Thuế - Hải quan

Ứng dụng AI, Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng đồng hành doanh nghiệp chuyển đổi số

Song Linh

[email protected]
07:48 | 28/03/2026
(TBTCO) - Thực hiện chủ trương tạo thuận lợi thương mại, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khai báo hải quan cho thấy quyết tâm của Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng, Chi cục Hải quan khu vực XII trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, giảm sai sót, rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao chất lượng tuân thủ.
Ngày 28/3/2026, Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tổ chức Hội thảo “Hợp tác chuyển đổi số Hải quan - Doanh nghiệp” với chủ đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khai báo hải quan, với sự tham dự của đông đảo đại diện doanh nghiệp, đại lý hải quan và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ.

Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XII phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CTV

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XII nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, thực tế vẫn tồn tại sai sót trong khai báo, chủ yếu do dữ liệu đầu vào chưa được chuẩn hóa và quy trình xử lý còn thủ công, ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian thông quan và chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.

Từ thực tiễn đó, Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng xác định cần chuyển mạnh từ kiểm soát hậu kiểm sang kiểm soát ngay từ dữ liệu đầu vào và quy trình khai báo. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai chuyển đổi số thực chất, với doanh nghiệp là trung tâm của quá trình cải cách.

Hội thảo là bước cụ thể hóa định hướng chuyển đổi số của ngành Hải quan, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của cơ quan hải quan với doanh nghiệp trong nâng cao chất lượng khai báo, hướng tới môi trường quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Điểm nhấn của hội thảo là các tham luận, chia sẻ kinh nghiệm từ doanh nghiệp đã triển khai ứng dụng AI trong khai báo hải quan. Các giải pháp công nghệ bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt khi giúp tự động hóa một số khâu lập tờ khai, kiểm tra dữ liệu, qua đó giảm sai sót, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ.

Thực tiễn triển khai cho thấy, các giải pháp AI hoàn toàn có thể áp dụng hiệu quả nếu có lộ trình phù hợp và sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp với cơ quan Hải quan. Đây cũng là cơ sở để từng bước nhân rộng mô hình trong cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các chuyên đề tại hội thảo tập trung vào số hóa chứng từ, tích hợp dữ liệu và kết nối hệ thống, hướng tới chuẩn hóa thông tin phục vụ khai báo hải quan điện tử. Thông qua trao đổi trực tiếp, doanh nghiệp đã nêu nhiều khó khăn, vướng mắc; các đơn vị công nghệ và đại lý hải quan đề xuất giải pháp hỗ trợ, góp phần hình thành cơ chế phối hợp ba bên giữa Hải quan, doanh nghiệp và nhà cung cấp giải pháp.

Đáng chú ý, Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng cũng chủ động phân tích các lỗi sai sót phổ biến trong khai báo, giúp doanh nghiệp nhận diện rủi ro và kiểm soát ngay từ khâu đầu vào, thay vì xử lý sau thông quan./.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, cảnh báo trên cơ sở dữ liệu thực tế; tăng cường trao đổi thông tin với doanh nghiệp trên nền tảng số; đồng thời phối hợp với các bên liên quan triển khai các giải pháp công nghệ hỗ trợ khai báo.

Với phương châm “Chuyển đổi, đồng hành, phát triển”, Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, duy trì kênh trao đổi thường xuyên với doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường hải quan hiện đại, minh bạch và hiệu quả./.
Từ khóa:
chuyển đổi số Hải quan KCN Ứng dụng trí tuệ

Bài liên quan

Đổi mới mô hình tăng trưởng để tạo đột phá

Hải quan khu vực XIV thu ngân sách bật tăng trong quý I/2026

Hải quan khu vực XIV: Kim ngạch xuất nhập khẩu quý I tăng gần 48%

Dành cho bạn

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao

Đọc thêm

5 vấn đề doanh nghiệp “đặt hàng” khi hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế

(TBTCO) - Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 sẽ có hiệu lực từ 1/7/2026, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn cho rằng, chất lượng các nghị định hướng dẫn sẽ quyết định trực tiếp trải nghiệm tuân thủ của hàng triệu người nộp thuế. VCCI đề xuất 5 nhóm vấn đề cần được hoàn thiện để chính sách đi vào cuộc sống.
Tuyên Quang: Hải quan Thanh Thủy củng cố “phòng tuyến nhân dân” chống buôn lậu

(TBTCO) - Thông qua tuyên truyền trực tiếp tại thôn Nà Toong (Thanh Thủy, Tuyên Quang), lực lượng hải quan và các đơn vị phối hợp đã nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy vai trò người dân trong phát hiện, tố giác buôn lậu, ma túy, góp phần giữ vững an ninh biên giới từ cơ sở.
Ba điểm “đúng và trúng” trong tái thiết kế quy trình quản lý thuế hiện đại

(TBTCO) - Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn ghi nhận có ba điểm “đúng và trúng” mà dự án tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ trong quản lý thuế và thiết kế kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin mang lại.
Doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng cùng nhập cuộc

(TBTCO) - Cùng với cơ quan thuế, các doanh nghiệp công nghệ và hệ thống ngân hàng thương mại đang đồng loạt vào cuộc, mang theo các giải pháp tài chính, nền tảng công nghệ nhằm hỗ trợ thiết thực cho hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế theo quy định mới.
Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế phục vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

(TBTCO) - Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) vừa tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025” với sự tham dự trực tiếp của đại diện 15 tập đoàn, doanh nghiệp lớn và trực tuyến tại điểm cầu của các doanh nghiệp, tập đoàn trên cả nước.
Hải quan liên tiếp triệt phá các đường dây ma túy lớn

(TBTCO) - Lực lượng hải quan liên tiếp triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn trên các tuyến biên giới, thu giữ hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều kg ma túy đá, cho thấy hiệu quả rõ nét trong cao điểm đấu tranh chống tội phạm ma túy.
Sửa Nghị định hóa đơn điện tử: Giảm thủ tục, gỡ vướng cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử đang được hoàn thiện theo hướng giảm mạnh thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Tại hội thảo ngày 27/3, nhiều ý kiến doanh nghiệp đề xuất tháo gỡ “nút thắt” cho hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, góp phần đưa chính sách đi vào thực tiễn.
Hải quan hỏa tốc triển khai chính sách thuế xăng dầu ngay khi Chính phủ có quyết sách

Chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg, ngày 27/3/2026, Cục Hải quan đã khẩn trương phát hành công văn hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai ngay, bảo đảm chính sách thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay được thực thi kịp thời, thống nhất.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao

Ngày 28/3: Giá cao su tăng mạnh trên các sàn giao dịch lớn tại châu Á

Ngày 28/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Hai bài toán cho sân bay Ninh Bình “cất cánh”

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Ngày 27/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

