Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

06:45 | 29/03/2026
Giá heo hơi hôm nay (29/3) tiếp tục xu hướng giảm tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam giữ ổn định. Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi hiện dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg.
Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại
Giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng đi xuống sau nhiều phiên điều chỉnh liên tiếp trước đó. Cụ thể, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại hàng loạt địa phương như Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên. Các tỉnh, thành còn lại tạm thời giữ giá ổn định.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi trong khu vực hiện dao động trong khoảng 63.000 - 64.000 đồng/kg. Trong đó, mức 63.000 đồng/kg đang chiếm ưu thế tại nhiều địa phương, cho thấy xu hướng giảm đang lan rộng.

Một số địa phương như Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên vẫn giữ được mức cao hơn là 64.000 đồng/kg, tuy nhiên mức giá này đang ngày càng thu hẹp.

Theo các thương lái, nguồn cung heo hơi tại miền Bắc đang dần ổn định trở lại sau giai đoạn khan hàng cục bộ, khiến áp lực giảm giá gia tăng trong ngắn hạn.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay xuất hiện đáy mới 62.000 đồng/kg. Cụ thể, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục giảm thêm 1.000 đồng/kg, xuống còn 62.000 đồng/kg, thấp nhất trên thị trường hiện nay. Đây cũng là lần hiếm hoi giá heo hơi tại khu vực này rơi xuống vùng thấp như vậy trong thời gian gần đây.

Thanh Hóa giữ mức 63.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới. Hiện giá heo hơi trong khu vực dao động trong khoảng 62.000 - 68.000 đồng/kg, cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các tỉnh.

Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 68.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk với 67.000 đồng/kg. Các tỉnh như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa duy trì mức phổ biến 65.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Không ghi nhận bất kỳ biến động nào về giá tại các địa phương cho thấy cung - cầu trong khu vực này đang ở trạng thái cân bằng. Hiện giá heo hơi miền Nam dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg, tiếp tục là vùng có mặt bằng giá cao nhất cả nước.

Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long vẫn neo ở mức 69.000 đồng/kg. Cần Thơ duy trì ở mức 68.000 đồng/kg, còn An Giang và Cà Mau cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Doanh nghiệp “gồng mình” giữ giá, đồng hành cùng nông dân vượt sóng chi phí

Doanh nghiệp “gồng mình” giữ giá, đồng hành cùng nông dân vượt sóng chi phí

(TBTCO) - Trước áp lực chi phí đầu vào tăng mạnh do biến động toàn cầu, đặc biệt từ xung đột Trung Đông, nhiều doanh nghiệp trong chuỗi nông nghiệp đang nỗ lực “ghìm giá”, chia sẻ khó khăn với nông dân và người tiêu dùng. Từ đó, góp phần giữ vững sản xuất và sức cạnh tranh của nông sản Việt.
Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao

Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (28/3) tiếp tục điều chỉnh giảm khoảng 500 - 700 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 91.700 - 92.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì ổn định, đánh dấu ngày thứ hai đi ngang sau đợt tăng mạnh trước đó.
Ngày 28/3: Giá cao su tăng mạnh trên các sàn giao dịch lớn tại châu Á

Ngày 28/3: Giá cao su tăng mạnh trên các sàn giao dịch lớn tại châu Á

Giá cao su hôm nay (28/3) tăng mạnh trên hầu hết các sàn giao dịch lớn tại châu Á. Đặc biệt, giá cao su Nhật Bản tăng phiên thứ ba liên tiếp, nhờ đồng Yên yếu và giá cao su vật chất tại Thái Lan đi lên.
Ngày 28/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng

Ngày 28/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng

Giá gạo hôm nay (28/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận trạng thái giao dịch trầm lắng, giá lúa tươi ở nhiều địa phương đi ngang. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam ổn định và vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh so với các nước xuất khẩu lớn trong khu vực.
Ngày 28/3: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung chưa dứt đà giảm

Ngày 28/3: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung chưa dứt đà giảm

Giá heo hơi hôm nay (28/3) tiếp tục có xu hướng giảm tại khu vực miền Bắc và một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, thị trường miền Nam đi ngang trên diện rộng.
Ngày 28/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều bật tăng

Ngày 28/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều bật tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/3) đảo chiều bật tăng do lực mua quay trở lại thị trường. Trong nước, giá bạc đảo chiều tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.285.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.314.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc chạm mức cao nhất 73,99 USD/ounce ở chiều bán ra, tăng 2,63 USD so với hôm qua.
VSIP dự kiến mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam

VSIP dự kiến mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam

(TBTCO) - Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho biết, VSIP đang hướng tới sớm mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam.
Thanh long Việt Nam xuất sang EU thuộc diện kiểm soát tăng cường với tần suất 30%

Thanh long Việt Nam xuất sang EU thuộc diện kiểm soát tăng cường với tần suất 30%

(TBTCO) - Xuất khẩu thanh long sang thị trường EU đang đối mặt với những yêu cầu ngày càng khắt khe. Theo quy định mới nhất, mặt hàng này hiện thuộc diện kiểm soát tăng cường với tần suất kiểm tra lên tới 30%, không phải 50% như một số thông tin chưa chính xác trước đó.
