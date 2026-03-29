Ngày 29/3: Giá cao su thế giới phiên cuối tuần đồng loạt tăng

06:43 | 29/03/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (29/3) đồng loạt tăng. Theo đó, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,1%, tại Nhật Bản tăng 1,11%, tại Trung Quốc tăng 0,3% và tại Singapore tăng 0,7%.
Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tại Thái Lan tăng 0,1% (0,1 Baht) lên mức 75,3 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 1,11% (4 Yên) lên mức 365 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 4 tăng 0,3% (50 Nhân dân tệ) lên mức 16,460 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 4 giao dịch ở mức 199,1 US cent/kg, tăng 0,7%.

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản tăng phiên thứ 4 liên tiếp, được hỗ trợ bởi giá cao su vật chất tại Thái Lan duy trì ở mức cao. Đồng thời, giá cao su butadien trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải tiếp tục lập kỷ lục mới do nguồn cung nguyên liệu naphtha bị thắt chặt.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn Osaka (OSE) tăng 1,3 Yên/kg, tương đương 0,35%, lên mức 374,2 Yên/kg (2,34 USD/kg). Tính chung cả tuần, hợp đồng này đã tăng 1,96%.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5 tăng 55 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,33%, lên 16.510 Nhân dân tệ/tấn (2.388,84 USD/tấn). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 5 được giao dịch sôi động nhất tăng 10 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,06%, lên 17.840 Nhân dân tệ/tấn.

Tại thị trường vật chất, giá cao su tấm hun khói tiêu chuẩn xuất khẩu RSS3 của Thái Lan tăng 1,24%, trong khi giá cao su khối giảm 0,77%. Dù vậy, cả hai loại đều ghi nhận mức tăng khoảng 4,5% trong tuần.

Đáng chú ý, giá cao su butadien trên SHFE đã đạt mức cao nhất mọi thời đại và tiếp tục giao dịch cao hơn giá cao su tự nhiên. Nguyên nhân chủ yếu là do giá cao su tổng hợp tăng mạnh gần đây, trong bối cảnh nguồn cung naphtha, nguyên liệu đầu vào được sản xuất từ dầu thô trở nên khan hiếm.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì ổn định tại các doanh nghiệp lớn, không ghi nhận biến động mới so với những phiên trước đó. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ở mức 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Xuân Cường (tổng hợp)
(TBTCO) - Trước áp lực chi phí đầu vào tăng mạnh do biến động toàn cầu, đặc biệt từ xung đột Trung Đông, nhiều doanh nghiệp trong chuỗi nông nghiệp đang nỗ lực “ghìm giá”, chia sẻ khó khăn với nông dân và người tiêu dùng. Từ đó, góp phần giữ vững sản xuất và sức cạnh tranh của nông sản Việt.
Giá cà phê trong nước hôm nay (28/3) tiếp tục điều chỉnh giảm khoảng 500 - 700 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 91.700 - 92.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì ổn định, đánh dấu ngày thứ hai đi ngang sau đợt tăng mạnh trước đó.
Giá cao su hôm nay (28/3) tăng mạnh trên hầu hết các sàn giao dịch lớn tại châu Á. Đặc biệt, giá cao su Nhật Bản tăng phiên thứ ba liên tiếp, nhờ đồng Yên yếu và giá cao su vật chất tại Thái Lan đi lên.
Giá gạo hôm nay (28/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận trạng thái giao dịch trầm lắng, giá lúa tươi ở nhiều địa phương đi ngang. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam ổn định và vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh so với các nước xuất khẩu lớn trong khu vực.
Giá heo hơi hôm nay (28/3) tiếp tục có xu hướng giảm tại khu vực miền Bắc và một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, thị trường miền Nam đi ngang trên diện rộng.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/3) đảo chiều bật tăng do lực mua quay trở lại thị trường. Trong nước, giá bạc đảo chiều tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.285.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.314.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc chạm mức cao nhất 73,99 USD/ounce ở chiều bán ra, tăng 2,63 USD so với hôm qua.
(TBTCO) - Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho biết, VSIP đang hướng tới sớm mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam.
(TBTCO) - Xuất khẩu thanh long sang thị trường EU đang đối mặt với những yêu cầu ngày càng khắt khe. Theo quy định mới nhất, mặt hàng này hiện thuộc diện kiểm soát tăng cường với tần suất kiểm tra lên tới 30%, không phải 50% như một số thông tin chưa chính xác trước đó.
