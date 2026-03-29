Xã hội

Bộ Y tế thông tin về biến thể mới của Covid-19

Văn Nam

[email protected]
09:58 | 29/03/2026
WHO khuyến nghị hành khách đeo khẩu trang trước biến thể COVID-19 mới lan rộng

Theo cập nhật chính thức của WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm biến thể đang được theo dõi. WHO đánh giá nguy cơ của biến thể này đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành hiện nay.

Theo WHO, biến thể BA.3.2 được ghi nhận lần đầu tiên tại Nam Phi vào ngày 22/11/2024. Các dữ liệu hiện có cho thấy BA.3.2 có một số thay đổi về đặc tính kháng nguyên và khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong. WHO đồng thời nhận định các vắc-xin Covid-19 hiện hành vẫn tiếp tục có tác dụng phòng, chống bệnh tiến triển nặng, tử vong.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh và các biến thể lưu hành trên thế giới, đồng thời chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đơn vị liên quan duy trì giám sát, phát hiện sớm, đánh giá nguy cơ và sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết./.

Bộ Y tế khuyến cáo, người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan; chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ, nhất là đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai và các đối tượng nguy cơ cao.
Từ khóa:
bộ y tế Biến thể Covid19 sức khỏe cộng đồng biên thể mới tổ chức y tế Nguy cơ sức khỏe

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

