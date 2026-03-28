Ngày 28/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều bật tăng

07:36 | 28/03/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/3) đảo chiều bật tăng do lực mua quay trở lại thị trường. Trong nước, giá bạc đảo chiều tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.285.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.314.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc chạm mức cao nhất 73,99 USD/ounce ở chiều bán ra, tăng 2,63 USD so với hôm qua.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay phục hồi. Ảnh minh họa

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.562.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.641.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước đảo chiều tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.285.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.314.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 2.287.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.320.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới điều chỉnh tăng, hiện ở mức giá 1.858.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.863.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 28/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Bạc 99.9 1 lượng 2.285.000 2.314.000 2.287.000 2.320.000
1 kg 60.922.000 61.720.000 60.974.000 61.871.000
Bạc 99.99 1 lượng 2.292.000 2.322.000 2.294.000 2.324.000
1 kg 61.128.000 61.932.000 61.170.000 61.983.000

Giá bạc thế giới bắt đầu tăng trong phiên giao dịch nhanh khi lực mua quay trở lại thị trường. Giá bạc giao ngay (XAG/USD) hiện được niêm yết quanh mức 73,74 USD/ounce, chạm mức cao nhất vào 73,99 USD/ounce ở chiều bán ra, tăng 2,63 USD, tương đương 3,71%. Mức tăng này cho thấy sức mạnh phục hồi rõ rệt sau đợt giảm mạnh trước đó.

Giá kim loại trắng hiện đang chịu sức ép đi xuống khi nhu cầu nắm giữ đồng USD gia tăng trở lại trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Việc Iran không chấp thuận đề xuất ngừng bắn từ Mỹ khiến mức độ bất ổn leo thang, trong khi các hoạt động quân sự tiếp diễn càng củng cố tâm lý phòng thủ trên thị trường. Trong môi trường này, USD nổi lên như kênh trú ẩn an toàn, qua đó tạo áp lực giảm đối với các kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này.

Trong ngắn hạn, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tại Trung Đông, cùng với xu hướng lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ toàn cầu, những yếu tố được xem là động lực chính ảnh hưởng đến giá bạc trong thời gian tới.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 28/3/2026:

Đơn vị VND
Mua vào Bán ra
1 ounce 1.858.000 1.863.000
1 chỉ 224.033 224.667
1 lượng 2.240.000 2.247.000
1 kg 59.742.000 59.911.000
Xuân Cường (tổng hợp)
Giá heo hơi hôm nay (28/3) tiếp tục có xu hướng giảm tại khu vực miền Bắc và một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, thị trường miền Nam đi ngang trên diện rộng.
(TBTCO) - Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho biết, VSIP đang hướng tới sớm mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam.
(TBTCO) - Xuất khẩu thanh long sang thị trường EU đang đối mặt với những yêu cầu ngày càng khắt khe. Theo quy định mới nhất, mặt hàng này hiện thuộc diện kiểm soát tăng cường với tần suất kiểm tra lên tới 30%, không phải 50% như một số thông tin chưa chính xác trước đó.
(TBTCO) - Dù đối mặt với rủi ro từ giá năng lượng biến động, các quốc gia ASEAN như Singapore, Malaysia và Việt Nam vẫn nắm giữ lợi thế lớn nhờ sự hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng bán dẫn và điện tử. Việc tiếp tục củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời chuẩn bị kịch bản ứng phó trước rủi ro thuế quan sẽ là chìa khóa để Việt Nam bảo vệ thành quả và tiến xa hơn trong tương lai.
(TBTCO) - Dù vẫn duy trì được sản lượng xuất khẩu, nhưng giá trị xuất khẩu gạo Việt lại sụt giảm đáng kể. Ngành lúa gạo Việt Nam đang đứng trước những thách thức ngày càng lớn về cạnh tranh, chi phí và cần sự điều hành linh hoạt.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động và giá nhiên liệu leo thang, bài toán bảo đảm an ninh năng lượng đang trở thành ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Không chỉ dừng ở cấp độ chính sách, các bộ, ngành và địa phương đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp mang tính hệ thống, hướng tới một nền năng lượng chủ động, linh hoạt và bền vững.
Giá cao su thế giới hôm nay (27/3) đồng loạt tăng. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,3%; tại Trung Quốc tăng 1%; tại Singapore tăng 1,3%. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp không biến động.
Giá cà phê trong nước hôm nay (27/3) giảm khoảng 800 - 1.000 đồng/kg tùy từng địa phương. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 92.200 - 93.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giữ ổn định so với ngày hôm trước.
