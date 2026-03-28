Nhóm Ngân hàng Thế giới sẵn sàng triển khai hỗ trợ quy mô lớn ứng phó khủng hoảng Trung Đông

Ngày 27/3, theo giờ Washington, Hoa Kỳ, Nhóm Ngân hàng Thế giới đã ra tuyên bố về xung đột tại Trung Đông.

Tuyên bố nêu rõ, nhiều đối tác thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới tại các nền kinh tế mới nổi đã liên hệ với khi xung đột tại Trung Đông bắt đầu tác động đến giá hàng hóa và hoạt động logistics. Nhóm Ngân hàng Thế giới đang phối hợp với các chính phủ, khu vực tư nhân, các đối tác khu vực và các bên liên quan để hỗ trợ họ vượt qua những thách thức mới này.

“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường toàn cầu và duy trì liên lạc trực tiếp với các quốc gia thành viên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất để nắm bắt tình hình thực tế” - tuyên bố nêu rõ.

Tổ chức này cho biết, sự gián đoạn các tuyến vận tải đang làm gia tăng chi phí, trong khi rủi ro nguồn cung lan từ năng lượng sang phân bón và các đầu vào nông nghiệp thiết yếu khác. Giá dầu thô đã tăng gần 40% trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 3; giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển tới châu Á tăng gần 2/3 và giá phân bón gốc nitơ tăng gần 50% trong tháng 3.

Tuyên bố cũng khẳng định: “Nhóm Ngân hàng Thế giới đang khẩn trương hỗ trợ các quốc gia thành viên ứng phó với cuộc khủng hoảng này. Chúng tôi sẵn sàng triển khai hỗ trợ ở quy mô lớn, kết hợp giữa hỗ trợ tài chính khẩn cấp, tư vấn chính sách và hỗ trợ khu vực tư nhân nhằm phục hồi việc làm và tăng trưởng”.

Nhóm Ngân hàng Thế giới cho biết, sẽ sử dụng toàn bộ các công cụ sẵn có để hỗ trợ chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Mục tiêu là cung cấp hỗ trợ tức thời thông qua danh mục dự án hiện có, bộ công cụ ứng phó khủng hoảng và các cơ chế tài chính đã được thiết lập trước. Đồng thời từng bước chuyển sang các công cụ giải ngân nhanh dựa trên nền tảng chính sách vững chắc để hỗ trợ phục hồi. Thông qua các nhánh hỗ trợ khu vực tư nhân, Nhóm Ngân hàng Thế giới sẽ cung cấp thanh khoản thiết yếu, tài trợ thương mại và vốn lưu động cho doanh nghiệp.

“Rõ ràng, tình hình vẫn đang diễn biến và chưa thể dự báo đầy đủ các tác động. Như nhiều bên đã nhận định, xung đột càng kéo dài và thiệt hại đối với hạ tầng thiết yếu càng lớn thì thách thức đối với các quốc gia đối tác sẽ càng gia tăng. Dù vậy, chúng tôi quyết tâm hỗ trợ tối đa nhằm bảo vệ những thành quả kinh tế mà các quốc gia này đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua” - tuyên bố của Nhóm Ngân hàng Thế giới khẳng định./.