Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, thẩm quyền và cơ chế quản lý thống nhất và tổ chức thực hiện hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính theo Nghị định số 166/NĐ-CP ngày 30/6/2025; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ.

Lãnh đạo Bộ Tài chính tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB). Ảnh: Đức Minh.

Quy chế nêu rõ, việc quản lý và thực hiện hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính phải đảm bảo các nguyên tắc: Tuân thủ các quy định của pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tuân thủ quy chế làm việc của Bộ Tài chính và Quy chế này. Đồng thời, đảm bảo sự quản lý chỉ đạo thống nhất của Đảng bộ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính và sự phân công của Lãnh đạo Bộ.

Phân công, phân cấp cho các đơn vị chủ trì thực hiện hoạt động đối ngoại theo đúng chức năng, nhiệm vụ và chuyên môn được giao. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chủ trì, phối hợp trong triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí tiền và tài sản của Nhà nước.

Đặc biệt, phải đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật của Nhà nước và của Bộ Tài chính; tôn trọng pháp luật và thông lệ quốc tế; tuân thủ điều ước quốc tế và các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc ký kết.

Các nội dung hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính bao gồm: Đàm phán, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính; tổ chức các đoàn ra; tổ chức đón đoàn vào, tiếp khách quốc tế; tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; triển khai các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Kế hoạch đối ngoại hằng năm của Bộ Tài chính được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đối ngoại; các điều ước, thỏa thuận, cam kết quốc tế về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và tài chính; phù hợp với chương trình công tác hằng năm của Chính phủ và chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ.

Kinh phí dự toán cho hoạt động đối ngoại được thực hiện theo quy định về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo cho các hoạt động đối ngoại, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.