thông tin tài chính của các đơn vị và dự án được kiểm toán; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh hội nghị công bố quyết định kiểm toán. Ảnh: Đức Minh

Nội dung kiểm toán tập trung vào việc lập, phân bổ, giao, điều chỉnh và chấp hành dự toán; quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách và tài sản công; hoạt động có thu; nguồn vốn, chi phí đầu tư thực hiện dự án; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính - kế toán, quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước; công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán.

Tại trụ sở Bộ Tài chính, các đơn vị được kiểm toán và trụ sở Kiểm toán Nhà nước, trong vòng 60 ngày, Đoàn kiểm toán sẽ thực hiện kiểm toán: Cục Kế hoạch - Tài chính (kiểm toán tổng hợp), 11 đơn vị dự toán, sự nghiệp và 25 dự án đầu tư xây dựng (kiểm toán chi tiết).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, hoạt động kiểm toán là công tác thường xuyên, là công cụ quản lý quan trọng của Nhà nước, có tác dụng tích cực trong việc chỉ ra các hạn chế, thiếu sót và rút kinh nghiệm trong hoạt động quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng và hoạt động điều hành nói chung của mỗi đơn vị, góp phần tích cực vào việc tăng cường tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động quản lý của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng thời, hoạt động kiểm toán giúp lãnh đạo các cấp nắm bắt thực tế thực hiện tại đơn vị để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý, giải quyết kịp thời những tồn tại, hạn chế, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, tránh lãng phí và sử dụng không hiệu quả nguồn lực tài chính của Nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Để đảm bảo kế hoạch kiểm toán được thực hiện đúng tiến độ, mục tiêu đề ra, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đề nghị Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị được kiểm toán nghiêm túc thực hiện kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, Đoàn kiểm toán và Tổ kiểm toán; bố trí lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các bộ phận, công chức, viên chức có liên quan để phối hợp thực hiện công tác kiểm toán; hạn chế tối đa việc cử các công chức, viên chức có liên quan đi công tác hoặc nghỉ phép trong thời gian Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán làm việc tại đơn vị và trong quá trình dự thảo, thông qua Biên bản, Báo cáo kiểm toán.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ giao nhiệm vụ cho Đoàn kiểm toán. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cũng yêu cầu các đơn vị được kiểm toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu trong nội dung, phạm vi, giới hạn kiểm toán theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán; quán triệt nguyên tắc bảo mật thông tin trong quá trình kiểm toán; thực hiện giải trình các nội dung với Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán trong quá trình kiểm toán và các nội dung trong dự thảo Báo cáo kiểm toán đảm bảo theo quy định hiện hành và đúng thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị Đoàn kiểm toán ghi nhận và tạo điều kiện, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả, đạt được mục tiêu của kiểm toán./.

Kho bạc thúc cải cách kế toán ngân sách, rút ngắn thời gian lập Báo cáo tài chính nhà nước

Hoàn thiện cơ chế xác định giá trị tài sản, tháo gỡ vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính

Tài sản công sinh lợi, nguồn lực mới được khai mở

"Cơn gió ngược" của thị trường bất động sản

Ngày 12/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng

Tỷ giá USD hôm nay (12/5): USD tự do giảm mạnh, DXY nhích lên trước thềm cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Trung

Úc dự kiến sẽ siết chặt các ưu đãi thuế cho nhà đầu tư bất động sản

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhập khẩu phế liệu trong tình hình mới

Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm qua các con số

(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 4 tháng đầu năm, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. So với cùng kỳ, thu ngân sách tăng 15,2%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,99%; xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 24,2%... là những con số nổi bật trong 4 tháng đầu năm 2026.
Bộ Tài chính làm việc với S&P Global Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia năm 2026

(TBTCO) - Ngày 11/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia của Standard & Poor Global Ratings (S&P), do ông Kim Eng Tan - Giám đốc điều hành phụ trách xếp hạng tín nhiệm khu vực châu Á - Thái Bình Dương của S&P làm Trưởng đoàn.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 11/5/2026 về việc bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội.
Kho bạc Nhà nước giữ nhịp điều hành ngân sách ổn định trong bối cảnh mới

(TBTCO) - Thu ngân sách đạt tiến độ khá, chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, huy động vốn cho ngân sách trung ương duy trì ổn định… là những điểm nhấn trong điều hành của hệ thống Kho bạc Nhà nước những tháng đầu năm 2026. Trong bối cảnh áp lực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ngày càng lớn, vai trò “giữ mạch” dòng chảy ngân sách của hệ thống Kho bạc tiếp tục được thể hiện rõ nét.
Bài 2: Dự trữ chiến lược - thu hút nguồn lực xã hội, bảo đảm tự chủ quốc gia

(TBTCO) - Trong bối cảnh thế giới liên tục biến động, nhiều quốc gia đã phải điều chỉnh mạnh chính sách dự trữ của mình. Bên cạnh các loại hàng hoá truyền thống, nhiều nước đã chuyển sang xây dựng các cơ chế dự trữ chiến lược đối với năng lượng, khoáng sản, nguyên liệu sản xuất, vật tư công nghệ cao, thậm chí cả dữ liệu và hạ tầng số. Việt Nam cũng đang đi theo định hướng này.
Sắp có hướng dẫn về tiêu chí tài chính trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và điều kiện quy định tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Việc ban hành thông tư được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý thống nhất để các địa phương triển khai, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững.
Đã tháo gỡ 1.022 dự án, khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế

(TBTCO) - Trong vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng các báo cáo, tổ chức làm việc với địa phương nhằm hướng dẫn triển khai các chính sách tháo gỡ vướng mắc cho các dự án. Tính đến hết quý I/2026, đã giải quyết được 1.022 trên tổng số 4.489 dự án, đất đai gặp khó khăn trên cả nước.
Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 144.282,9 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 30/4/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt 144.282,9 tỷ đồng, tương đương 14,2% kế hoạch năm. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 38.802,5 tỷ đồng, đạt 10,7%; vốn ngân sách địa phương 105.480,4 tỷ đồng, đạt 16,2%.
Từ "lợi thế uy tín" đến khả năng đầu tư: Việt Nam xây dựng Trung tâm tài chính cho nền kinh tế thực

Xây dựng niềm tin số - nền tảng cho tài chính bền vững trong kỷ nguyên AI

Nợ xấu có khả năng mất vốn áp sát 170.000 tỷ đồng, nhiều ngân hàng vẫn "lội ngược dòng" kéo giảm

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Giá đồng lập kỷ lục mới do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Hạ tầng dẫn dắt bất động sản, người mua không còn đặt nặng nhà khu vực lõi trung tâm

Bất động sản Hà Nội: Thị trường bán lẻ cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Quảng Ninh dự kiến đầu tư nhà máy điện gió đầu tiên trên biển tại đặc khu Cô Tô

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

