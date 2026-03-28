Tài chính quốc tế

Nhóm Ngân hàng Thế giới sẵn sàng triển khai hỗ trợ quy mô lớn ứng phó khủng hoảng Trung Đông

Hà My

17:54 | 28/03/2026
(TBTCO) - Xung đột tại Trung Đông đang đẩy giá năng lượng, phân bón tăng mạnh, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và gia tăng chi phí toàn cầu. Nhóm Ngân hàng Thế giới khẳng định sẽ triển khai hỗ trợ quy mô lớn, kết hợp tài chính, chính sách và khu vực tư nhân để giúp các nền kinh tế vượt qua cú sốc và phục hồi tăng trưởng.
Ngày 27/3, theo giờ Washington, Hoa Kỳ, Nhóm Ngân hàng Thế giới đã ra tuyên bố về xung đột tại Trung Đông.

Nhóm Ngân hàng Thế giới sẵn sàng triển khai hỗ trợ quy mô lớn ứng phó khủng hoảng Trung Đông. Ảnh minh họa

Tuyên bố nêu rõ, nhiều đối tác thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới tại các nền kinh tế mới nổi đã liên hệ với khi xung đột tại Trung Đông bắt đầu tác động đến giá hàng hóa và hoạt động logistics. Nhóm Ngân hàng Thế giới đang phối hợp với các chính phủ, khu vực tư nhân, các đối tác khu vực và các bên liên quan để hỗ trợ họ vượt qua những thách thức mới này.

“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường toàn cầu và duy trì liên lạc trực tiếp với các quốc gia thành viên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất để nắm bắt tình hình thực tế” - tuyên bố nêu rõ.

Tổ chức này cho biết, sự gián đoạn các tuyến vận tải đang làm gia tăng chi phí, trong khi rủi ro nguồn cung lan từ năng lượng sang phân bón và các đầu vào nông nghiệp thiết yếu khác. Giá dầu thô đã tăng gần 40% trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 3; giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển tới châu Á tăng gần 2/3 và giá phân bón gốc nitơ tăng gần 50% trong tháng 3.

Tuyên bố cũng khẳng định: “Nhóm Ngân hàng Thế giới đang khẩn trương hỗ trợ các quốc gia thành viên ứng phó với cuộc khủng hoảng này. Chúng tôi sẵn sàng triển khai hỗ trợ ở quy mô lớn, kết hợp giữa hỗ trợ tài chính khẩn cấp, tư vấn chính sách và hỗ trợ khu vực tư nhân nhằm phục hồi việc làm và tăng trưởng”.

Nhóm Ngân hàng Thế giới cho biết, sẽ sử dụng toàn bộ các công cụ sẵn có để hỗ trợ chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Mục tiêu là cung cấp hỗ trợ tức thời thông qua danh mục dự án hiện có, bộ công cụ ứng phó khủng hoảng và các cơ chế tài chính đã được thiết lập trước. Đồng thời từng bước chuyển sang các công cụ giải ngân nhanh dựa trên nền tảng chính sách vững chắc để hỗ trợ phục hồi. Thông qua các nhánh hỗ trợ khu vực tư nhân, Nhóm Ngân hàng Thế giới sẽ cung cấp thanh khoản thiết yếu, tài trợ thương mại và vốn lưu động cho doanh nghiệp.

“Rõ ràng, tình hình vẫn đang diễn biến và chưa thể dự báo đầy đủ các tác động. Như nhiều bên đã nhận định, xung đột càng kéo dài và thiệt hại đối với hạ tầng thiết yếu càng lớn thì thách thức đối với các quốc gia đối tác sẽ càng gia tăng. Dù vậy, chúng tôi quyết tâm hỗ trợ tối đa nhằm bảo vệ những thành quả kinh tế mà các quốc gia này đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua” - tuyên bố của Nhóm Ngân hàng Thế giới khẳng định./.

