Hướng dẫn chính sách thuế với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa

Văn Tuấn

09:19 | 29/03/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2026/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2026.
Hướng dẫn chính sách thuế với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa. Ảnh: TL

Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư số 32/2026/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Tại Điều 3 Thông tư hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng. Theo đó, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Đối với các hoạt động không quy định tại khoản 1 Điều này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, Điều 4 Thông tư hướng dẫn, nhà đầu tư là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15.

Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa trong kỳ được xác định bằng giá bán tài sản mã hóa trừ đi giá mua của tài sản mã hóa chuyển nhượng và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Doanh nghiệp là tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP có thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15.

Nhà đầu tư là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng lần.

Đối với chính sách thuế thu nhập cá nhân, Thông tư hướng dẫn, nhà đầu tư là cá nhân (không phân biệt cá nhân cư trú hay không cư trú) có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Về thời điểm xác định doanh thu, thu nhập: Thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với chuyển nhượng tài sản mã hóa thực hiện như quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân về thời điểm xác định doanh thu, thu nhập đối với chuyển nhượng chứng khoán và pháp luật về tài sản mã hóa.

Thông tư số 32/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2026 và được thực hiện theo thời gian thực hiện thí điểm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 18 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP hoặc cho đến khi có chính sách thuế đối với thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP./.

(TBTCO) - Trong kỳ quyết toán thuế năm 2025, Thuế tỉnh Điện Biên đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế một cách thuận tiện, nhanh chóng và đúng thời gian quy định.
(TBTCO) - Việc hoàn thiện các quy định theo hướng rõ ràng, minh bạch và khả thi sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế; đồng thời tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật.
(TBTCO) - Từ năm 2026, hàng chục nghìn hộ kinh doanh tại Quảng Ninh bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi thực hiện kê khai thuế theo doanh thu thực tế. Không chỉ thay đổi cách tính thuế, đây còn là bước tiến lớn trong minh bạch hóa hoạt động kinh doanh. Trước những bỡ ngỡ ban đầu, ngành Thuế Quảng Ninh đã triển khai hàng loạt giải pháp đồng hành, giúp người nộp thuế thích nghi nhanh chóng và thực hiện đúng quy định ngay từ những kỳ kê khai đầu tiên.
(TBTCO) - Thực hiện chủ trương tạo thuận lợi thương mại, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khai báo hải quan cho thấy quyết tâm của Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng, Chi cục Hải quan khu vực XII trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, giảm sai sót, rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao chất lượng tuân thủ.
(TBTCO) - Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 sẽ có hiệu lực từ 1/7/2026, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn cho rằng, chất lượng các nghị định hướng dẫn sẽ quyết định trực tiếp trải nghiệm tuân thủ của hàng triệu người nộp thuế. VCCI đề xuất 5 nhóm vấn đề cần được hoàn thiện để chính sách đi vào cuộc sống.
(TBTCO) - Thông qua tuyên truyền trực tiếp tại thôn Nà Toong (Thanh Thủy, Tuyên Quang), lực lượng hải quan và các đơn vị phối hợp đã nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy vai trò người dân trong phát hiện, tố giác buôn lậu, ma túy, góp phần giữ vững an ninh biên giới từ cơ sở.
(TBTCO) - Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn ghi nhận có ba điểm “đúng và trúng” mà dự án tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ trong quản lý thuế và thiết kế kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin mang lại.
(TBTCO) - Cùng với cơ quan thuế, các doanh nghiệp công nghệ và hệ thống ngân hàng thương mại đang đồng loạt vào cuộc, mang theo các giải pháp tài chính, nền tảng công nghệ nhằm hỗ trợ thiết thực cho hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế theo quy định mới.
