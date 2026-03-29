Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

06:39 | 29/03/2026
Giá tiêu trong nước hôm nay (29/3) đồng loạt tăng từ 1.500 - 2.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giá lên mức 138.500 - 141.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ.
Giá tiêu trong nước hôm nay đồng loạt tăng từ 1.500 - 2.000 đồng/kg so với ngày hôm trước. Ảnh minh họa

Giá tiêu trong nước vượt mốc 140.000 đồng/kg

Sau nhiều phiên đi ngang và điều chỉnh nhẹ, thị trường hồ tiêu trong nước trong sáng 29/3 đã ghi nhận đà tăng trở lại trên diện rộng. Khảo sát tại các địa phương sản xuất trọng điểm cho thấy giá tiêu đồng loạt tăng từ 1.500 - 2.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giá lên mức 138.500 - 141.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục là hai địa phương dẫn đầu thị trường khi cùng ghi nhận mức tăng mạnh nhất 2.000 đồng/kg, lên mức 141.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất trên thị trường hiện tại, đánh dấu việc giá tiêu chính thức quay lại vùng trên 140.000 đồng/kg sau nhiều ngày dao động dưới ngưỡng này.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) điều chỉnh tăng 1.500 đồng/kg, lên 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng tăng 1.500 đồng/kg, phổ biến ở mức 138.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu trong phiên giao dịch gần nhất cũng tăng tại một số quốc gia sản xuất lớn.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng 0,16% (tương đương 11 USD/tấn), lên mức 6.994 USD/tấn. Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 cũng tăng mạnh hơn, thêm 50 USD/tấn, đạt mức 6.100 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia tiếp tục duy trì ổn định ở mức cao 9.300 USD/tấn, không ghi nhận biến động mới. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn giữ trong khoảng 6.300 - 6.400 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok Indonesia tăng nhẹ 14 USD/tấn, lên 9.274 USD/tấn, trong khi Malaysia và Việt Nam tiếp tục giữ mức giá lần lượt là 12.200 USD/tấn và 9.050 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 91.500 - 92.500 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên trong sáng 29/3 cho thấy, giá cà phê trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm so với ngày hôm trước, với mức giảm phổ biến khoảng 200 đồng/kg. Theo đó, mặt bằng giá hiện dao động trong khoảng 91.500 - 92.500 đồng/kg, phản ánh xu hướng điều chỉnh ngắn hạn sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Cụ thể, tại Đắk Nông, giá cà phê được điều chỉnh về mức 92.500 đồng/kg sau khi giảm 200 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng mức giá 92.300 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực, ở mức 91.500 đồng/kg.

Theo các đại lý thu mua, hoạt động giao dịch hiện khá trầm lắng khi cả người bán và người mua đều có tâm lý thận trọng. Nông dân không vội bán ra do kỳ vọng giá có thể phục hồi, trong khi doanh nghiệp xuất khẩu cũng cân nhắc trước biến động của thị trường thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm, đặc biệt là ở phân khúc Arabica. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta gần như đi ngang, chỉ giảm nhẹ 0,07% (3 USD/tấn), xuống còn 3.593 USD/tấn đối với hợp đồng giao tháng 5/2026. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng giảm nhẹ 6 USD/tấn, còn 3.516 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm mạnh hơn, với hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 1,92%, xuống còn 301,7 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng giảm 2,01%, xuống còn 295,9 US cent/pound.

Diễn biến này cho thấy cà phê Arabica tiếp tục là yếu tố kéo giảm toàn thị trường, trong bối cảnh lực bán gia tăng và các yếu tố kỹ thuật chi phối./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
(TBTCO) - Trước áp lực chi phí đầu vào tăng mạnh do biến động toàn cầu, đặc biệt từ xung đột Trung Đông, nhiều doanh nghiệp trong chuỗi nông nghiệp đang nỗ lực "ghìm giá", chia sẻ khó khăn với nông dân và người tiêu dùng. Từ đó, góp phần giữ vững sản xuất và sức cạnh tranh của nông sản Việt.
Giá cà phê trong nước hôm nay (28/3) tiếp tục điều chỉnh giảm khoảng 500 - 700 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 91.700 - 92.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì ổn định, đánh dấu ngày thứ hai đi ngang sau đợt tăng mạnh trước đó.
Giá cao su hôm nay (28/3) tăng mạnh trên hầu hết các sàn giao dịch lớn tại châu Á. Đặc biệt, giá cao su Nhật Bản tăng phiên thứ ba liên tiếp, nhờ đồng Yên yếu và giá cao su vật chất tại Thái Lan đi lên.
Giá gạo hôm nay (28/3) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận trạng thái giao dịch trầm lắng, giá lúa tươi ở nhiều địa phương đi ngang. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam ổn định và vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh so với các nước xuất khẩu lớn trong khu vực.
Giá heo hơi hôm nay (28/3) tiếp tục có xu hướng giảm tại khu vực miền Bắc và một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, thị trường miền Nam đi ngang trên diện rộng.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/3) đảo chiều bật tăng do lực mua quay trở lại thị trường. Trong nước, giá bạc đảo chiều tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.285.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.314.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc chạm mức cao nhất 73,99 USD/ounce ở chiều bán ra, tăng 2,63 USD so với hôm qua.
(TBTCO) - Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho biết, VSIP đang hướng tới sớm mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam.
(TBTCO) - Xuất khẩu thanh long sang thị trường EU đang đối mặt với những yêu cầu ngày càng khắt khe. Theo quy định mới nhất, mặt hàng này hiện thuộc diện kiểm soát tăng cường với tần suất kiểm tra lên tới 30%, không phải 50% như một số thông tin chưa chính xác trước đó.
