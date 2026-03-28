Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 28/3, thị trường vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, SJC, PNJ đồng loạt tăng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên quanh mức 168,6 - 171,6 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Mức điều chỉnh tăng cũng được ghi nhận tại một số doanh nghiệp khác. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng tăng lên mức 168,6 - 171,6 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm cũng yết giá quanh mức 168,6 - 171,6 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 28/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà tăng không chỉ diễn ra ở vàng miếng mà còn lan rộng sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 168,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 171,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng so với phiên trước. PNJ cũng điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên quanh vùng 168,6 - 171,6 triệu đồng/lượng. DOJI ghi nhận mức tăng tương tự, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 168,6 - 171,6 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về quanh mức 168,6 - 171,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có mức điều chỉnh tương tự, tăng 600.000 đồng/lượng, với mặt bằng giá phổ biến dao động quanh ngưỡng 168,6 - 171,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.493 USD/ounce, tăng 110,81 USD/ounce so với 24 giờ trước, tương đương mức tăng 2,53%. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới đạt khoảng 142,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước chỉ nhích nhẹ, khiến chênh lệch giữa hai thị trường duy trì ở mức cao, khoảng 28,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Sau nhịp giảm mạnh trước đó, giá vàng đã phục hồi và dần lấy lại các vùng hỗ trợ quan trọng. Đến cuối tuần, kim loại quý quay lại dao động quanh ngưỡng 4.500 USD/ounce, góp phần cải thiện tâm lý thị trường khi kỳ vọng về giai đoạn điều chỉnh sâu phần nào được thu hẹp.

Theo Reuters, đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi các tín hiệu kém tích cực từ kinh tế Mỹ. Khảo sát của University of Michigan cho thấy chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 3 chỉ đạt 53,3 điểm, thấp hơn dự báo và giảm so với cả số liệu sơ bộ lẫn tháng trước.

Bà Joanne Hsu - Giám đốc khảo sát cho biết tâm lý người tiêu dùng đã giảm 6% trong tháng, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2025. Xu hướng suy yếu diễn ra trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm thu nhập trung bình và cao, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng và thị trường tài chính biến động do căng thẳng địa chính trị tại Iran.

Ở góc nhìn dài hạn, bà Nina Alessa Michel - Cố vấn chính sách về quy định và kinh tế tại Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ nhận định vàng vẫn giữ vai trò là kênh lưu trữ giá trị trong một hệ thống tài chính toàn cầu nhiều bất định, song không đồng nghĩa với việc giá sẽ tăng theo một xu hướng tuyến tính.

Phân tích thêm, bà Michel cho rằng diễn biến gần đây phản ánh mức độ nhạy cảm ngày càng lớn của vàng trước các yếu tố chính sách và địa chính trị. Trong bối cảnh nợ công gia tăng và rủi ro toàn cầu hiện hữu, nhu cầu đối với tài sản an toàn tiếp tục duy trì, nhưng đi kèm là biến động giá đáng kể. Thực tế, kim loại quý từng giảm tới 14% chỉ trong vài ngày sau những thay đổi liên quan đến chính sách của Mỹ, đồng thời tạo áp lực lan tỏa sang các tài sản tài chính khác như bạc hay cổ phiếu.

Những diễn biến này cho thấy vàng không phải lúc nào cũng là “nơi trú ẩn tuyệt đối”, mà có thể phản ứng nhanh và mạnh trước các thay đổi về kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ toàn cầu.