Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng đi xuống sau nhiều phiên điều chỉnh liên tiếp trước đó. Cụ thể, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại hàng loạt địa phương như Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên. Các tỉnh, thành còn lại tạm thời giữ giá ổn định.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi trong khu vực hiện dao động trong khoảng 63.000 - 64.000 đồng/kg. Trong đó, mức 63.000 đồng/kg đang chiếm ưu thế tại nhiều địa phương, cho thấy xu hướng giảm đang lan rộng.

Một số địa phương như Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên vẫn giữ được mức cao hơn là 64.000 đồng/kg, tuy nhiên mức giá này đang ngày càng thu hẹp.

Theo các thương lái, nguồn cung heo hơi tại miền Bắc đang dần ổn định trở lại sau giai đoạn khan hàng cục bộ, khiến áp lực giảm giá gia tăng trong ngắn hạn.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay xuất hiện đáy mới 62.000 đồng/kg. Cụ thể, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng/kg, xuống còn 62.000 đồng/kg, thấp nhất trên thị trường hiện nay. Đây cũng là lần hiếm hoi giá heo hơi tại khu vực này rơi xuống vùng thấp như vậy trong thời gian gần đây.

Thanh Hóa giữ mức 63.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới. Hiện giá heo hơi trong khu vực dao động trong khoảng 62.000 - 68.000 đồng/kg, cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các tỉnh.

Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 68.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk với 67.000 đồng/kg. Các tỉnh như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa duy trì mức phổ biến 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Không ghi nhận bất kỳ biến động nào về giá tại các địa phương cho thấy cung - cầu trong khu vực này đang ở trạng thái cân bằng. Hiện giá heo hơi miền Nam dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg, tiếp tục là vùng có mặt bằng giá cao nhất cả nước.

Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long vẫn neo ở mức 69.000 đồng/kg. Cần Thơ duy trì ở mức 68.000 đồng/kg, còn An Giang và Cà Mau cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg./.