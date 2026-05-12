Bộ Tài chính công bố Quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

Tại hội nghị, ông Phan Trường Giang - Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II - Trưởng đoàn kiểm toán cho biết, Quyết định số 592/QĐ-KTNN ngày 4/5/2026 nêu rõ, mục tiêu kiểm toán là xác nhận tính trung thực, hợp lý của báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính, thông tin tài chính của các đơn vị và dự án được kiểm toán; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh hội nghị công bố quyết định kiểm toán. Ảnh: Đức Minh

Nội dung kiểm toán tập trung vào việc lập, phân bổ, giao, điều chỉnh và chấp hành dự toán; quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách và tài sản công; hoạt động có thu; nguồn vốn, chi phí đầu tư thực hiện dự án; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính - kế toán, quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước; công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán.

Tại trụ sở Bộ Tài chính, các đơn vị được kiểm toán và trụ sở Kiểm toán Nhà nước, trong vòng 60 ngày, Đoàn kiểm toán sẽ thực hiện kiểm toán: Cục Kế hoạch - Tài chính (kiểm toán tổng hợp), 11 đơn vị dự toán, sự nghiệp và 25 dự án đầu tư xây dựng (kiểm toán chi tiết).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, hoạt động kiểm toán là công tác thường xuyên, là công cụ quản lý quan trọng của Nhà nước, có tác dụng tích cực trong việc chỉ ra các hạn chế, thiếu sót và rút kinh nghiệm trong hoạt động quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng và hoạt động điều hành nói chung của mỗi đơn vị, góp phần tích cực vào việc tăng cường tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động quản lý của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng thời, hoạt động kiểm toán giúp lãnh đạo các cấp nắm bắt thực tế thực hiện tại đơn vị để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý, giải quyết kịp thời những tồn tại, hạn chế, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, tránh lãng phí và sử dụng không hiệu quả nguồn lực tài chính của Nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Để đảm bảo kế hoạch kiểm toán được thực hiện đúng tiến độ, mục tiêu đề ra, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đề nghị Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị được kiểm toán nghiêm túc thực hiện kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, Đoàn kiểm toán và Tổ kiểm toán; bố trí lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các bộ phận, công chức, viên chức có liên quan để phối hợp thực hiện công tác kiểm toán; hạn chế tối đa việc cử các công chức, viên chức có liên quan đi công tác hoặc nghỉ phép trong thời gian Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán làm việc tại đơn vị và trong quá trình dự thảo, thông qua Biên bản, Báo cáo kiểm toán.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ giao nhiệm vụ cho Đoàn kiểm toán. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cũng yêu cầu các đơn vị được kiểm toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu trong nội dung, phạm vi, giới hạn kiểm toán theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán; quán triệt nguyên tắc bảo mật thông tin trong quá trình kiểm toán; thực hiện giải trình các nội dung với Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán trong quá trình kiểm toán và các nội dung trong dự thảo Báo cáo kiểm toán đảm bảo theo quy định hiện hành và đúng thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị Đoàn kiểm toán ghi nhận và tạo điều kiện, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả, đạt được mục tiêu của kiểm toán./.