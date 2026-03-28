Ngày 28/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều bật tăng

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.562.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.641.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước đảo chiều tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.285.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.314.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 2.287.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.320.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới điều chỉnh tăng, hiện ở mức giá 1.858.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.863.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 28/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.285.000 2.314.000 2.287.000 2.320.000 1 kg 60.922.000 61.720.000 60.974.000 61.871.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.292.000 2.322.000 2.294.000 2.324.000 1 kg 61.128.000 61.932.000 61.170.000 61.983.000

Giá bạc thế giới bắt đầu tăng trong phiên giao dịch nhanh khi lực mua quay trở lại thị trường. Giá bạc giao ngay (XAG/USD) hiện được niêm yết quanh mức 73,74 USD/ounce, chạm mức cao nhất vào 73,99 USD/ounce ở chiều bán ra, tăng 2,63 USD, tương đương 3,71%. Mức tăng này cho thấy sức mạnh phục hồi rõ rệt sau đợt giảm mạnh trước đó.

Giá kim loại trắng hiện đang chịu sức ép đi xuống khi nhu cầu nắm giữ đồng USD gia tăng trở lại trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Việc Iran không chấp thuận đề xuất ngừng bắn từ Mỹ khiến mức độ bất ổn leo thang, trong khi các hoạt động quân sự tiếp diễn càng củng cố tâm lý phòng thủ trên thị trường. Trong môi trường này, USD nổi lên như kênh trú ẩn an toàn, qua đó tạo áp lực giảm đối với các kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này.

Trong ngắn hạn, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tại Trung Đông, cùng với xu hướng lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ toàn cầu, những yếu tố được xem là động lực chính ảnh hưởng đến giá bạc trong thời gian tới.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 28/3/2026: