WGC thúc đẩy hạ tầng chung, vàng kỹ thuật số có thể trở thành tài sản thế chấp

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) vừa công bố sáng kiến “Vàng như một dịch vụ” (Gold-as-a-Service) nhằm xây dựng hạ tầng mới, mở ra giai đoạn phát triển tiếp theo cho vàng kỹ thuật số. Mô hình này được kỳ vọng định hình lại cách phát hành, vận hành các sản phẩm, tăng tính liên thông, thanh khoản; qua đó, vàng kỹ thuật số có thể dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay.

Vàng đã số hóa mạnh, nhưng vẫn “kẹt” vì quy mô nhỏ

Thông tin từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy, WGC vừa phối hợp cùng Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) xây dựng sách trắng mang tên “Vàng kỹ thuật số: Tầm quan trọng của một cơ sở hạ tầng chung”.

Trong đó, sách trắng phân tích mô hình “Vàng như một dịch vụ” (Gold-as-a-Service) - một nền tảng mới nhằm hỗ trợ việc phát hành và vận hành các sản phẩm vàng kỹ thuật số có khả năng mở rộng và kết nối liên thông.

Mô hình “Vàng như một dịch vụ” sẽ hoạt động như một nền tảng mở, kết nối hoạt động lưu ký vàng vật chất với các hệ thống số, dùng để phát hành và quản lý các sản phẩm được bảo chứng bằng vàng.

"Gold-as-a-Service" không đơn thuần là một dạng token hóa vàng mới, mà là mô hình cung cấp hạ tầng tài chính, cho phép các tổ chức tích hợp vàng như một tính năng linh hoạt vào sản phẩm và dịch vụ của mình.

Nhiều token vàng như: PAXG (Paxos), XAUT (Tether)... được phát hành bởi các công ty fintech, crypto hoặc các tổ chức vàng. Ảnh minh họa.

Theo sách trắng vừa phát hành, vàng đã trải qua quá trình số hóa đáng kể, khi các hoạt động giao dịch, thanh toán bù trừ và lưu trữ dữ liệu hiện phần lớn đã được điện tử hóa và ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm vàng kỹ thuật số như token (mã số được mã hóa từ chữ ký số hoặc chữ ký điện tử, thường được sử dụng trong các giao dịch trực tuyến).

"Tuy nhiên, bất chấp những đổi mới này, vàng kỹ thuật số vẫn chưa thể phát triển ở quy mô lớn, chủ yếu do các rào cản mang tính cấu trúc. Việc phát hành và vận hành các sản phẩm vàng kỹ thuật số vẫn còn phức tạp; mức độ tiêu chuẩn hóa còn hạn chế và tính hoán đổi thấp, qua đó, làm giảm khả năng tích hợp với các hệ thống tài chính hiện đại" - đại diện WGC nêu rõ.

Theo ông Matthias Tauber - Giám đốc Điều hành kiêm Đối tác Cấp cao tại BCG, câu hỏi hiện nay không còn là liệu vàng có được số hóa hay không, mà là làm thế nào để vàng có thể tham gia vào các hệ thống tài chính hiện đại mà vẫn đảm bảo tính toàn vẹn của vàng vật chất.

"Hợp tác cùng Hội đồng Vàng Thế giới, chúng tôi đã nghiên cứu những yếu tố cần thiết để xây dựng một hạ tầng đáng tin cậy cho vàng kỹ thuật số ở quy mô thị trường toàn cầu" - lãnh đạo BCG nhấn mạnh.

Nâng cấp hạ tầng dùng chung, tích hợp vào hệ sinh thái tài chính số

Mô hình “Vàng như một dịch vụ” được đề xuất như một giải pháp cho những thách thức này. Xuất phát từ đặc tính vật chất của vàng.

Mô hình này được thiết kế nhằm hiện đại hóa cách vàng tích hợp vào hệ sinh thái tài chính số ngày càng phát triển; đồng thời, vẫn giữ vững những đặc tính cốt lõi đã làm nên vai trò và giá trị của vàng trong suốt hàng nghìn năm.

"Mô hình "Vàng như một dịch vụ" là bước tiến mới nhất trong chương trình đổi mới vàng kỹ thuật số của WGC, được thiết kế nhằm củng cố niềm tin, tăng cường tính minh bạch và nâng cao hiệu quả thị trường. Hạ tầng chung có thể giúp vàng trở nên dễ tiếp cận hơn, dễ giao dịch hơn và được tích hợp đầy đủ vào các hệ thống tài chính hiện đại, qua đó, đảm bảo vàng vẫn giữ được vai trò quan trọng trong tương lai, như đã từng trong suốt hàng nghìn năm qua". Ông David Tait

Tổng Giám đốc điều hành WGC.

Các tính năng chính của nền tảng được WGC chỉ rõ, thứ nhất, phát hành và quản lý sản phẩm liền mạch.

Cơ sở hạ tầng và mô hình vận hành được chuẩn hóa giúp đơn giản hóa việc tạo lập, phát hành và quản lý các sản phẩm vàng kỹ thuật số, giảm sự phức tạp trong vận hành.

Thứ hai, giao dịch thuận tiện. Thông qua việc chuẩn hóa quy trình, mô hình “Vàng như một dịch vụ” giúp nâng cao tính hoán đổi của vàng kỹ thuật số, qua đó, cho phép loại tài sản này vận hành một cách nhất quán về giá trị và quyền pháp lý trên toàn hệ sinh thái.

Thứ ba, củng cố niềm tin và đảm bảo. Các hoạt động đối soát, kiểm toán và xác nhận được tích hợp ngay trong hạ tầng chung, qua đó, tăng cường niềm tin vào vàng kỹ thuật số thông qua việc cung cấp bằng chứng nhất quán về tài sản bảo chứng vật chất, cùng với khung quy định rõ ràng về quyền sở hữu và quy đổi.

Thứ tư, khả năng liên thông theo thiết kế. Hạ tầng chung cho phép các sản phẩm vàng kỹ thuật số dễ dàng tích hợp với hạ tầng thị trường tài chính hiện hữu cũng như các nền tảng số mới, qua đó nâng cao khả năng luân chuyển giữa các nền tảng, thị trường và mục đích sử dụng.

Thứ tư, mở rộng công năng sử dụng. "Khi tính hoán đổi và thanh khoản được cải thiện, vàng kỹ thuật số có thể vượt ra ngoài vai trò truyền thống là công cụ đa dạng hóa danh mục và lưu trữ giá trị. Khi đó, vàng có thể trở thành nguồn vốn có thể khai thác, mở ra các mục đích sử dụng mới như dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay" - WGC gợi mở.

Ông David Tait - Tổng Giám đốc điều hành WGC cho rằng, ngành dịch vụ tài chính đang trải qua quá trình chuyển đổi số sâu rộng và mạnh mẽ, vì vậy, vàng cũng cần phải thay đổi để duy trì vai trò trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Hội đồng Vàng Thế giới kêu gọi các đơn vị đổi mới sáng tạo và các bên tham gia thị trường, cả trong và ngoài ngành vàng, cùng hợp tác và đóng góp ý kiến cho quá trình phát triển hạ tầng chung do WGC đang xây dựng./.