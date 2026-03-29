Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp “cầm tay chỉ việc” để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng

Văn Tuấn

Văn Tuấn

09:23 | 29/03/2026
(TBTCO) - Triển khai kế hoạch “15 ngày cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh”, Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp hỗ trợ theo hình thức “cầm tay chỉ việc” cho 10.885 hộ kinh doanh, giúp người nộp thuế hiểu đúng, làm đúng ngay từ đầu.
Thuế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Sacombank hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử Thuế tỉnh Quảng Ngãi và Agribank chi nhánh Quảng Ngãi hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế, Thuế tỉnh Quảng Ngãi chính thức triển khai Kế hoạch “15 ngày cao điểm đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tuân thủ chính sách pháp luật thuế” với phương châm xuyên suốt: “Triển khai đồng bộ, hướng dẫn tận nơi, hỗ trợ kịp thời, chuyển đổi thuận lợi”.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp “cầm tay chỉ việc” để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng
Công chức Thuế cơ sở 4 tỉnh Quảng Ngãi xuống trực tiếp địa bàn “cầm tay chỉ việc” để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng. Ảnh: Thuế cơ sở 4

Đại diện Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện rõ vai trò đồng hành của cơ quan thuế đối với người nộp thuế trong bối cảnh chuyển đổi phương pháp tính thuế từ khoán sang kê khai.

Thực hiện kế hoạch, Thuế tỉnh Quảng Ngãi không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế mà còn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từng bước làm quen, thích ứng với phương thức quản lý mới, góp phần nâng cao tính tự giác, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Theo đại diện Thuế tỉnh Quảng Ngãi, với tinh thần chủ động, quyết liệt, ngay sau khi ban hành kế hoạch tại 11 Thuế cơ sở, thuộc Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã huy động toàn bộ lực lượng công chức tại các phòng và Thuế cơ sở đồng loạt ra quân triển khai trên toàn địa bàn.

Các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ được tổ chức linh hoạt, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng ngành nghề kinh doanh.

“Thuế tỉnh Quảng Ngãi sẽ luôn đồng hành cùng người nộp thuế, lấy sự hài lòng và mức độ tuân thủ của người nộp thuế làm thước đo hiệu quả công tác quản lý, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh” - lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ngãi khẳng định.

Sau thời gian triển khai kế hoạch, đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể: Tổ chức 40 hội nghị theo hướng “cầm tay chỉ việc” với sự tham gia của 3.143 hộ, cá nhân kinh doanh, tập trung hướng dẫn trực tiếp cách kê khai thuế, lập sổ sách và sử dụng hóa đơn theo quy định mới.

Thực hiện tuyên truyền trực tiếp đến 27.245/41.754 hộ kinh doanh thuộc diện phải tuyên truyền trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền trên nền tảng số với 9.020 lượt tiếp cận, thông qua các kênh như Facebook của Thuế cơ sở, nhóm Zalo quản lý hộ kinh doanh.

Đăng tải 10 tin, bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Thuế tỉnh; cấp phát 2.871 ấn phẩm, tờ rơi hướng dẫn chính sách thuế đến hộ kinh doanh; đặc biệt, đã trực tiếp hỗ trợ theo hình thức “cầm tay chỉ việc” cho 10.885 hộ kinh doanh, giúp người nộp thuế hiểu đúng, làm đúng ngay từ đầu.

Có thể thấy, điểm nổi bật của đợt cao điểm lần này là sự chuyển biến rõ nét trong phương thức hỗ trợ: Từ tuyên truyền một chiều sang đồng hành trực tiếp, hướng dẫn cụ thể tại cơ sở, đảm bảo mỗi hộ kinh doanh đều được tiếp cận thông tin và hỗ trợ kịp thời.

Đại diện Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thông qua hoạt động này, nhiều hộ kinh doanh đã bước đầu nắm bắt được cách thức kê khai thuế, sử dụng hóa đơn, ghi chép sổ sách, từ đó tạo sự yên tâm, đồng thuận trong quá trình chuyển đổi. Đồng thời, cơ quan thuế cũng kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để có giải pháp hướng dẫn, tháo gỡ phù hợp.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ với quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra, đảm bảo 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện quản lý được tiếp cận, hướng dẫn chính sách thuế mới./.

