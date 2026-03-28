Ứng dụng AI, Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng đồng hành doanh nghiệp chuyển đổi số

Ngày 28/3/2026, Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tổ chức Hội thảo “Hợp tác chuyển đổi số Hải quan - Doanh nghiệp” với chủ đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khai báo hải quan, với sự tham dự của đông đảo đại diện doanh nghiệp, đại lý hải quan và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ.

Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XII phát biểu tại hội thảo. Ảnh: CTV

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XII nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, thực tế vẫn tồn tại sai sót trong khai báo, chủ yếu do dữ liệu đầu vào chưa được chuẩn hóa và quy trình xử lý còn thủ công, ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian thông quan và chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.

Từ thực tiễn đó, Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng xác định cần chuyển mạnh từ kiểm soát hậu kiểm sang kiểm soát ngay từ dữ liệu đầu vào và quy trình khai báo. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai chuyển đổi số thực chất, với doanh nghiệp là trung tâm của quá trình cải cách.

Hội thảo là bước cụ thể hóa định hướng chuyển đổi số của ngành Hải quan, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của cơ quan hải quan với doanh nghiệp trong nâng cao chất lượng khai báo, hướng tới môi trường quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Điểm nhấn của hội thảo là các tham luận, chia sẻ kinh nghiệm từ doanh nghiệp đã triển khai ứng dụng AI trong khai báo hải quan. Các giải pháp công nghệ bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt khi giúp tự động hóa một số khâu lập tờ khai, kiểm tra dữ liệu, qua đó giảm sai sót, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ.

Thực tiễn triển khai cho thấy, các giải pháp AI hoàn toàn có thể áp dụng hiệu quả nếu có lộ trình phù hợp và sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp với cơ quan Hải quan. Đây cũng là cơ sở để từng bước nhân rộng mô hình trong cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các chuyên đề tại hội thảo tập trung vào số hóa chứng từ, tích hợp dữ liệu và kết nối hệ thống, hướng tới chuẩn hóa thông tin phục vụ khai báo hải quan điện tử. Thông qua trao đổi trực tiếp, doanh nghiệp đã nêu nhiều khó khăn, vướng mắc; các đơn vị công nghệ và đại lý hải quan đề xuất giải pháp hỗ trợ, góp phần hình thành cơ chế phối hợp ba bên giữa Hải quan, doanh nghiệp và nhà cung cấp giải pháp.

Đáng chú ý, Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng cũng chủ động phân tích các lỗi sai sót phổ biến trong khai báo, giúp doanh nghiệp nhận diện rủi ro và kiểm soát ngay từ khâu đầu vào, thay vì xử lý sau thông quan./.