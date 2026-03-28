Ngày 28/3: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung chưa dứt đà giảm

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục có xu hướng giảm tại khu vực miền Bắc và một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm nhiều nơi. Cụ thể, các địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 63.000. Giá heo tại Hưng Yên cũng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 64.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, Heo hơi tại Thái Nguyên, Ninh Bình, Lào Cai và Lai Châu giữ nguyên mức 63.000 đồng/kg. Các địa phương Lạng Sơn, Bắc Ninh và Hải Phòng tiếp tục đi ngang tại mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 64.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại một vài địa phương. Cụ thể, giá heo tại Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo ở Thanh Hóa vẫn giữ nguyên mức 63.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa tiếp tục duy trì mức 65.000 đồng/kg. Đắk Lắk đi ngang ở mức 67.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng vẫn giữ mức cao nhất khu vực là 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang. Cụ thể, thương lái tại các địa phương Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long tiếp tục thu mua heo hơi ở mức 69.000 đồng/kg. Cần Thơ duy trì mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang và Cà Mau đi ngang tại mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm nhẹ tại miền Bắc và cục bộ ở miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam duy trì ổn định. Mặt bằng giá cao nhất vẫn tập trung tại khu vực phía Nam với mức 69.000 đồng/kg./.