Bối cảnh mới yêu cầu khả năng thích ứng cao hơn đối với nhà đầu tư chứng khoán

Thị trường nông sản tuần qua: Giá gạo châu Á chịu sức ép từ chi phí vận tải

Chứng khoán Việt Nam “bình tĩnh” hơn trước các cú sốc từ bên ngoài

Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế quyết toán thuế

Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế quyết toán thuế

Công nghệ và tuần hoàn: Hiện thực hóa khát vọng nông nghiệp xanh và bền vững

Công nghệ và tuần hoàn: Hiện thực hóa khát vọng nông nghiệp xanh và bền vững

Hà Nội thông qua quy hoạch 100 năm: Định hình đô thị đa trung tâm, vươn tầm toàn cầu

Hà Nội thông qua quy hoạch 100 năm: Định hình đô thị đa trung tâm, vươn tầm toàn cầu

Hà Nội điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tăng nguồn lực cho cơ sở

Hà Nội điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tăng nguồn lực cho cơ sở

Hà Nội vạch chiến lược bứt phá 2026 - 2030, hướng tới đô thị “Văn hiến - Hiện đại - Hạnh phúc”

Hà Nội vạch chiến lược bứt phá 2026 - 2030, hướng tới đô thị “Văn hiến - Hiện đại - Hạnh phúc”

Cú sốc năng lượng có thể kìm hãm tăng trưởng và đẩy lạm phát châu Á tăng mạnh

Theo một nghiên cứu mới của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), cú sốc năng lượng do xung đột tại Trung Đông có thể khiến tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á và Thái Bình Dương đang phát triển giảm tới 1,3 điểm phần trăm trong giai đoạn 2026 - 2027 và làm tăng lạm phát thêm 3,2 điểm phần trăm nếu gián đoạn trên thị trường năng lượng kéo dài hơn một năm.
ADB công bố gói hỗ trợ tài chính giúp giảm thiểu tác động từ xung đột Trung Đông

(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 24/3 đã công bố gói hỗ trợ tài chính nhằm giúp các quốc gia thành viên đang phát triển (DMC) giảm thiểu các tác động kinh tế và tài chính do xung đột ở Trung Đông gây ra.
Chiến sự tại Iran thu hẹp con đường giảm lãi suất của Fed

(TBTCO) - Xung đột leo thang ở Trung Đông đã thu hẹp con đường giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay, khi giá năng lượng tăng vọt đã tạo ra thêm nhiều bất ổn cho triển vọng kinh tế.
Các ngân hàng trung ương để ngỏ khả năng tăng lãi suất khi giá năng lượng tăng vọt

(TBTCO) - Sự bất ổn do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran gây ra cho nền kinh tế toàn cầu đã làm lung lay các kế hoạch của các nhà hoạch định chính sách tại các ngân hàng trung ương ở nhiều nơi. Sự thay đổi rõ rệt đang diễn ra tại châu Âu, khi các nhà giao dịch hiện dự đoán các ngân hàng trung ương khu vực này sẽ tăng lãi suất trong năm nay để giải quyết tình trạng lạm phát gia tăng mạnh do giá năng lượng tăng cao.
Fed giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm lu mờ triển vọng kinh tế

(TBTCO) - Ngày 18/3 (theo giờ địa phương), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất và tạm thời duy trì lộ trình cắt giảm lãi suất trong năm nay khi giá năng lượng tăng cao do xung đột tại Trung Đông đe dọa kéo dài cuộc chiến chống lạm phát nhiều năm của họ.
Fed liên tục hứng chịu những cú sốc mới trong cuộc chiến chống lạm phát kéo dài nhiều năm

(TBTCO) - Một loạt các vấn đề về nguồn cung đã khiến giá cả tại thị trường lớn nhất thế giới duy trì ở mức cao hơn mục tiêu trong suốt 5 năm qua. Giờ đây, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải đưa ra con số cụ thể về tác động của điều này đối với lãi suất.
Đồng đô la Mỹ đã trở lại vị trí dẫn đầu

(TBTCO) - Trong những tuần gần đây, đồng đô la Mỹ đã được hồi phục phần nào, mạnh lên so với tất cả các đồng tiền chính và một lần nữa lấy lại vị thế là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ thị trường biến động. Nhưng các nhà phân tích cảnh báo, điều này có thể sẽ không kéo dài lâu.
Tuần từ 16 - 22/3: Một loạt ngân hàng trung ương sẽ quyết định lãi suất sau đợt tăng giá năng lượng

(TBTCO) - Các quyết định của các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sẽ trở thành tâm điểm chú ý trong tuần tới khi các nhà đầu tư theo dõi phản ứng của các nhà hoạch định chính sách trước sự tăng vọt gần đây của giá dầu và khí đốt do cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
