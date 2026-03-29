Thuế tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp “cầm tay chỉ việc” để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế, Thuế tỉnh Quảng Ngãi chính thức triển khai Kế hoạch “15 ngày cao điểm đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tuân thủ chính sách pháp luật thuế” với phương châm xuyên suốt: “Triển khai đồng bộ, hướng dẫn tận nơi, hỗ trợ kịp thời, chuyển đổi thuận lợi”.

Công chức Thuế cơ sở 4 tỉnh Quảng Ngãi xuống trực tiếp địa bàn “cầm tay chỉ việc” để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng. Ảnh: Thuế cơ sở 4

Đại diện Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện rõ vai trò đồng hành của cơ quan thuế đối với người nộp thuế trong bối cảnh chuyển đổi phương pháp tính thuế từ khoán sang kê khai.

Thực hiện kế hoạch, Thuế tỉnh Quảng Ngãi không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế mà còn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từng bước làm quen, thích ứng với phương thức quản lý mới, góp phần nâng cao tính tự giác, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Theo đại diện Thuế tỉnh Quảng Ngãi, với tinh thần chủ động, quyết liệt, ngay sau khi ban hành kế hoạch tại 11 Thuế cơ sở, thuộc Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã huy động toàn bộ lực lượng công chức tại các phòng và Thuế cơ sở đồng loạt ra quân triển khai trên toàn địa bàn.

Các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ được tổ chức linh hoạt, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng ngành nghề kinh doanh.

“Thuế tỉnh Quảng Ngãi sẽ luôn đồng hành cùng người nộp thuế, lấy sự hài lòng và mức độ tuân thủ của người nộp thuế làm thước đo hiệu quả công tác quản lý, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh” - lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ngãi khẳng định.

Sau thời gian triển khai kế hoạch, đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể: Tổ chức 40 hội nghị theo hướng “cầm tay chỉ việc” với sự tham gia của 3.143 hộ, cá nhân kinh doanh, tập trung hướng dẫn trực tiếp cách kê khai thuế, lập sổ sách và sử dụng hóa đơn theo quy định mới.

Thực hiện tuyên truyền trực tiếp đến 27.245/41.754 hộ kinh doanh thuộc diện phải tuyên truyền trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền trên nền tảng số với 9.020 lượt tiếp cận, thông qua các kênh như Facebook của Thuế cơ sở, nhóm Zalo quản lý hộ kinh doanh.

Đăng tải 10 tin, bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Thuế tỉnh; cấp phát 2.871 ấn phẩm, tờ rơi hướng dẫn chính sách thuế đến hộ kinh doanh; đặc biệt, đã trực tiếp hỗ trợ theo hình thức “cầm tay chỉ việc” cho 10.885 hộ kinh doanh, giúp người nộp thuế hiểu đúng, làm đúng ngay từ đầu.

Có thể thấy, điểm nổi bật của đợt cao điểm lần này là sự chuyển biến rõ nét trong phương thức hỗ trợ: Từ tuyên truyền một chiều sang đồng hành trực tiếp, hướng dẫn cụ thể tại cơ sở, đảm bảo mỗi hộ kinh doanh đều được tiếp cận thông tin và hỗ trợ kịp thời.

Đại diện Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thông qua hoạt động này, nhiều hộ kinh doanh đã bước đầu nắm bắt được cách thức kê khai thuế, sử dụng hóa đơn, ghi chép sổ sách, từ đó tạo sự yên tâm, đồng thuận trong quá trình chuyển đổi. Đồng thời, cơ quan thuế cũng kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để có giải pháp hướng dẫn, tháo gỡ phù hợp.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ với quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra, đảm bảo 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện quản lý được tiếp cận, hướng dẫn chính sách thuế mới./.