Văn Tuấn
Thuế Quảng Ninh hỗ trợ cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế theo phương pháp kê khai

Thuế Quảng Ninh hỗ trợ cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế theo phương pháp kê khai

Doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng cùng nhập cuộc

Thu ngân sách Đắk Lắk tăng quý I, áp lực điều hành tăng theo chính sách giảm thu

Bộ Y tế thông tin về biến thể mới của Covid-19

Giá gạo xuất khẩu châu Á sụt giảm trước áp lực cước vận tải tăng cao

Thuế tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp “cầm tay chỉ việc” để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng

Thuế tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp “cầm tay chỉ việc” để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng

Hướng dẫn chính sách thuế với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa

Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội chợ OCOP Hè 2026 quy mô lớn, kích cầu du lịch và tiêu dùng

Giá vàng hôm nay ngày 29/3: Giá vàng chạm ngưỡng 172,8 triệu đồng/lượng

Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế quyết toán thuế

(TBTCO) - Trong kỳ quyết toán thuế năm 2025, Thuế tỉnh Điện Biên đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế một cách thuận tiện, nhanh chóng và đúng thời gian quy định.
Hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế theo hướng giảm rủi ro cho người nộp thuế

(TBTCO) - Việc hoàn thiện các quy định theo hướng rõ ràng, minh bạch và khả thi sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế; đồng thời tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật.
Thuế Quảng Ninh hỗ trợ cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế theo phương pháp kê khai

Thuế Quảng Ninh hỗ trợ cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế theo phương pháp kê khai

(TBTCO) - Từ năm 2026, hàng chục nghìn hộ kinh doanh tại Quảng Ninh bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi thực hiện kê khai thuế theo doanh thu thực tế. Không chỉ thay đổi cách tính thuế, đây còn là bước tiến lớn trong minh bạch hóa hoạt động kinh doanh. Trước những bỡ ngỡ ban đầu, ngành Thuế Quảng Ninh đã triển khai hàng loạt giải pháp đồng hành, giúp người nộp thuế thích nghi nhanh chóng và thực hiện đúng quy định ngay từ những kỳ kê khai đầu tiên.
Ứng dụng AI, Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng đồng hành doanh nghiệp chuyển đổi số

(TBTCO) - Thực hiện chủ trương tạo thuận lợi thương mại, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khai báo hải quan cho thấy quyết tâm của Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng, Chi cục Hải quan khu vực XII trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, giảm sai sót, rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao chất lượng tuân thủ.
5 vấn đề doanh nghiệp “đặt hàng” khi hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế

(TBTCO) - Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 sẽ có hiệu lực từ 1/7/2026, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn cho rằng, chất lượng các nghị định hướng dẫn sẽ quyết định trực tiếp trải nghiệm tuân thủ của hàng triệu người nộp thuế. VCCI đề xuất 5 nhóm vấn đề cần được hoàn thiện để chính sách đi vào cuộc sống.
Tuyên Quang: Hải quan Thanh Thủy củng cố “phòng tuyến nhân dân” chống buôn lậu

(TBTCO) - Thông qua tuyên truyền trực tiếp tại thôn Nà Toong (Thanh Thủy, Tuyên Quang), lực lượng hải quan và các đơn vị phối hợp đã nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy vai trò người dân trong phát hiện, tố giác buôn lậu, ma túy, góp phần giữ vững an ninh biên giới từ cơ sở.
Ba điểm “đúng và trúng” trong tái thiết kế quy trình quản lý thuế hiện đại

(TBTCO) - Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn ghi nhận có ba điểm “đúng và trúng” mà dự án tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ trong quản lý thuế và thiết kế kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin mang lại.
Doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng cùng nhập cuộc

Doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng cùng nhập cuộc

(TBTCO) - Cùng với cơ quan thuế, các doanh nghiệp công nghệ và hệ thống ngân hàng thương mại đang đồng loạt vào cuộc, mang theo các giải pháp tài chính, nền tảng công nghệ nhằm hỗ trợ thiết thực cho hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế theo quy định mới.
Bộ Y tế thông tin về biến thể mới của Covid-19

Giá gạo xuất khẩu châu Á sụt giảm trước áp lực cước vận tải tăng cao

Thuế tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp “cầm tay chỉ việc” để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng

Thuế tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp “cầm tay chỉ việc” để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng

Hướng dẫn chính sách thuế với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa

Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội chợ OCOP Hè 2026 quy mô lớn, kích cầu du lịch và tiêu dùng

Giá vàng hôm nay ngày 29/3: Giá vàng chạm ngưỡng 172,8 triệu đồng/lượng

Ngày 29/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

Hai bài toán cho sân bay Ninh Bình “cất cánh”

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Ngày 27/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng