Giá vàng hôm nay ngày 20/3: Giá vàng giảm mạnh lên đến 7,5 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 20/3 giảm mạnh tại hầu hết doanh nghiệp, với mức điều chỉnh lên tới 7,5 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch lùi về quanh 172 - 175 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 20/3, thị trường vàng trong nước điều chỉnh giảm sâu tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn sau phiên tăng trước đó. Ở phân khúc vàng miếng, nhiều thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt hạ giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Sau điều chỉnh, mặt bằng giao dịch phổ biến được đưa về quanh mức 172,5 - 175,5 triệu đồng/lượng, giảm 7,5 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 20/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 172,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 175,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 7,5 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tương tự, PNJ điều chỉnh giảm 7,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch vàng nhẫn xuống quanh vùng 172,5 - 175,5 triệu đồng/lượng. DOJI cũng hạ giá 6,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 172,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 175,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh giảm 7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống quanh mức 172,5 - 175,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giảm 6 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về quanh ngưỡng 172,8 - 175,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng được giao dịch quanh mức 4.662,9 USD/ounce, giảm mạnh 241,32 USD/ounce, tương đương 4,93% so với 24 giờ trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), mức giá này tương đương khoảng 147,6 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh giá vàng trong nước cũng giảm sâu, chênh lệch giữa hai thị trường hiện nới rộng lên khoảng 27,9 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến trên cho thấy xu hướng giảm mạnh của kim loại quý trong phiên giao dịch gần đây, khi giá vàng và bạc đồng loạt lùi xuống mức thấp nhất trong khoảng 6 tuần. Tại thị trường Mỹ, giá vàng kỳ hạn tháng 4 giảm 226,6 USD, xuống còn 4.669,2 USD/ounce, trong khi giá bạc kỳ hạn tháng 5 cũng mất 6,852 USD, lùi về 70,735 USD/ounce.

Áp lực giảm chủ yếu đến từ việc đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh, khiến vàng - tài sản không sinh lời, trở nên kém hấp dẫn hơn. Đồng thời, lo ngại lạm phát duy trì ở mức cao đang khiến các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó hạn chế nhu cầu đối với kim loại quý.

Bên cạnh đó, các yếu tố địa chính trị và biến động giá năng lượng cũng đang tác động đến thị trường. Giá dầu tăng vọt lên trên 115 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, làm gia tăng rủi ro lạm phát và củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng cho biết sẽ giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, đồng thời cảnh báo những bất ổn địa chính trị đang làm gia tăng rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Theo ông Ole Hansen - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, giá vàng đã giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp sau khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng 5.000 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và quan điểm chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trở nên cứng rắn hơn sau cuộc họp gần đây.

Dù vậy, một số chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn của kim loại quý. Ông Nitesh Shah - Chiến lược gia hàng hóa tại WisdomTree cho rằng, rủi ro địa chính trị kéo dài có thể tiếp tục đóng vai trò là yếu tố hỗ trợ quan trọng, qua đó mở ra khả năng giá vàng hướng tới mốc 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay, bất chấp những điều chỉnh trong ngắn hạn.